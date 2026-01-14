Panamá crece en su oferta del turismo “todo incluido”

Panamá es un destino con múltiples atractivos turísticos. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Panamá es un destino dinámico, donde la modernidad convive con la exuberancia tropical, la herencia caribeña y la hospitalidad de su gente. Con conexiones aéreas a más de 80 destinos internacionales, el país se ha consolidado como un importante centro turístico y de negocios, impulsado por su amplia conectividad, estabilidad económica y variada oferta de actividades. Dentro de estas nuevas experiencias que vienen ganando un espacio importante en el turismo de este país figuran los hoteles todo incluido. Algo quizá natural al gozar de dos costas que reciben en sus playas lo mejor del Caribe y el Pacífico.

Panamá y su capital son lugares que vibran como una mezcla de cultura, tradición, gastronomía y aquella necesidad de acoger y recibir al turista. Desde la energía cosmopolita de su capital, hogar del icónico Canal de Panamá, el histórico y cada vez más famoso Casco Antiguo y diferentes vistas de los rascacielos, hasta la tranquilidad de sus playas tanto en el Pacífico como en el Caribe, Panamá logra un equilibrio único entre vida urbana y contacto con la naturaleza. Aquí la cultura, la gastronomía, la aventura y el descanso se integran de forma natural.

Y en buena parte, gracias a su clima cálido durante todo el año y a su posición estratégica, Panamá se presenta como el escenario ideal para escapadas cortas, vacaciones en familia o viajes de negocios. Y es en este espacio que las ofertas de los hoteles todo incluido ganan notoriedad.

Ubicado en Farallón, Río Hato, a solo 90 minutos de la ciudad de Panamá, el Grand Decameron Panamá, a Trademark All Inclusive Resort, es uno de los complejos hoteleros más reconocidos y completos del país. Quizá por eso hoy son muchas las familias que desde Colombia están llegando a disfrutar de una marca que es tradicional en el mundo de la hotelería y en nuestro país hace casi tres décadas.

De acuerdo con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entre enero y octubre de 2025, el sector turístico registró un desempeño positivo, con un crecimiento tanto en la llegada de visitantes internacionales como en los ingresos turísticos. Durante este período, las llegadas de visitantes internacionales aumentaron un 7,1 %, frente al mismo lapso de 2024, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron los USD 5.455 millones, lo que representa un incremento del 9,3 % en comparación con el año anterior.

Según el monitoreo hotelero que hace la ATP, la ocupación promedio se estimó en alrededor del 56 % para el período analizado, cifras que reflejan una tendencia sostenida de recuperación y crecimiento del sector. Y buena parte de esos números se encuentra en esa oferta de los hoteles todo incluido, así como se puede leer como una respuesta del crecimiento y de la preferencia de los viajeros por este tipo de alojamientos, especialmente en las islas del Caribe.

Tener la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad del mar, de estar acompañado de buena comida y su coctel preferido, son tan solo un par de actividades que se pueden hacer en el Grand Decameron Panamá, un hotel que hoy dispone de más de 800 habitaciones y dos tipos de modalidades de estadía, como el All inclusive Estandar y el All Inclusive Plus, en donde está última cuenta con habitaciones en primera línea de playa, bebidas prémium, minibar ilimitado y acceso a restaurantes exclusivos.

Panamá goza de esa cercanía, de la facilidad de desplazamiento, lo que permite que en una estadía de este tipo sea posible un día de escape para ir de compras. Ya es más que conocido este país por lo económico que puede llegar a ser cierto tipo de compras como calzado o vestuario, al igual que un tour por el centro histórico o el tradicional canal de Panamá, un atractivo global que al año recibe cerca de un millón de turistas.

Panamá para Colombia es cercanía, para muchas familias ha sido el primer destino internacional que visitan juntas y para otros ha sido la oportunidad de hacer negocios y empresa, y hoy busca ser un destino ideal para quienes prefieren pasar sus días de descanso en un espacio donde todo está incluido, no solo la estadía, sino el disfrute y el buen vivir.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.