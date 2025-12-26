¿Por qué visitar Malasia en 2026? El país apuesta por 43 millones de turistas

En Malasia, la diversidad no se presenta en fragmentos, sino que se experimenta continuamente. Foto: Cortesía Tourism Malaysia

Malasia se prepara para recibir al mundo con la edición más ambiciosa de Visit Malaysia 2026 (VM2026), la campaña nacional con la que el país buscará consolidarse como uno de los destinos turísticos más completos, diversos y auténticos de Asia. Con la meta de atraer a más de 43 millones de visitantes internacionales, la estrategia se apoya en los pilares que han definido al país durante más de dos décadas: multiculturalidad, naturaleza exuberante, hospitalidad y una identidad de marca reconocida globalmente.

Durante 25 años, el lema Malaysia Truly Asia se ha posicionado como una de las marcas turísticas más exitosas del mundo. Más que un eslogan, representa una promesa: en un solo país conviven y se celebran las principales culturas del continente —malaya, china, india e indígena— ofreciendo al viajero una experiencia auténtica, diversa y profundamente enriquecedora.

“Surreal Experiences”: donde lo extraordinario es cotidiano

El concepto creativo de VM2026, “Surreal Experiences”, invita a descubrir un destino donde la naturaleza, la cultura y la modernidad se fusionan de manera vibrante y multisensorial. En Malasia, la diversidad no se presenta por partes, sino como una experiencia continua: desde calles históricas y templos centenarios hasta mercados gastronómicos donde se mezclan idiomas, aromas y tradiciones.

Los viajeros pueden caminar por selvas primarias de más de 130 millones de años, bucear en arrecifes de clase mundial, relajarse en playas de arena blanca, recorrer ciudades cosmopolitas como Kuala Lumpur y participar en festivales ancestrales que han perdurado por generaciones.

Naturaleza y aventura sin límites

Malasia es un paraíso para los amantes del ecoturismo y la aventura. VM2026 promueve la exploración de reservas naturales como Taman Negara y Royal Belum, hogar de especies emblemáticas como el tigre de Malasia y el oso malayo. Destacan también las montañas icónicas como el Monte Kinabalu, el pico más alto del Sudeste Asiático, y la riqueza natural del Borneo malayo (Sabah y Sarawak), donde habitan orangutanes, comunidades indígenas y algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

Las actividades van desde senderismo, ciclismo y observación de aves, hasta kayak, rafting y experiencias de glamping en sitios certificados como Sarawak Delta Geopark.

Islas y playas de clase mundial

El país alberga algunos de los litorales más espectaculares de Asia. Langkawi destaca por sus formaciones geológicas únicas; Redang, Perhentian y Tioman son reconocidas por sus aguas cristalinas y arrecifes ideales para el buceo; mientras que Sabah ofrece un paisaje singular donde la selva tropical se encuentra con el mar.

Cultura viva y tradiciones ancestrales

Para quienes buscan una inmersión cultural profunda, VM2026 resalta experiencias comunitarias como visitas a longhouses tradicionales en Sarawak, recorridos por mezquitas, templos y barrios históricos, así como una de las gastronomías más ricas de Asia, resultado de la fusión de sabores malayos, chinos, indios y de las etnias de Borneo.

Modernidad, lifestyle y compras

Malasia también es sinónimo de modernidad accesible. Kuala Lumpur, con su skyline icónico, centros comerciales de lujo, mercados locales y una vibrante escena urbana, se posiciona como uno de los principales destinos de compras y lifestyle del sudeste asiático.

Un compromiso global con la sostenibilidad

Más allá de atraer visitantes, Visit Malaysia 2026 busca generar un impacto positivo y duradero. La campaña promueve el turismo responsable, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la inclusión de comunidades locales. Este compromiso se refleja en Wira y Manja, los osos malayos que protagonizan el logo oficial de VM2026, símbolos de diversidad, resiliencia y protección ambiental.

Su presencia recuerda que viajar también implica respeto, conciencia y contribución.

En 2026, Malasia no solo abrirá sus puertas al mundo: ofrecerá un viaje surreal, vibrante y profundamente memorable, confirmando una vez más que Malasia es la verdadera Asia.

