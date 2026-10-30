Perú Mucho Gusto: la feria que invita a los colombianos a descubrir un país desde su cocina Foto: Cortesía Promperú

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Conocer un país también comienza por sentarse a su mesa. Esa es la invitación de Perú Mucho Gusto, la feria organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) que se celebra en la Explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, en Lima. Durante tres días, las cocinas regionales comparten espacio con productores, artesanos, demostraciones culinarias y actividades culturales.

Para los viajeros colombianos, las fechas tienen una ventaja ya que coinciden con el fin de semana que antecede al lunes festivo del 2 de noviembre. Esto permite plantear una visita a la feria y reservar tiempo para recorrer la capital peruana antes del regreso.

La relevancia de Perú Mucho Gusto se concentra en que su propuesta conecta la gastronomía con los territorios de origen, de esta manera acerca al visitante a ingredientes, productores y tradiciones que no siempre forman parte de un recorrido convencional por Lima. La edición de 2026 incluirá cocinas de las 25 regiones, una zona de mercado con 30 expositores y una programación de más de 30 números de danzas regionales y pasacalles.

En la edición de 2025 se vendieron 471.561 platos y se generó un movimiento económico de 13 millones de soles, según cifras compartidas por PromPerú. Para 2026, la entidad proyecta más de 220.000 asistentes y miles de oportunidades para movilizar consumo alrededor de la cocina y sus productos.

La feria también funciona como una puerta de entrada a otros destinos del país. El espacio de orientación turística “¿Te Apuntas?” ofrece información sobre rutas cortas y escapadas de fin de semana. La intención de PromPerú es que el descubrimiento de un sabor despierte el interés por visitar el lugar del que proviene.

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“Perú Mucho Gusto es una gran vitrina de nuestra diversidad, pero queremos que para el viajero colombiano sea también el punto de partida para descubrir todo lo que Lima tiene por ofrecer”, señaló Julio Polanco, consejero económico comercial de PromPerú en Colombia.

La edición de 2026 incluirá cocinas de las 25 regiones, una zona de mercado con 30 expositores y una programación de más de 30 números de danzas regionales y pasacalles. Foto: Cortesía

Qué encontrará el comensal y cuánto cuesta entrar

El ingreso es gratuito y la feria abre de 10:00 a. m. a 10:30 p. m. Para acceder, solo es necesario un documento físico (DNI, pasaporte o carné de extranjería) y la entrega de una pulsera para controlar el aforo. No se requiere comprar una entrada ni realizar una inscripción previa. Y la experiencia no se limita a probar platos, entre otras actividades también figuran:

Cafés del Perú, con seis expositores de Junín, Puno, Pasco, Cajamarca, Ayacucho y San Martín, y la actividad “Tu Blend del Perú”, para diseñar una mezcla propia.

Pisco Spirit of Peru, con degustaciones, maridajes y el taller “Crea tu Pisco Sour”, dirigido al público adulto.

La zona Mercado, con cacao, granos andinos, ajíes, superalimentos y demostraciones sobre sus usos en la cocina.

Clases de cocina en vivo, artesanías y una zona infantil con lectura, juegos y arte.

Para quienes viajan en familia, Lima plantea el Circuito Mágico del Agua y las actividades como recorridos en bicicleta y experiencias de surf. Foto: Cortesía

Opciones de vuelos desde Colombia

Bogotá ofrece alternativas para llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, puerta de entrada aérea a Lima. Con salida el viernes 30 de octubre, LATAM Airlines, Copa y Avianca ofrecen opciones de vuelos de ida y regreso, con una duración estimada de tres horas por vuelo.

Sin embargo, antes de comprar es necesario revisar la hora de llegada, las condiciones del itinerario y el vuelo de regreso. No debe confundirse el precio de un solo trayecto con el costo total del viaje y las diferentes aerolíneas incluyen tasas de embarque e impuestos, aunque pueden aplicarse cargos por productos y servicios opcionales.

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Una escapada que no termina en la mesa

La feria puede ser el eje de un viaje corto, sin convertirse en su único plan. La propuesta para conocer Perú más allá del paladar incluye el Centro Histórico, la Huaca Pucllana, el Malecón de Miraflores y un paseo por las galerías y el Puente de los Suspiros de Barranco. Para quienes viajan en familia, también plantea el Circuito Mágico del Agua y las actividades como recorridos en bicicleta y experiencias de surf.

Así, el valor del encuentro para el visitante colombiano no está solamente en probar muchas cocinas en un mismo lugar, sino en descubrir cómo los ingredientes, los productores y las tradiciones se relacionan con los destinos peruanos.

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