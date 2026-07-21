Panamá Black Weekend: compras y turismo con descuentos de hasta 70 %

La nueva edición de Panamá Black Weekend se realizará del 2 al 4 de octubre de 2026. Foto: Cortesía Visit Panamá

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Del 2 al 4 de octubre, Panamá realizará una nueva edición de Panamá Black Weekend, una jornada de promociones que reunirá a más de 3.000 tiendas, cerca de 20.000 marcas y 16 plazas y centros comerciales con descuentos de hasta el 70 %.

La iniciativa busca atraer viajeros interesados en combinar compras, gastronomía, cultura y turismo en un solo viaje, aprovechando la cercanía con Colombia y la conectividad aérea entre ambos países.

Panamá se ha consolidado como uno de los principales destinos de compras de la región gracias a su amplia oferta de marcas internacionales, precios competitivos y un impuesto sobre las ventas del 7 %, uno de los más bajos de América Latina.

Para los viajeros colombianos, además, el acceso es sencillo. Copa Airlines opera vuelos directos desde 11 ciudades del país hacia Ciudad de Panamá: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira, San Andrés y Santa Marta. A esto se suma el programa Panamá Stopover, que permite agregar una estadía de hasta 15 días en el país sin costo adicional en el tiquete aéreo.

“Colombia es un mercado estratégico para Panamá y promociones como Panamá Black Weekend nos permiten mostrar la diversidad de experiencias que el país ofrece más allá de las compras. Queremos que los visitantes aprovechen su estadía para descubrir nuestra gastronomía, cultura, naturaleza y la conectividad que nos distingue en la región”, señaló Gloria de León, ministra de Turismo de Panamá.

Además de las promociones comerciales, los visitantes podrán recorrer el Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; disfrutar de la oferta gastronómica de Ciudad de Panamá, reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco, y explorar destinos de playa, naturaleza y vida urbana en un mismo viaje.

El interés de los colombianos por Panamá continúa creciendo. De acuerdo con cifras del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en 2025 ingresaron al país 309.462 visitantes procedentes de Colombia, un 10,98 % más que en 2024.

Panamá Black Weekend es una iniciativa de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá y Visit Panamá, que busca fortalecer el posicionamiento del país como uno de los principales destinos de turismo de compras de la región.

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