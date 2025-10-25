Planes imperdibles para disfrutar en Chile, Argentina y Brasil antes de fin de año

Las aerolíneas de bajo costo permiten que más viajeros vivan la experiencia de volar a más destinos. Foto: Getty Images

De cara al cierre de año, el cono sur del continente se posiciona como un destino ideal para quienes buscan combinar turismo con experiencias culturales, deportivas o gastronómicas. Brasil, Argentina y Chile preparan eventos de gran convocatoria que prometen atraer a viajeros de toda la región.

La empresa B2B de viajes HotelDO presentó algunas de las actividades más destacadas en estos países durante octubre y noviembre, ideales para quienes desean aprovechar al máximo sus viajes y vivir experiencias únicas.

“Los meses de octubre y noviembre son un excelente momento para visitar el sur del continente, ya que se cuenta con un fabuloso clima y una menor saturación turística comparada con la temporada de fin de año. Por eso, es clave que los viajeros consulten con su agencia de viajes de confianza cuáles destinos y actividades se ajustan mejor a su estilo y presupuesto”, comenta Adriana Gil Bohórquez, directora Comercial de HotelDO Colombia.

Gastronomía, música y celebración en Chile

Santiago de Chile será epicentro de dos grandes celebraciones. Por un lado, el Oktoberfest de Malloco (del 30 de octubre al 2 de noviembre) celebrará su vigésimo aniversario con música en vivo, platos típicos alemanes y más de 40 productores cerveceros locales, junto a destacadas marcas internacionales.

Por otro lado, el Festival Fauna Primavera, que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, reunirá lo mejor de la música indie, rock, alternativa y electrónica en su doceava edición. Este año contará con la presencia de artistas de renombre mundial como Massive Attack y Weezer, en un formato al aire libre que promete vibrar con energía y grandes presentaciones.

Brasil enamora y atrae con eventos de talla mundial

La pasión por la velocidad tendrá cita en São Paulo del 7 al 9 de noviembre, con una nueva edición del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, el único circuito del calendario mundial que se celebra en Sudamérica. El histórico autódromo de Interlagos, José Carlos Pace, será el escenario de tres días de pura adrenalina y emoción, atrayendo a fanáticos de todo el continente.

El deporte también brillará en Florianópolis el 26 de octubre, con el IRONMAN 70.3, clasificatorio para el campeonato mundial. Este evento reunirá a más de 1.800 triatletas de 18 países y servirá como excusa perfecta para descubrir las playas y paisajes naturales de la isla de Santa Catarina y sus alrededores.

Argentina resalta su cultura y tradiciones

El espíritu nacional argentino se vivirá con fuerza durante la Fiesta Nacional de la Tradición, que se celebrará del 8 al 16 de noviembre en San José de Jáchal (San Juan) y San Antonio de Areco (Buenos Aires).

Este evento, profundamente arraigado en la identidad argentina, ofrece danzas típicas, gastronomía criolla y desfiles de gauchos, quienes lucen sus trajes tradicionales y muestran su destreza ecuestre. Una celebración que pone en valor la herencia cultural y las costumbres populares del país.

Una temporada ideal para redescubrir el sur

Con propuestas que combinan cultura, deporte, música y tradición, el sur del continente se consolida como un destino perfecto para cerrar el año con experiencias memorables. Ya sea disfrutando una cerveza artesanal chilena, la velocidad de la F1 brasileña o el folclore argentino, los próximos meses prometen viajes llenos de energía, diversidad y entretenimiento.

