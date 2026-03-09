¿Por qué Perú atrae a los colombianos que buscan viajar al extranjero?

Huacachina, en Ica, es un oasis peruano en medio del desierto y un destino imperdible. Foto: Getty Images

Cada vez más colombianos están eligiendo a Perú como destino para sus vacaciones, atraídos por su cercanía, diversidad de experiencias y una oferta turística que combina gastronomía, cultura, naturaleza y entretenimiento. Este creciente interés se reflejó en la participación del país andino en la Vitrina Turística de Anato 2026, donde presentó nuevas experiencias de viaje y un stand inmersivo que celebró su vibrante cultura urbana.

Más colombianos viajando a Perú

El flujo de turistas colombianos hacia Perú continúa en aumento. Durante 2025, 185.578 viajeros colombianos visitaron el país, lo que representó un crecimiento del 9 % frente al año anterior. Actualmente, Colombia se posiciona como el quinto mercado emisor de turistas a Perú en Sudamérica y el sexto a nivel mundial.

La cercanía y la conectividad aérea han sido claves para este crecimiento. Lima se encuentra a solo tres horas de vuelo desde Bogotá y a aproximadamente tres horas y media desde Medellín o Cartagena. Además, ambos países cuentan con más de 100 vuelos semanales, operados por aerolíneas como Avianca, Latam y JetSmart, que conectan Bogotá, Medellín y Cartagena con Lima, además de la ruta directa Bogotá–Cusco.

A esto se suman ventajas adicionales para los viajeros colombianos: no se requiere pasaporte para ingresar, existe una conversión cambiaria favorable y se puede mantener el roaming internacional, lo que facilita las escapadas cortas o las vacaciones prolongadas.

Según Julio Polanco Pérez, director de PromPerú en Colombia, el mercado colombiano se ha consolidado como uno de los más importantes para el turismo peruano.

“Estamos muy cercanos a los 200.000 pasajeros colombianos al año, con un crecimiento cercano al 10 %. Lo interesante es que el 95 % llega por avión, es decir, son viajeros que decidieron conscientemente ir a Perú a pasar sus vacaciones”, explicó.

El directivo destacó que cada vez más colombianos descubren que Lima es un destino completo, donde es posible combinar actividades al aire libre, cultura y gastronomía en un mismo día. Entre las experiencias que ganan popularidad se encuentran el glamping al sur de Lima, en Ica, los vuelos sobre las Líneas de Nazca, los cruceros por el Amazonas y las propuestas culinarias en restaurantes reconocidos mundialmente.

Además, PromPerú planea repetir este año en Colombia la campaña Perú Week, una iniciativa que promociona la oferta turística y gastronómica del país en distintas ciudades, mediante promociones exclusivas en tiquetes y paquetes turísticos.

Perú en la Vitrina Turística de Anato

En este contexto, Perú volvió a apostar por la Vitrina Turística de Anato 2026, uno de los eventos más importantes del sector en América Latina, con un stand de más de 200 metros cuadrados y la participación de 19 empresas del sector turístico.

El espacio ofreció una experiencia sensorial que invitó a los visitantes a descubrir los destinos del país. Un túnel inmersivo, pisos LED y gráficas inspiradas en una estética contemporánea marcaron el recorrido por un stand que buscó reflejar la energía urbana del Perú actual: arte, música, calle y, por supuesto, gastronomía.

Durante el evento se promocionaron destinos clave como Lima, la capital peruana y principal puerta de entrada al país, famosa por sus acantilados frente al Pacífico, su patrimonio histórico y su reputación como una de las grandes capitales gastronómicas del mundo.

También se destacaron experiencias en otros destinos del país, entre ellas:

Ica , con su combinación de desierto, mar y viñedos.

Áncash , ideal para los amantes de la aventura entre montañas nevadas y lagos turquesa.

Cusco , con recorridos culturales que combinan atractivos históricos, danzas y degustaciones.

Experiencias únicas como bodas incas, ceremonias ancestrales para parejas que buscan un ritual andino.

La gastronomía tuvo un papel protagónico con demostraciones culinarias en las que se enseñó a preparar platos emblemáticos como ceviche, causa, lomo saltado y ají de gallina. Además, los asistentes participaron en activaciones del pisco, el destilado bandera del Perú, y disfrutaron de espectáculos que fusionaron música y danzas tradicionales con expresiones contemporáneas.

Con esta propuesta, Perú no solo buscó promocionar sus destinos, sino también fortalecer alianzas con operadores turísticos y agencias de viaje, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos preferidos por los viajeros colombianos.

