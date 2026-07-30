Nuevo plan en Bogotá: música electrónica y coctelería de autor todos los sábados

La nueva experiencia de W Bogotá combina géneros como house, techno y afro house con una carta de cocteles inspirada en las frecuencias del sonido. Foto: Cortesía W Bogotá

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La oferta de entretenimiento nocturno en Bogotá suma una nueva propuesta. El hotel W Bogotá presentó Liquid Frequencies, un concepto que combina música electrónica de alta curaduría con coctelería de autor para quienes buscan una experiencia diferente al comenzar la noche.

La iniciativa se realiza todos los sábados, entre las 8:00 p. m. y las 12:00 a. m., y reúne presentaciones de DJs, live sets e hybrid sets, con una programación enfocada en géneros como afro house, house, techno y funky house. El concepto busca dar protagonismo a artistas emergentes y a propuestas sonoras innovadoras.

La experiencia también incluye una carta de cocteles inspirada en tres frecuencias: 440Hz, 432Hz y 528Hz, creaciones diseñadas para complementar la propuesta musical y ofrecer un recorrido sensorial en el que la mixología y la música dialogan.

El lanzamiento oficial se realizó con una edición especial que extendió la programación hasta las 2:00 a. m. y contó con las presentaciones de los artistas 19 Clouds, Sam Hills, Fleurs Avenue, Calvin Parra, Harrysoul y Alex Saint.

W Bogotá señaló que este nuevo formato hace parte de su apuesta por fortalecer la oferta de experiencias en la ciudad, integrando gastronomía, coctelería y entretenimiento en un mismo espacio.

El hotel, inaugurado en 2014 y ubicado en la localidad de Usaquén, se caracteriza por un diseño inspirado en la leyenda de El Dorado. En 2021 fue reconocido como el mejor hotel de Sudamérica y ocupó el puesto 17 entre los mejores del mundo en los Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler.

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