Nueva ruta aérea entre Barranquilla y Riohacha: fechas, tarifas y horarios

La propuesta creativa busca demostrar que La Guajira no es solo un destino más, sino una oportunidad para redescubrirse a través de la conexión con lo auténtico y lo desconocido. Foto: Cortesía: Gobernación de La Guajira

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Satena anunció la apertura de su primera ruta comercial regular en el departamento de La Guajira, conectando Barranquilla con Riohacha a partir del 16 de enero de 2026. La nueva operación contará con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y ofrecerá tarifas promocionales desde COP 154.900 en venta web y COP 183.220 en canales presenciales, según compartió la aerolínea.

“Este es un paso histórico para Satena, que por primera vez en sus 63 años de trayectoria establece un servicio comercial regular en La Guajira, reafirmando nuestro compromiso con la integración nacional y el desarrollo regional”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Los vuelos serán operados con aeronaves ATR 72, modernas y con capacidad para 70 pasajeros, diseñadas para ofrecer eficiencia, confort y confiabilidad en rutas regionales. La programación de los vuelos será:

Barranquilla–Riohacha: 1:05 p.m.

Riohacha–Barranquilla: 2:35 p.m.

La iniciativa busca mejorar la conectividad regional en el Caribe colombiano, facilitando el transporte por motivos turísticos, comerciales, sociales y empresariales, y fortaleciendo los corredores económicos de la región.

Las tarifas promocionales estarán vigentes para compras realizadas hasta el 19 de enero de 2026, aplicables para viajes entre el 16 de enero y el 27 de febrero de 2026.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.