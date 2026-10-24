Comparar destinos, fechas y tarifas puede ayudar a encontrar tiquetes aéreos más económicos para las vacaciones de fin de año. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Navidad y Año Nuevo: estos son los destinos más buscados y baratos para viajar María Alejandra Castaño Carmona Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo están cada vez más cerca y los viajeros colombianos comienzan a definir sus planes para el cierre de 2026. Entre los destinos que despiertan mayor interés se encuentran ciudades de América Latina y Estados Unidos, mientras que algunas rutas ofrecen oportunidades de ahorro frente a la temporada anterior.

Según un análisis de búsquedas de vuelos realizado por Kayak, Cancún, México, encabeza la lista de destinos en tendencia, con un crecimiento del 33 % frente a las búsquedas registradas para Navidad y Año Nuevo de 2025. Le siguen Río de Janeiro, Brasil, y Bogotá, ambos con un aumento del 31 %.

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El listado también incluye a Fort Lauderdale, E.E. U.U., con un crecimiento del 29 %; Santiago de Chile, con el 24 %; y Ciudad de México y Orlando, E.E. U.U., con incrementos del 17 % cada uno. Nueva York, E.E. U.U., Medellín y Willemstad, en Curazao, completan los diez destinos con mayor crecimiento en las búsquedas.

Ocho de estos destinos son internacionales y dos corresponden a ciudades colombianas: Bogotá y Medellín. Por regiones, las búsquedas de vuelos hacia Norteamérica aumentaron un 13 %, mientras que las dirigidas a Centroamérica crecieron un 11 %.

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En cuanto a los precios promedio de los tiquetes de ida y vuelta en clase económica, Bogotá registra una de las tarifas más bajas del listado, con COP 352.457, seguida de Medellín, con COP 305.546. Entre los destinos internacionales, los precios promedio van desde COP 1.150.918 para viajar a Aruba hasta COP 3.207.284 para volar a Roma.

Los destinos donde se puede ahorrar en tiquetes

Aunque viajar durante las festividades suele representar un gasto importante, algunas rutas presentan reducciones en sus precios promedio frente a la temporada de 2025.

Según Kayak, Curazao y Roma, Italia, encabezan el listado de destinos internacionales con las mayores caídas, ambas del 25 %. Les siguen Aruba y Ciudad de Panamá, con reducciones del 20 %, y Santiago de Chile, con una disminución del 17 %.

Roma, Italia, figura entre los destinos internacionales con mayores reducciones en los precios de los tiquetes aéreos para Navidad 2026 y Año Nuevo 2027. Foto: María Alejandra Castaño Carmona

Río de Janeiro también aparece entre las alternativas con potencial de ahorro: según Kayak, los precios promedio de los vuelos hacia esta ciudad pueden ser un 15 % más bajos que los registrados para las fiestas de 2025.

En Colombia, Barranquilla presenta la mayor reducción en los precios promedio de los tiquetes para esta temporada, con una caída del 16 %. Le siguen Bogotá, con el 14 %; Pasto, con el 13 %; Pereira, con el 12 %; y San Andrés, con el 7 %.

El precio promedio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica es de COP 395.793 para Barranquilla, COP 352.457 para Bogotá y COP 337.615 para Pereira, de acuerdo con el análisis.

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¿Cuándo viajar para gastar menos?

La elección de las fechas también puede influir en el presupuesto de las vacaciones. De acuerdo con los datos de la plataforma de viajes, el 18 de diciembre se perfila como el día más económico para salir en vuelos nacionales, mientras que el 31 de diciembre ofrecería las tarifas más bajas para las salidas internacionales.

Para los vuelos de regreso, el 25 de diciembre sería la fecha más económica tanto para rutas nacionales como internacionales. En contraste, el 30 de diciembre se proyecta como el día más costoso para salir en vuelos nacionales y el 16 de diciembre para hacerlo en vuelos internacionales.

Las fechas de regreso con mayores precios promedio serían el 3 de enero para vuelos nacionales y el 11 de enero para internacionales.

Los viajeros colombianos ya planean sus vacaciones de fin de año. Foto: Getty Images

El momento de la reserva también puede marcar una diferencia. Históricamente, los vuelos nacionales presentan una mejor relación entre precio y calidad hacia finales de noviembre, con un promedio de COP 492.447. Para los vuelos internacionales, las tarifas más favorables se han registrado durante la semana del 14 de diciembre, con un promedio de COP 1.744.056.

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En el caso de los alojamientos, el análisis identifica el 26 de diciembre de 2026 como la fecha de entrada más económica para hoteles en Colombia, con un precio promedio de COP 503.415 por noche. Para los hoteles internacionales, la tarifa promedio más baja corresponde al 1 de enero de 2027, con COP 510.482 por noche.

Ante este panorama, comparar precios, considerar destinos alternativos y mantener flexibilidad en las fechas son algunas de las recomendaciones para quienes planean viajar durante las festividades. La anticipación y el seguimiento de las tarifas pueden ayudar a identificar opciones que se ajusten al presupuesto.

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