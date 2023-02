Planes recomendados en hoteles de Colombia para celebrar el amor

El NH Collection Royal Hacienda es uno de los hoteles que cuenta con planes especiales para celebrar San Valentín. Foto: Cortesía NH Hotel Group

Los hoteles son una gran alternativa para disfrutar de las fechas especiales. Poder estar en espacios seguros, dejarse consentir de personas expertas en hospitalidad, probar deliciosos platos y aprovechar los servicios de estos establecimientos es un plan perfecto que se puede hacer sin salir de la ciudad en la que vive, lo que permite que el presupuesto sea menor al que necesitaría para un viaje, pero que también hace que se desconecte y salga de su rutina.

Por lo tanto, si busca aprovechar de una manera diferente un fin de semana o unos días de descanso, y más si es en una ocasión especial, como celebrar el amor, los hoteles se convierten en cómplices de su buen vivir y le ofrecen diversos planes para que viva una experiencia especial.

Para San Valentín o Día de los Enamorados (14 de febrero), por ejemplo, una fecha muy popular en Estados Unidos que cada año toma más fuerza en destinos como Colombia, los hoteles ofrecen alternativas especiales.

Algunas de las propuestas están en los hoteles NH, una de ellas es el “Plan You&Me”, que ofrece una experiencia romántica para las parejas que quieren desconectarse de la rutina y disfrutar de una velada especial. El plan incluye: alojamiento en habitación categoría superior para dos personas, “early check in” y “late check out” gratis, estacionamiento, desayuno para dos, “upgrade” en cortesía, una botella de vino espumante y amenidad de bienvenida, entre otros; y está disponible en los 14 hoteles que la cadena española tiene en el país, ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Estos hoteles también contarán con un menú especial para San Valentín. La cena es diseñada por el chef ejecutivo Rodolfo Chocontá, quien ha creado una experiencia de sabores perfecta para celebrar esta fecha especial.

El menú inicia con un “amuse bouche” de salmón ahumado con polvo de cítricos, como una pista de la experiencia que la pareja está por descubrir, como entrada habrá un pequeño “panecook” con “fondue” de queso con champiñones, corazones de manzana verde y papas al romero. Como plato fuerte se tendrá langostinos al “grill” con salsa de maracuyá, acompañados de zanahorias de colores rostizadas en aceite de oliva picual. De postre, las personas podrán disfrutar una torta de chocolate con Baileys, y una copa de espumoso para cerrar la experiencia. La cena estará disponible en los hoteles los días 11, 12, 14, 18 y 19 de febrero.

Por otro lado, el restaurante del hotel NH Collection WTC, en Bogotá (carrera 8A n.° 99-55), lleva el nombre de la obra literaria de Jorge Isaacs, La María, un clásico de la literatura colombiana, que cuenta una historia de amor que se desarrolla en el Valle del Cauca entre 1860 y 1894.

Haciendo homenaje a este libro, la nueva carta del restaurante está inspirada por completo en la obra del escritor colombiano, donde predominan ingredientes autóctonos de ese departamento, algunas técnicas de cocina propias de esa región y una preparación inspirada en esa cocina que creaban los afrodescendientes en la época en que se desarrolla la historia del libro. Una experiencia que une la alta cocina y la literatura en un restaurante temático perfecto para celebrar San Valentín.

El restaurante tiene un elegante diseño, con una romántica decoración con flores y libros por doquier. Sentarse en La María representa un viaje por la gastronomía colombiana integrado en un menú internacional, ingredientes que llegan directamente de los cultivos de los campesinos de la Sabana de Bogotá o del Valle del Cauca. La carta está enmarcada en una serie de matices de sabores que invitan a sus comensales a vivir una escapada de la cotidianidad enmarcada en lo romántico e idealista.

Otra alternativa en Bogotá se puede encontrar en el W Bogotá Hotel (carrera 9 n.° 115-30), con planes como el paquete especial “Be my Valentine at W Bogota” (disponible el 9, 11, 17 y 18 de febrero), que incluye “valet parking”, una noche de hospedaje, una amenidad romántica de bienvenida, coctel de San Valentín Efecto Placebo, desayuno bufé para dos y acceso a las zonas del Away Spa, entre otras.

El coctel de autor es una de las grandes sorpresas, ya que el hotel quiere llevar a sus huéspedes a vivir la experiencia química del amor en una bebida. “Cuando comenzamos una relación, en nuestro cerebro una serie de reacciones químicas nos llevan a sentir amor. La oxitocina nos relaja, la dopamina nos impulsa, la serotonina nos obsesiona y la betaendorfina nos da seguridad y apego. Inspirados en esta caldera de químicos, creamos este coctel que busca recrear estos efectos, para que experimentemos el placebo del amor en esta fecha especial”, asegura Mauricio Pardo, “barman” del W Bogotá.

Otro plan muy recomendado en este hotel, que ha sido reconocido en varias ocasiones como uno de los mejores del mundo, es el “Linner Sin Valentín”, una propuesta de “brunch” nocturno con deliciosa comida y bebidas ilimitadas y un ambiente único que le permitirán disfrutar de una manera diferente el mes de los enamorados. Esta celebración será el sábado 18 de febrero de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Más alternativas para pasar momentos especiales en hoteles de Bogotá son el Hilton Garden Inn Bogota Airport (carrera 82 n.° 25G-84), con su hospitalidad, cálidas habitaciones, buena comida, acceso a sus áreas húmedas y relajantes, que incluyen jacuzzi y sauna, entre otras; las alternativas del AC Hotel Bogotá (calle 85 n.° 12-66), como el Sunset AC Brunch, todos los viernes de febrero, de 5:00 p.m., a 10:00 p.m., con barra libre de pastas, pizzas, ensaladas, postres, sushi, tinto de verano y “aperol spritz”, entre otras; o Parrillas AC Brunch, todos los sábados de 12:30 p.m. a 4:30 p.m., con variedad de cortes de carne, acompañamientos colombianos y más delicias; o “Pa’ tardear Tapardear” en AC Lounge, los miércoles y jueves de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., donde encuentra “happy hour” en vinos y cervezas, acompañados de tapas españolas.

Asimismo, enclavado en el exclusivo Distrito Financiero (calle 72 n.° 5-51), The Artisan DC Hotel - Autograph Collection by Marriott es otra buena alternativa para celebrar. Este hotel lo atrapa desde la entrada a través de experiencias multisensoriales con música electrónica, trance y dance a cargo del DJ residente y lo transporta por exquisitos sabores, colores y aromas internacionales en su lobby que conecta con “The Cooper Lounge Bar”, inspirado en los bares “speakeasy” de Nueva York.

“Cuando se trata del Día de San Valentín, no hay nada más romántico que escaparse a algún lugar íntimo de lujo”, asegura Alejandra Castañeda, gerente general de The Artisan. Y agrega: “Desde una noche de tapas y “gin and tonics”, hasta jornadas de exploración, compras y vida nocturna, la capital colombiana tiene numerosas opciones para sorprender a su pareja”.

Otras alternativas en hoteles de Colombia

Movich Hotels y el Hotel InterContinental Medellín también ofrecen diferentes propuestas para celebrar el amor en todas las sedes de la cadena ubicadas en seis ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín y Pereira, con opciones que van desde $613.000 en adelante.

Entre las alternativas está el plan romántico básico que incluye alojamiento en habitación estándar, desayuno, ambientación especial, canoa de frutas y pecados dulces, botella de vino tinto, cena especial del menú del chef (entrada, fuerte y postre para compartir), entre otros.

Por su parte, el plan romántico premium incluye alojamiento en habitación estándar con opción de upgrade (tiene un costo), desayuno o “room service”, ambientación Luxury, botella de vino espumoso, cena premium (tres opciones a elección para entrada, fuerte, postre y bebidas soft), lugar especial y más.

Asimismo, quienes desean descansar y relajarse la cadena brinda sus reconocidos servicios de spa, que cuentan con terapias y cabinas de masaje para el disfrute de las parejas, y en algunos hoteles los clientes podrán disponer de innovadoras zonas húmedas.

Finalmente, Movich Hotels y el Hotel InterContinental Medellín ofrecen a las parejas una cena especial y romántica en cualquiera de sus restaurantes, donde se encontrarán con un lugar ameno y una completa propuesta culinaria que combina a la perfección los ingredientes típicos de cada región y de la gastronomía internacional. Todos los servicios pueden ser adquiridos por huéspedes o clientes interesados solo en las promociones que no estén hospedados en las instalaciones de la cadena.

“Queremos seguir siendo el anfitrión ideal para brindar promociones exclusivas que lleven a pensar en una escapada para dos, una excusa para salir de la rutina y celebrar esta fecha junto a la persona que más se quiere de manera especial. Nos caracterizamos por cumplir nuestra propuesta de valor y hacer sentir a los huéspedes como en casa”, dijo Juan Fernando Stozitzky, vicepresidente financiero de Movich Hotels.

Así está la ocupación en Colombia

Los planes, las experiencias y los servicios que ofrecen los hoteles del país, acompañado de las ganas de los colombianos por viajar y conocer nuevos destinos o volver a sus favoritos, han permitido que los hoteles tengan muy buenas cifras de ocupación.

Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), “2022 terminó con indicadores turísticos positivos, con una tasa de ocupación del 61,38 % y una tarifa promedio real inmejorable, la cual creció en tan solo 1,1 % respecto año 2019 a pesar de la presión inflacionista más alta de los últimos 20 años. Esto muestra una apuesta por mejorar la competitividad y ofrecer mejores alternativas tanto a turistas nacionales como internacionales”.

De acuerdo con las cifras publicadas por Cotelco, el proceso de recuperación económica del sector turístico y hotelero en Colombia presentó una mayor dinámica en diciembre de 2022 respecto al mismo período de 2019, con 59,58 % de ocupación, lo que implica un aumento de 4,13 puntos porcentuales (p. p.). En promedio, durante todo 2022 se observó una variación positiva de 4,42 p. p., siendo abril y julio los meses que más crecieron respecto a 2019. Sin embargo, la ocupación de diciembre muestra una disminución de la tendencia del resto del año, que estuvo por encima del 61 %.

Por años, según Cotelco, la tasa aumentó en 4,4 p. p. respecto a 2019, consolidándose como la mayor ocupación hotelera desde 2016 y aumentado 18,8 p. p. respecto a 2021.

El pronóstico de la Asociación para los primeros cuatro meses de 2023 muestra un descenso en la ocupación de aproximadamente 2,2 p. p. respecto al mismo período de 2023; no obstante, aseguran que puede haber una caída superior debido al ajuste del 19 % en las tasas del IVA tanto en tiquetes aéreos como en alojamientos turísticos, que pueden significar del 9,5 % al 38 % en el número de turistas que recorren trimestralmente el país. Los meses de marzo y abril tendrían ocupaciones inferiores al año 2022.

En cuanto a destinos, Cotelco comparte que Cartagena, San Andrés, Antioquia y Bogotá alcanzaron el mayor porcentaje de ocupación, con un indicador superior al 64 %, superando en casi todos los casos a la ocupación de 2019, y en el caso de la isla con una leve disminución. También se observa un crecimiento mayor a 10 p. p. respecto a 2019 en departamentos como Casanare, Tolima, Alto Magdalena y el Eje Cafetero, mostrando la apuesta de estos lugares por consolidarse como destinos turísticos competitivos y con una amplia gama de atractivos por visitar y disfrutar.

