Satena reabre la ruta Bogotá–Flandes para impulsar el turismo regional

Los vuelos serán operados con aeronaves B1900, con capacidad para 19 pasajeros, garantizando eficiencia, seguridad y comodidad. Foto: Cortesía Satena

La aerolínea Satena anunció el reinicio de la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, que comenzará operaciones el 14 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 16 de enero de 2026, coincidiendo con la temporada alta de fin de año.

Con esta nueva conexión, Satena busca fortalecer la conectividad aérea del Tolima y ofrecer a los viajeros una alternativa rápida, cómoda y segura para llegar a la zona de Girardot–Flandes, uno de los destinos turísticos más visitados del centro del país gracias a su clima cálido, su cercanía a la capital y su variada oferta hotelera, gastronómica y recreativa.

“Esta ruta conecta mucho más que dos destinos: impulsa el turismo, la economía local y la integración del centro del país. Con cada nueva operación, Satena reafirma su compromiso de ser una aerolínea cercana, que contribuye al desarrollo regional y al bienestar de los viajeros”, destacó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Los vuelos serán operados con aeronaves Beechcraft 1900, con capacidad para 19 pasajeros, garantizando eficiencia, seguridad y comodidad. Los tiquetes, según comparte la aerolínea, estarán disponibles desde $167.100 a través de la página web de Satena y hasta $195.420 en los canales presenciales.

La operación contará con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, con los siguientes horarios:

Lunes Bogotá–Flandes: 11:40 a.m. Flandes–Bogotá: 12:45 p.m.

Viernes Bogotá–Flandes: 11:55 a.m. Flandes–Bogotá: 1:00 p.m.



El reinicio de esta ruta se da tras la culminación de los trabajos de readecuación en el aeropuerto Santiago Vila, lo que permite reactivar la operación aérea y atender la creciente demanda de conectividad entre la capital y los principales destinos turísticos del centro del país.

