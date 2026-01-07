Viajar en 2026: experiencias a la medida, tecnología y nuevos destinos

Los viajeros cada vez más consideran a las mascotas parte de su familia. Foto: Getty Images - Getty Images

Una de las transformaciones más visibles será la consolidación de los viajes pet-friendly. Las mascotas dejarán de ser una excepción para convertirse en protagonistas del viaje. Nuevas regulaciones, servicios especializados y avances tecnológicos permitirán que los animales viajen con mayor comodidad y dignidad, tanto en avión como en tren o en alojamientos turísticos. Esta tendencia responde a un cambio cultural profundo: los viajeros consideran a sus mascotas parte de la familia y esperan que la industria se adapte a esa realidad, incluso en escenarios de ajuste institucional y normativo propios de los años electorales.

“Las mascotas ya no son un accesorio del viaje, son parte esencial de la experiencia turística”, destaca el informe de “Tendencias de viajes 2026”, de Amadeus. La planificación del viaje también cambiará de forma significativa. En 2026, los viajeros combinarán múltiples fuentes y herramientas para diseñar itinerarios a su medida. La inteligencia artificial, las redes sociales, los foros especializados y los asistentes conversacionales de las marcas convivirán en un ecosistema híbrido que mezcla tecnología con experiencia humana. El objetivo no será solo encontrar el mejor precio, sino construir viajes más flexibles, auténticos y alineados con intereses muy específicos, una señal de que el turismo deberá seguir innovando para no perder relevancia en una agenda pública saturada de otros debates.

En el transporte aéreo, la innovación permitirá acortar distancias de forma tangible. La llegada de nuevas flotas de aviones de largo alcance hará posible un aumento de los vuelos sin escala entre ciudades que antes no contaban con conexiones directas. Estos trayectos reducirán tiempos de viaje, eliminarán escalas innecesarias y abrirán nuevas oportunidades para destinos secundarios y menos explorados, que se volverán más accesibles para viajeros internacionales, un avance clave para sostener el crecimiento del sector en medio de ciclos políticos cambiantes.

“Los trayectos que antes parecían maratones se convertirán en ‘sprints’”, anticipa Amadeus sobre la nueva era de los vuelos directos.

La cultura pop será otro motor clave del turismo en 2026. Series, películas, música, eventos deportivos y convenciones de fans seguirán impulsando viajes motivados por la emoción, el sentido de pertenencia y la conexión con comunidades afines. La influencia del entretenimiento se reflejará tanto en grandes eventos como en experiencias inmersivas diseñadas por destinos y marcas turísticas, que buscan convertir la pasión de los seguidores en vivencias reales y memorables, capaces de mantener al turismo en el centro de la conversación social.

Al mismo tiempo, la industria hotelera avanzará hacia un modelo de estancias a la carta, donde la personalización será el estándar. Gracias a sistemas de reserva más sofisticados, los viajeros podrán elegir detalles específicos de su habitación antes de llegar, desde configuraciones pensadas para el teletrabajo y el descanso profundo hasta equipamiento de bienestar o ubicaciones estratégicas dentro del hotel. La experiencia hotelera se diseñará cada vez más como una extensión del estilo de vida del huésped, reforzando el valor del turismo como actividad económica estratégica.

“La personalización dejará de ser un valor agregado para convertirse en el estándar por defecto”, señala el informe de Amadeus.

Mirando al futuro, el llamado turismo de innovación ganará cada vez más relevancia. Destinos que concentran avances tecnológicos —como robótica, movilidad autónoma o inteligencia artificial— se posicionarán como nuevos polos de atracción para quienes desean experimentar el mañana hoy. Para este perfil de viajero, el recuerdo no será solo el lugar visitado, sino la historia de haber conocido el futuro antes que otros, una narrativa especialmente poderosa en un año atravesado por discursos de cambio.

En este escenario global, Colombia se consolida como un destino con propuestas alineadas a estas nuevas motivaciones. De acuerdo con el estudio internacional de Booking.com, varias regiones del país se perfilan como destinos tendencia para 2026, gracias a su combinación de naturaleza, autenticidad cultural y experiencias locales, en un momento en el que el sector deberá seguir articulándose para no quedar opacado por la coyuntura política nacional.

Dibulla, en La Guajira, atrae a quienes buscan playas tranquilas y contacto genuino con comunidades locales. Playa Dormida, en Santa Marta, se posiciona como refugio de bienestar y escapadas románticas. Isla Corona, en las Islas del Rosario, ofrece un concepto de viaje consciente y desconectado, mientras que Buenavista, en el Eje Cafetero, gana protagonismo por su turismo rural prémium y su cultura cafetera. Por su parte, El Rodadero, también en la capital de Magdalena, reafirma su vigencia con una oferta turística renovada y de fácil acceso. “Los viajes en 2026 serán una extensión honesta de quiénes somos y de lo que valoramos”, afirma James Waters, director comercial de Booking.com.

Además, los grandes eventos deportivos impulsan el turismo. Las búsquedas de alojamiento para ciudades sede de partidos internacionales de fútbol muestran incrementos históricos, confirmando que el deporte continúa siendo un poderoso motor de viajes y planificación anticipada, independientemente del calendario electoral.

Para Paulo Rezende, vicepresidente de travel sellers de Amadeus para América Latina, estas tendencias dibujan un futuro claro: “Los viajes serán más inclusivos, conectados y personalizados que nunca, y América Latina desempeñará un papel central en esta transformación”. Una visión que comparte Jenny Southan, CEO de Globetrender, quien concluye: “A medida que avanzamos hacia la segunda mitad de la década, 2026 se percibirá más como ciencia ficción que cualquier otro año anterior”.

En conjunto, los estudios coinciden en una conclusión clara: 2026 marcará una nueva etapa para el turismo. Viajar dejará de ser una experiencia estandarizada para convertirse en una vivencia diseñada a la medida, donde la tecnología, la emoción, la cultura y la identidad personal se combinan para redefinir la forma de explorar el mundo, incluso en un año dominado por el ruido político y los cambios institucionales.

