Plan de miedo en Bogotá: llega la quinta edición de Terror al Parque

Desde este viernes 19 de septiembre y hasta el 2 de noviembre, el parque Mundo Aventura se convertirá en uno de los epicentros del miedo en Bogotá con la llegada de Terror al Parque 5: El origen del mal, una experiencia inmersiva organizada por Corparques, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La nueva edición promete ocho estaciones de terror y 16 atracciones de alto impacto, convirtiéndose en una de las propuestas más esperadas por los amantes de la adrenalina. Más de 500 mil visitantes ya han vivido este evento en ediciones anteriores, que en 2023 reportó ingresos superiores a 3.500 millones de pesos y una inversión que superó los 1.200 millones, consolidando a Mundo Aventura como líder en la llamada “economía del terror”.

Terror con sello premiado

La preventa de esta temporada comenzó en junio y tuvo un anticipo especial en ComicCon, donde arrasó con la expectativa del público. Además, Mundo Aventura celebró que su campaña “Halloween al Parque” recibió un Effie Plata en la categoría Marketing Estacional – Servicios, reconocimiento al impacto de sus estrategias.

“Somos un evento esperado por los amantes del terror. Este año los visitantes podrán recorrer más de 130.000 m² y disfrutar de nuevas experiencias. Volvemos con una propuesta cargada de adrenalina y aliados estratégicos que fortalecen nuestra oferta”, señaló Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo y Experiencia al Visitante de Mundo Aventura.

Estaciones para valientes

Entre las experiencias más escalofriantes destacan:

Viaje Fobia : un recorrido por una cueva donde los miedos cobran vida.

Furia : un autobús en el que los susurros acechan.

Cementerio zombie : antiguos muertos regresan con sed de venganza.

Búnker Psicópata : secretos oscuros y un asesino serial.

Manicomio Azabaka : reclusos al mando tras un motín.

Infierno : pesadillas que se alimentan del miedo.

Tortura : una pesadilla sin escapatoria.

Zona Cero: Meteorito Ácido: nueva atracción desarrollada junto a Galletas Festival, donde organismos desconocidos invaden el parque.

Más de 300 actores darán vida a personajes que recorrerán el parque, sumados a seis experiencias itinerantes con duendes, payasos, zombies y figuras inspiradas en clásicos del cine de terror.

Impacto económico y cultural

De acuerdo con Fenalco, el 70 % de los colombianos participan en la temporada de horror, lo que convierte a estos eventos en un motor económico. En la pasada edición de Terror al Parque, se generaron más de 300 empleos temporales y se invirtieron más de 2.000 millones de pesos.

“Cada versión busca ser más inmersiva y atractiva. Queremos que el terror sea una excusa para vivir la ciudad, dinamizar la economía y ofrecer una experiencia inolvidable”, destacó Iván González, director general de Corparques.

Recomendaciones para los asistentes

Ingreso solo para mayores de 14 años con acompañante y documento de identidad.

Usar ropa cómoda y abrigada.

No se permite el ingreso con tacones, plataformas, disfraces, mascotas, alimentos, bebidas, licor ni sustancias psicoactivas.

Evento no apto para embarazadas, personas con afecciones cardíacas, claustrofobia o condiciones médicas especiales.

Terror al Parque 5 abrirá sus puertas los viernes, sábados y domingos festivos, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

