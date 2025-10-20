Perú Mucho Gusto Lima 2025: sabores del Perú que enamoran a los colombianos

Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, Lima acogerá el festival gastronómico más grande del Perú, con entrada gratuita y actividades para todos. Foto: Cortesía PromPerú

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Lima será el epicentro del sabor latinoamericano con la llegada de Perú Mucho Gusto Lima 2025, el festival culinario más importante del país vecino. La cita, organizada por PromPerú, promete una experiencia gastronómica gratuita y familiar que reunirá lo mejor de la cocina peruana en un solo lugar.

Durante cuatro días, la Explanada de la Costa Verde, a pocos pasos del distrito turístico de Miraflores, se transformará en una auténtica ciudad del sabor. Los visitantes podrán disfrutar de los platos más emblemáticos del Perú: desde el clásico ceviche, el cuy y el lechón en diversas preparaciones, hasta delicias selváticas como el chaufa amazónico y jugos exóticos de camu camu y copoazú.

Más de 180 expositores provenientes de las 25 regiones del país presentarán más de 200 platos, en una muestra que combina tradición, innovación y sostenibilidad. La entrada será gratuita, con registro previo en e-ticket, y el evento contará con espacios inclusivos, zonas familiares y un área infantil con experiencias lúdicas y educativas.

Además de la oferta culinaria, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades que incluirá clases magistrales de cocina, foros gastronómicos, venta de artesanías, danzas folclóricas y conciertos. Dos íconos nacionales, el café y el pisco, tendrán espacios interactivos con catas guiadas, talleres y demostraciones de coctelería.

Comprometida con el medio ambiente, esta 29.ª edición de Perú Mucho Gusto refuerza la sostenibilidad como eje central, implementando un plan de gestión de residuos y la compensación de huella de carbono. En la “Zona Mundo Sostenible”, los visitantes podrán participar en talleres ecológicos, como la creación de ecobolsas y papel reciclado, además de conocer activaciones como “Olas de Plástico”, una experiencia educativa sobre el impacto ambiental.

Bajo el concepto “Sabores con historia”, el festival celebra no solo la diversidad culinaria del país, sino también su prestigio internacional. Perú acaba de ser reconocido en los World Travel Awards Sudamérica 2025 como el “Mejor Destino Culinario” de la región, reafirmando su posición de liderazgo en la escena gastronómica mundial.

Perú Mucho Gusto Lima 2025 se consolida así como una cita imperdible para los amantes de la buena mesa y la cultura, una oportunidad única para que los viajeros —especialmente los colombianos— descubran el alma del Perú a través de sus sabores, tradiciones y hospitalidad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.