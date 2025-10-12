¿Por qué vale la pena perderse en los jardines botánicos de Colombia?

KK Foto: Secretaría de Turismo Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando se habla de Colombia, es imposible no destacar su biodiversidad, riqueza natural y la variedad de flores, plantas y árboles que hacen del país único en el mundo. Pero detrás de toda esa riqueza existen espacios dedicados a preservar, estudiar y exponer la flora nacional: los jardines botánicos.

Si nunca ha visitado uno de estos lugares, o si quiere vivir la naturaleza de cerca y disfrutar de un plan diferente, este octubre, Mes del Jardín Botánico, es la oportunidad ideal. Le contamos cuáles son los cinco destinos recomendados que combinan belleza, educación y turismo sostenible, según Booking.com una de las plataformas de viajes más importantes del mundo.

¿Lo mejor? En cada jardín botánico le dejamos un link que lo llevará a conocer su historia más de cerca.

Jardín Botánico José Celestino Mutis – Bogotá

En medio de los edificios y el movimiento de Bogotá se encuentra el Jardín José Celestino Mutis, un espacio de más de 20 hectáreas que resguarda cerca de 19.000 especies vegetales y alrededor de 80 tipos de aves. Los visitantes pueden recorrer los diferentes senderos, el tropicario, el jardín de mariposas y participar en actividades educativas que se realizan a diario para acercar la ciencia y la naturaleza a todos.

Conozca la historia del jardín: ¿Qué viene para el Jardín Botánico de Bogotá?: esto dice su nueva directora

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe – Medellín

Considerado un “museo vivo” y centro de investigación científica, el Jardín Botánico de Medellín cuenta con el icónico Orquideorama, cuya arquitectura está inspirada en panales de abejas. Alberga colecciones de orquídeas y mariposas, así como exposiciones artísticas. Los visitantes pueden pasear entre lagos de nenúfares, asistir a ferias de plantas o relajarse bajo las ceibas centenarias.

Conozca la historia del jardín: “Los jardínes botánicos debe generar redes con el Estado”

Jardín Botánico de Cali

Con más de 14 áreas de experiencia, el Jardín Botánico de Cali ofrece un recorrido completo por la flora del Valle del Cauca y otras regiones del país. Sus senderos, lagunas y colecciones de plantas exóticas permiten a los visitantes disfrutar de la biodiversidad mientras grandes y chicos aprenden sobre conservación, biodiversidad y sostenibilidad.

Conozca la historia del jardín: “Los jardines botánicos contribuyen a los esfuerzos de investigación y educación”

Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira

Ubicado a solo cinco minutos del centro de Pereira, este jardín combina investigación académica con espacios abiertos para el público. Sus colecciones incluyen plantas nativas y exóticas, senderos educativos y áreas para talleres sobre ecología y medio ambiente.

Conozca la historia del jardín: Jardín Botánico UTP: 41 años de biodiversidad y conservación en Pereira

Jardín Botánico San Jorge – Ibagué

Ubicado en la capital musical de Colombia, el Jardín Botánico San Jorge ofrece un espacio de más de 60 hectáreas para disfrutar de cerca el bosque subandino. Sus senderos, zonas de observación de aves y talleres interactivos permiten a los visitantes transportarse a un espacio de conexión con la naturaleza.

Conozca la historia del jardín: De tesis a santuario verde: la historia del Jardín Botánico San Jorge, de Ibagué

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.