Panamá Black Weekend 2025: turismo de compras con hasta 70 % y sin visa

Panamá se prepara para convertirse nuevamente en la meca del turismo de compras en Latinoamérica con el regreso del Panamá Black Weekend 2025, que se celebrará del 3 al 5 de octubre. Durante tres días, más de 3,000 comercios en 16 centros comerciales ofrecerán descuentos de hasta el 70 %, consolidando al país como uno de los destinos preferidos para quienes buscan marcas internacionales a precios competitivos.

Panamá sin visa: compras fáciles y sin complicaciones

El evento promete atraer a visitantes de países como Colombia, Argentina, Brasil, México, Chile y Perú, cuyos ciudadanos pueden ingresar a Panamá sin necesidad de visa, únicamente con pasaporte vigente. La ubicación estratégica, la conectividad aérea y el programa Stopover de Copa Airlines —que permite a los pasajeros permanecer hasta siete días sin costo adicional en el boleto— convierten al país en una opción accesible y conveniente para una escapada de compras.

Además, el impuesto de venta del 7 %, el más bajo de la región, representa un atractivo adicional para quienes buscan maximizar su presupuesto.

Centros comerciales para todos los gustos

Entre las principales sedes destacan:

Albrook Mall , uno de los más grandes de América Latina, con más de 700 tiendas y entretenimiento familiar.

Centro Comercial Los Pueblos , a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, ideal para compras exprés.

Otros complejos como Westland Mall, Altaplaza Mall, Soho Mall, Town Center, Chiriquí Mall y Colón 2000, que ofrecen desde outlets hasta boutiques de lujo.

¿Qué comprar en Panamá?

Moda y accesorios : ropa deportiva, de lujo y casual.

Tecnología : celulares, laptops, consolas y audífonos.

Perfumería y cosméticos : reconocidas marcas a precios competitivos.

Joyería y relojes: piezas exclusivas y libres de impuestos en varios comercios.

Turismo y compras en un solo destino

Organizado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Visit Panamá, el evento busca consolidar al país como líder del turismo de compras en la región.

“El Panamá Black Weekend se ha convertido en un evento clave que atrae a visitantes interesados no solo en adquirir productos de primera calidad, sino también en disfrutar de la conectividad, la infraestructura y la oferta turística integral de nuestro país”, destacó Gloria de León, ministra de Turismo de Panamá.

Más allá de las compras, los visitantes podrán disfrutar de playas en la Riviera Pacífica, el encanto histórico del Casco Antiguo, el café de Boquete, el ecoturismo en Bocas del Toro y experiencias de ocio en la Ciudad de Panamá.

Con este evento, Panamá reafirma su papel como un destino integral para el viajero latinoamericano que busca comprar, viajar y descubrir, todo en un mismo lugar y sin complicaciones.

