Negocios, nuevas rutas y buenas noticias para el turismo, en la Vitrina de Anato

Se dio apertura al evento más importante del turismo en Colombia: La Vitrina Turística de Anato, con la presencia del Presidente Iván Duque Márquez; la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana; la presidente de ProColombia, Flavia Santoro; el presidente de Fontur, Irvin Pérez; La directora Global de marketing & Trade de Visit Florida, Lauren Pace; el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar; y la presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle.”

“La cita esperada por los empresarios del sector, llega en 2022 a su versión número 41 para enamorar a los asistentes de los atractivos turísticos nacionales e internacionales gracias a los visitantes profesionales y expositores con representantes de todo Colombia, ciudades capitales y municipios, así como también delegados de más de 20 países. Esto sin duda nos llena de orgullo, de saber que, a pesar de las adversidades, hoy le cumplimos al sector”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En la inauguración del evento, el Presidente de la República afirmó que a siete meses de finalizar su periodo presidencial continuará trabajando por acabar la informalidad del sector en el país. Igualmente, aseguró : “uno de los retos que tenemos es la coordinación del régimen cambiario para reestablecer las cuentas en dólares para las Agencias de Viajes mayoristas, lo cual es una competencia del Banco de la República. Vamos a ponerle acelerador teniendo en cuenta la importante reactivación que ha tenido la llegada de visitantes no residentes a Colombia”.

Por su parte, durante su discurso, la presidente de Anato resaltó algunos aspectos que requiere la industria de los viajes como lo son: garantizar los servicios contratados por los pasajeros e intermediarios, ante las líneas aéreas que operen en el País, pues en este momento, casos como la quiebra de Interjet, y en el pasado, Mexicana de Aviación, Air Madrid, por nombrar algunas, hacen urgente una política pública en beneficio de los usuarios.

Otro de los temas mencionados, se relaciona con continuar con el trabajo para mitigar la informalidad del sector, las mesas permanentes de formalización del Ministerio, y el trabajo articulado con la Policía de Turismo. Igualmente, insistió en la consecución de cuentas en dólares para las Agencias de Viajes Mayoristas, la cual ha sido una barrera para la competitividad de las empresas. Y por último, resaltó la importancia de trabajar con la Cancillería y las oficinas comerciales de ProColombia, para mejorar la imagen país.

”Durante tres días, contaremos con la presencia de ministros, delegaciones nacionales e internacionales, embajadores, gobernadores, entre otros, lo que demuestra el interés de toda una industria por sacar adelante el sector. Igualmente, los empresarios del turismo estarán creando y fortaleciendo alianzas comerciales que redunden en oportunidades de negocio en beneficio de los turistas que iniciarán las reservas de sus viajes para las próximas temporadas vacacionales”, afirmó la dirigente gremial.

Colombia, mercado número uno para Florida

Florida, el Destino Internacional Invitado de Honor de la Vitrina de Anato, anunció que Colombia se ha convertido en el principal mercado internacional para el Estado del Sol en términos de visitas en 2021, y compartió que los viajes de colombianos a Florida aumentaron casi un 30 % con respecto a 2019 para un total de 709.000 visitantes en 2021.

“Estamos orgullosos del crecimiento positivo que hemos visto en la visitación colombiana a la Florida este año”, dijo la presidenta y CEO de Visit Florida, Dana Young. Y añadió: “Esperamos continuar con nuestra inversión en este importante mercado y seguir dando la bienvenida a los visitantes colombianos a nuestro diverso estado”.

En la feria, Visit Florida también compartió que en 2020, los colombianos permanecieron en Florida más tiempo que el promedio de los visitantes extranjeros con un promedio de 14 noches - un aumento de 11,5 noches con respecto a 2019. Además, la capacidad de vuelo de Colombia a Florida ha experimentado un crecimiento desde los niveles prepandémicos. Para marzo - mayo de 2022 la capacidad aérea programada de Colombia a Florida es un 35 % más alta que en el mismo período de 2019, y los vuelos colombianos a Florida constituirán el 68 % de todos los vuelos de Estados Unidos.

Argentina, cada vez más cerca de los colombianos

“Es un honor participar otra vez en esta feria tan importante para la región. Después de dos años dificilísimos para el mundo, hoy nos encontramos con un panorama mucho más optimista, con grandes proyectos para concretar. Pese a los problemas causados por la pandemia, con un gran esfuerzo del sector privado y del público, Argentina ha sabido mantener su posición turística y enfrenta 2022 con excelentes posibilidades de crecimiento”, dijo Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), quien liderará la delegación argentina en la feria.

Y añadió: “Con una temporada de verano récord en nuestro país, el poder de nuestra naturaleza y un tipo de cambio por demás competitivo, entre otros factores, estimamos que la reactivación será mucho más rápido de lo que pensábamos”.

Las fronteras de este país para el turismo extranjero se reabrieron en octubre de 2021 -primero para países limítrofes, y luego en noviembre del mismo año para el resto- y de un total de casi 350 mil personas que han ingresado, la cifra de 10 mil corresponde a provenientes de Colombia al día de hoy. En noviembre viajaron a Argentina 2.122 colombinos, 3.693 en diciembre y en enero casi 4.200, lo que significa un crecimiento continuo y que el 40 % de los turistas programaron su arribo al país durante el último mes.

Argentina recibe a los turistas extranjeros con una gran variedad de opciones para toda la familia, parejas o incluso para quienes se animen a la aventura de hacerlo individualmente o con amigos. Montañas y vinos en la región de Cuyo; lagos, glaciares, animales marinos y hasta el Fin del Mundo en la Patagonia; Día de Campo y Capital Cultural en Buenos Aires; sierras y ríos legendarios en la región de Córdoba; Carnavales, Selvas y Cataratas en el Litoral; y Cerros, Salinas y paisajes únicos en el norte argentino.

Asimismo, la gastronomía sorprende con lo mejor y más característico de cada región, cómo también la diversidad de actividades para descubrir y disfrutar las vacaciones, o bien, para los nómades digitales que trabajan de manera remota sin límites geográficos y al mismo tiempo conocen nuevos lugares.

Con 17 grandes rutas nacionales, este país es un destino que lo tiene todo: contacto con la naturaleza, rico culturalmente y además, muy conveniente económicamente por el tipo de cambio.

Además, Argentina es un destino seguro y confiable para la comunidad LGTBQ+, es líder en América Latina en Turismo MICE y suma propuestas de excelente nivel deportivo, como sus espectaculares campos de golf a lo largo de todo el país.

Copa conectará a Santa Marta con el resto del continente

La aerolínea Copa Airlines anunció el inicio de operaciones en la ciudad de Santa Marta, a partir del 28 de junio de 2022, convirtiéndose en la única ruta internacional desde y hacia esta ciudad. Con la incorporación de Santa Marta, Copa Airlines fortalece su oferta en Colombia, conectando a 11 ciudades del país con su extensa red de rutas, a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá.

“Estamos muy felices fortalecer nuestra conexión con la belleza y paisajes de toda la Costa Caribe colombiana, ofreciendo la única ruta internacional desde y hacia Santa Marta, la cual conectará con nuestra extensa y creciente red de rutas en más de 30 países donde operamos. Asimismo, esperamos que esta nueva ruta sea una oportunidad para impulsar la economía de Santa Marta, atrayendo más turistas e inversión a esta ciudad y la región”, expresó Diego Bermúdez, gerente Regional de Ventas.

Con la apertura de esta ruta, los samarios podrán disfrutar de una mejor conectividad desde su ciudad, con menos tiempo de llegada a su destino, sin hacer conexión doméstica vía Bogotá o Medellín. Esta nueva ruta, trae consigo una gran oportunidad de conectar eficientemente al resto de la Región Caribe de Colombia, ya que, a una distancia razonable, aquellos que viven en Palomino, Maicao, y otros corregimientos de La Guajira, podrán transportarse hacia Santa Marta para viajar internacionalmente.

La vuelta a Latinoamérica en crucero

Royal Caribbean International anunció tres nuevos itinerarios que se realizarán desde puertos panameños en Colón y la Ciudad de Panamá, y Cartagena, marcando el regreso a Latinoamérica después de nueve años de ausencia.

Los ejecutivos de la naviera, junto al Ministro de Turismo de Panamá, Ivan Eskildsen, celebraron el regreso de Royal Caribbean a Panamá y Colombia. La celebración del anuncio continuó con Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia y María Ximena Lombana, Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Durante su participación, Sean Treacy, SVP, Internacional de Royal Caribbean International destacó la importancia de la región para la industria de los cruceros a nivel global y dijo: “Estamos convencidos que Latinoamérica cuenta con una diversidad de puertos para crear las mejores experiencias para toda la familia. Con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios, incluyendo el Canal de Panamá”.

La primera temporada de Rhapsody of the Seas comenzará en diciembre de 2023 desde tres ciudades ricas en cultura e historia, desde donde realizará increíbles itinerarios de 7 noches por el Caribe y Latinoamérica, incluyendo el famoso Canal de Panamá. La temporada completa estará dividida en dos fases; una primera que será ida y vuelta desde Colón, Panamá con salidas selectas desde Cartagena, Colombia, visitando las paradisíacas islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Una segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, Ciudad de Panamá, que navegarán a través del reconocido Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena, Colombia, Puntarenas, Costa Rica y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, en Costa Rica.

Apuesta histórica de Antioquia en turismo

El departamento de Antioquia está presentando, en Anato, su apuesta histórica por el turismo. A 2023 la gobernación espera invertir, a través de la Secretaría de Turismo, cerca de 20 mil millones de pesos en desarrollo turístico de este departamento. “Nos hemos fijado dos grandes metas con esta inversión: pasar del cuarto al tercer lugar en materia de competitividad turística en Colombia, y lograr que Antioquia sea el departamento con mayor número de municipios con productos turísticos del país” explicó el secretario de Turismo de Antioquia, Sergio Roldán Gutiérrez.

Esta región tiene la segunda zona costera de Colombia con una extensión de 515 kilómetros, más de 290 kilómetros de playa. Por ello durante la Vitrina se promoverá la estrategia Antioquia Tienen Mar que fortalecerá la inversión pública y privada (más de 50 mil millones de dólares) en los próximos 20 años con el desarrollo de puertos, aeropuertos, hoteles, vías y la proyección del ferrocarril Bioceánico que unirá el atlántico con el pacífico.

Antioquia será el primer Departamento de Colombia con un Plan de Navegación Segura para proteger la vida de las personas que utilizan los ríos, quebradas, lagos y embalses con propósitos de ecoturísticos, de transporte y de desarrollo de actividades económicas. Esto teniendo en cuenta que en el 72 % del territorio antioqueño se desarrollan acciones de oferta y demanda del recurso hídrico y en cerca de 80 municipio se llevan a cabo actividades de ecoturismo o tienen potencialidades para hacerlo.

$3.600 han sido invertidos en los últimos dos años, en la promoción turística y fortalecimiento de capacidades de los municipios del programa Antioquia es Mágica que llegará a 30 municipios, de los cuales hacen parte Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes y otros destinos alternativos en turismo de aventura, cultural, de naturaleza, gastronómico y de compra local.

Perú busca seguir enamorando a los colombianos

Con el propósito de seguir recuperando de forma gradual el flujo de turistas a este destino gastronómico número 1ª en el mundo según los WTA, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el turismo (PromPerú), arribó a la capital con una delegación de 10 coexpositores que presentarán durante su participación una variada oferta de turismo de cultura, urbano gastronómico y de naturaleza y aventura.

Según PromPerú, estos atractivos son los principales movilizadores de viaje del turista colombiano, siendo los destinos priorizados, donde se pueden experimentar dichas preferencias, son: Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Ancash y La Libertad. Estos dos últimos son los más novedosos y por los cuales el turista colombiano mostró un creciente interés en los años prepandemia.

En 2021, el Perú recibió un total de 444.331 llegadas de turistas internacionales, de los cuales 40.952 fueron provenientes de Colombia, convirtiéndose en el segundo país emisor más importante para Perú a nivel mundial después de Estados Unidos, y el primero a nivel de Latinoamérica con un Market share del 9 %.

Así lo reflejan también los datos de recuperación de conectividad aérea, ya que actualmente Perú cuenta con conexión aérea directa Lima desde Bogotá y Medellín con alrededor de 53 vuelos directos semanales operando con las aerolíneas LATAM, Viva Air, Wingo y Avianca

