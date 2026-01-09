Logo El Espectador
Wingo reanuda su operación hacia y desde Caracas a partir del 16 de enero de 2026

La aerolínea había suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela el 4 de diciembre de 2025.

Andrés Montes Alba
09 de enero de 2026 - 09:36 p. m.
La aerolínea informó además que continuará realizando un seguimiento permanente del entorno operativo.
Foto: Cortesía Wingo
La aerolínea Wingo anunció que retomará su operación aérea entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 16 de enero, luego de haber suspendido temporalmente esta ruta mientras evaluaba las condiciones de seguridad operacional.

De acuerdo con la compañía, la decisión se tomó tras un monitoreo continuo del entorno operativo y en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo como prioridad los más altos estándares de seguridad para garantizar la tranquilidad tanto de los viajeros como de las tripulaciones.

Wingo había suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela el 4 de diciembre de 2025, como medida preventiva mientras se analizaban las condiciones necesarias para una operación segura.

Durante ese periodo, los pasajeros con tiquetes programados en las fechas afectadas fueron notificados a través de los canales registrados en sus reservas y pudieron autogestionar las alternativas de protección disponibles.

La aerolínea informó además que continuará realizando un seguimiento permanente del entorno operativo, en articulación con autoridades locales e internacionales, y que cualquier novedad sobre la operación será comunicada oportunamente por medio de sus canales oficiales.

Andrés Montes Alba

Por Andrés Montes Alba

@amontes023cmontes@elespectador.com

