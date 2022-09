Disney celebra 40 años de historias e innovación de Epcot, en Florida (EE.UU.)

Enero 17: Tres películas debutan alrededor de World Showcase. “Awesome Planet” debuta en el Harvest Theater dentro del pabellón The Land. La nueva película presenta la belleza y diversidad de nuestro planeta. “Beauty and the Beast Sing-Along” se estrena en Palais du Cinema dentro del pabellón de Francia. La nueva película ofrece un giro nuevo a la película clásica de Disney. “Canadá Far and Wide in Circle-Vision 360″ debuta en el pabellón de Canadá, actualizando la película O Canada! Circle-Vision 360.