Carolina Marrero, la colombiana que ayudó a crear la nueva montaña rusa de Disney

Carolina Marrero, la bogotana que forma parte del equipo que desarrolló “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”. Foto: María Alejandra Castaño

Walt Disney World Resort es una fábrica de sueños que, dependiendo de las experiencias y posibilidades de cada persona, se atraviesa en diferentes momentos y etapas de la vida con mayor o menor intensidad, ya sea por medio de una película, una canción, visitar uno de sus parques temáticos, conocer el famoso Castillo de Cenicienta, abrazar a Mickey o alguno de sus amigos y hasta trabajar en el famoso complejo turístico, son solo algunas posibilidades.

Quien conoce muy bien acerca de estas ilusiones, y que viajando y soñando hasta los más difíciles se vuelven realidad, es la arquitecta bogotana Carolina Marrero, quien es parte del equipo de Walt Disney Imagineering, que desarrolló, durante seis años, “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, la más nueva y emocionante montaña rusa de Disney, ubicada en el Parque Epcot y que está inspirada en las exitosas películas de Guardianes de la Galaxia, con los legendarios forajidos cósmicos: Rocket, Groot, Drax, Gamora y Star-Lord (también conocido como Peter Quill).

(Vea también: En fotos: así es la nueva montaña rusa de Disney, inspirada en Guardianes de la Galaxia)

“Me acuerdo que cuando era pequeña y tenía la oportunidad de venir a los parques de vacaciones con mi familia, era la encargada de llevar el mapa y planear cómo sería el día para asegurarnos de que íbamos a disfrutar todo y a aprovechar la mayor cantidad de experiencias posibles, y ahora ser parte de un equipo que trae una atracción como esta a la realidad... es un sueño hecho realidad”, cuenta Carolina Marrero, quien no esconde, por medio de su sonrisa y sus ojos brillantes, la emoción que le da inaugurar esta experiencia para toda la familia, que ofrece varias primicias.

“Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind” es una de las montañas rusas cubiertas más largas del mundo y la más larga de un parque de Disney, así como la primera en los parques en tener lanzamiento inmerso, que la hace muchísimo más emocionante, porque en cada segundo uno no sabe qué es lo que va a pasar, cuando de repente te lanzan al espacio”, asegura Carolina.

“Otra de las cosas que tuvimos que inventar es una tecnología que se llama Omnicoaster, donde los vehículos hacen rotaciones controladas para mantener siempre a los visitantes enfocados en la acción, que permite que la atracción sea inmersiva, porque además de las proyecciones, entre muchos otros complementos y tecnologías, deja ver a los pasajeros lo que queremos que vean, en el momento exacto, y de esta manera puedan entender más la historia y se sientan parte de ella”, añade la arquitecta.

Para lograr que los viajeros se conviertan en los aliados de salvar la galaxia, la música y el baile también son fundamentales, ya que la persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio con los héroes de Xandar, al igual que las películas de Guardianes de la Galaxia, entrelaza la música pop clásica, o “hechicería de poeta”, como diría Gamora, en la esencia de su experiencia. Las manivelas de audio a bordo de la atracción tocan melodías de los años 70 y 80, mientras los visitantes corren por el cosmos.

“Los Disney Imagineers probaron más de 100 canciones potenciales para la atracción, hasta que llegaron a las seis perfectas para vivir la experiencia de manera especial. Mi favorita es Conga, el ritmo que acompaña el recorrido, que es el que más disfruto y me dan ganas de bailar”, confiesa Carolina Marrero.

Las otras cinco canciones en sus versiones clásicas originales son September, Disco Inferno, Everybody Wants to Rule the World, I Ran y One Way or Another. Los visitantes no sabrán cuál escucharán cada vez que viajen hasta que saltan al espacio con los Guardianes.

(Lea también: Aniversario 50 de Disney World: ¿Cómo unirse a celebración más mágica del mundo?)

“Esa es otra novedad, porque entonces los visitantes pueden disfrutarla una y otra vez, porque independientemente no solo de la canción, sino del lugar de la montaña rusa donde se suban, vivirán la historia de manera diferente”, afirma la arquitecta bogotana.

Otro dato que comparte Carolina es que los Disney Imagineers estuvieron en el set de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para filmar material para esta atracción que se inauguró oficialmente el pasado viernes 27 de mayo.

Asimismo, el compositor de las películas, Tyler Bates, creó más de dos horas de nueva música para la partitura de la montaña rusa. En total, “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind” cuenta con más de 75 minutos de contenido original.

Esta innovadora atracción es otro hito importante en la transformación en curso de Epcot, que, en honor a la “Celebración más mágica del mundo”, por los 50 años de Disney World, está teniendo el mayor cambio de cualquier parque Disney en la historia.

(Lea también: ¿Cuáles son las novedades de la transformación histórica de Epcot, en Disney?)

Porque ubicada en el recientemente renombrado vecindario World Discovery del parque, la montaña rusa “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, que cubre más de 22.000 metros cuadrados, está en Wonders of Xandar, el primer pabellón de exhibición de “Otro mundo” en Epcot, ya que antes de la llegada de los xandarianos, en el parque solo se podía conocer y aprender de la cultura y la gente de la Tierra, de países como Francia, Italia, China, Marruecos, entre otros.

El primer pabellón de exhibición de “Otro Mundo”

Star-Lord visitó Epcot cuando era niño y le encantó tanto la experiencia que sugirió este parque de Disney como el lugar perfecto para que los xandarianos conecten con los terranos. El pabellón Wonders of Xandar cuenta con tres secciones principales:

El Galaxarium es un amplio espacio estilo planetario que muestra planetas, estrellas y otras maravillas intergalácticas que conectan a Terra y Xandar, reforzando la noción de que todos nacemos de la misma escarcha espacial. Worldmind, la computadora xandariana, proporciona una narrativa en el Galaxarium, dando contexto a las impresionantes imágenes.

En el Xandar Gallery, los visitantes aprenden más sobre el pueblo, la cultura y la historia de Xandar, incluidos los héroes de Xandar, a través de exhibiciones especialmente diseñadas que incluyen modelos de naves espaciales y una ciudad xandariana. La galería también cuenta con programación de “Good Morning Xandar”, donde un anfitrión entrevista a los Guardianes de la Galaxia sobre sus actos heroicos.

El recorrido por el pabellón concluye en la Phase Chamber, donde los visitantes se teletransportan instantáneamente desde Epctot a crucero Nova Corps Starcharter que orbita la Tierra. Aquí aprenden sobre el Generador Cósmico, la tecnología xandariana que crea puntos de salto, túneles artificiales en el espacio que permiten un viaje rápido a través de grandes distancias.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.