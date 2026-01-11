Cartagena de Indias se consolida como escenario de producciones internacionales

Casa Pestagua no solo fue escogido como escenario de rodaje, sino también como lugar de alojamiento para los actores y parte del equipo. Foto: Cortesía

Cartagena de Indias continúa afianzando su lugar en el mapa de la industria audiovisual internacional. Su arquitectura colonial, la calidad de su luz natural y la diversidad de escenarios urbanos y patrimoniales la han convertido en un set atractivo para producciones de alto nivel que buscan una identidad visual sólida y auténtica.

Ese potencial vuelve a quedar en evidencia con The Night Manager, serie internacional que incluyó a la capital de Bolívar entre sus locaciones. Parte de la producción de la segunda temporada, que se estrenará en Latinoamérica el próximo 11 de enero, fue filmada en agosto de 2024 en el Hotel Casa Pestagua, ubicado en pleno Centro Histórico de la ciudad.

Dirigida en su primera temporada por Susanne Bier, ganadora del Óscar y del Emmy, The Night Manager está basada en la novela homónima de John le Carré. La serie es un thriller de espionaje que se adentra en las dinámicas del poder, el comercio internacional y las tensiones entre el mundo de la inteligencia y el lujo. Protagonizada por Tom Hiddleston y Hugh Laurie, la producción se distingue por su narrativa sofisticada y por el uso de locaciones reales alrededor del mundo como elemento clave de su atmósfera visual.

En ese contexto, Casa Pestagua no solo fue escogido como escenario de rodaje, sino también como lugar de alojamiento para los actores y parte del equipo, gracias a su valor patrimonial, altos estándares de privacidad y una propuesta de hospitalidad alineada con las exigencias de la industria audiovisual internacional.

La propiedad, además, ostenta un reconocimiento singular: es actualmente el único hotel en Colombia miembro de Relais & Châteaux, sello que agrupa establecimientos con un fuerte carácter histórico, cultural y gastronómico. A ello se suma el reconocimiento con Dos Llaves Michelin, otorgado en octubre de 2025 dentro de la nueva clasificación hotelera de la Guía Michelin, una de las distinciones más altas en el sector.

La participación de Casa Pestagua en The Night Manager reafirma el papel de Cartagena de Indias como un destino que va más allá del turismo tradicional. La ciudad se proyecta, cada vez con mayor fuerza, como un escenario capaz de albergar historias que recorren el mundo a través del cine y las series, fortaleciendo su imagen internacional y su vínculo con las industrias creativas.

