Colombia se encamina a recibir entre 5 y 10 millones de visitantes para 2040, según estudio

Los viajes de colombianos al exterior aumentarían de 4,47 millones en 2019 a entre 5 y 10 millones en 2040, posicionando al país en el puesto 52 a nivel global. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El turismo global atraviesa una profunda transformación y Colombia aparece como uno de los países llamados a ganar mayor protagonismo en las próximas décadas. Así lo revela el estudio “La próxima generación de viajeros y destinos”, presentado por Google y Deloitte, que analiza cómo evolucionará la industria turística hacia 2040 a partir de miles de millones de búsquedas en Google, la visión de expertos del sector y más de 90.000 indicadores de organismos internacionales.

El informe traza un mapa de los nuevos perfiles de viajeros, identifica destinos emergentes y anticipa los cambios estructurales que redefinirán la forma de viajar en el mundo. En ese contexto, Colombia se perfila como uno de los países con mayor crecimiento tanto como destino turístico como mercado emisor de viajeros en la región.

Colombia en la visión 2040

De acuerdo con el estudio, el país fortalecerá su posición en el escenario turístico global en los próximos 15 años. En términos de turismo receptivo, Colombia pasará de los 4,1 millones de turistas extranjeros registrados en 2019 a un rango estimado de entre 5 y 10 millones de visitantes internacionales en 2040, lo que la ubicaría en el puesto 67 del ranking mundial, con un crecimiento promedio anual inferior al 1,5 %.

Paralelamente, el informe destaca el papel de Colombia como mercado emisor. Los viajes de colombianos al exterior aumentarían de 4,47 millones en 2019 a entre 5 y 10 millones en 2040, posicionando al país en el puesto 52 a nivel global, con un crecimiento moderado proyectado entre el 1,5 % y el 2,5 % anual.

“El estudio revela una hoja de ruta clara: Colombia se encamina a recibir entre 5 y 10 millones de visitantes para 2040, consolidándose como una potencia turística en Sudamérica”, afirmó Andrea Monroy, líder de Industria para Retail, Viajes, Finanzas y Entretenimiento en Google Colombia. Según explicó, el país ha sabido capitalizar el alto volumen de búsquedas y transformarlo en una ventaja competitiva basada en experiencias únicas y sostenibles.“Somos aliados de la transformación digital de la industria colombiana. Entendemos la tecnología como un motor de inclusión, progreso y generación de nuevas oportunidades”, concluyó.

Un turismo global en plena reconfiguración

A escala mundial, el estudio proyecta que los viajes internacionales crecerán un 60 % hacia 2040, alcanzando cerca de 2.400 millones de desplazamientos. India emergerá como uno de los emisores más dinámicos, multiplicando por cinco su número de viajeros, impulsada por una mayor emisión de pasaportes y políticas de visado más flexibles. China y Estados Unidos seguirán liderando el turismo global, con los estadounidenses representando el 40 % de los visitantes no europeos en Europa.

El mapa de destinos también cambiará de forma significativa. España superará a Francia como el país más visitado del mundo; México ingresará al top 5 global; y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos registrarán los crecimientos más acelerados, apalancados en megaproyectos turísticos.

El viajero del futuro y los desafíos del sector

El reporte anticipa un viajero más informado, explorador y diverso. Desde jubilados que demandarán experiencias adaptadas a sus necesidades, hasta nativos digitales que tomarán decisiones rápidas y buscarán altos niveles de personalización.

Frente a este escenario, el estudio identifica tres grandes desafíos para la industria:

Mercados , donde será clave conectar con audiencias digitales diversas y ofrecer experiencias memorables apoyadas en tecnologías como la traducción instantánea y las experiencias virtuales.

Modelos de negocio , que deberán integrar inteligencia artificial para personalizar los viajes, ofrecer mayor flexibilidad y explorar formatos innovadores como las suscripciones.

Operación, con la necesidad de automatizar procesos y gestionar una fuerza laboral cada vez más diversa.

Más allá de las cifras, el horizonte turístico hacia 2040 supone un cambio profundo en la manera de viajar y de vivir las experiencias. Para Colombia, este contexto abre la puerta a un protagonismo renovado, en un mercado donde la innovación y la tecnología serán el principal motor del crecimiento.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.