¿Planeando las vacaciones de fin de año? Novedades de Disney para Navidad

Sunset Seasons Greetings traerá magia navideña cada noche a medida que el icónico Hollywood Tower Hotel se ilumina con diferentes escenas, incluido un hotel de juguetes de “Toy Story”, un rincón nevado de Arendelle y más.

Olaf protagonizará un final festivo en “For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration” que deleita a los visitantes con canciones navideña.