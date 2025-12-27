Programación del Carnaval de Negros y Blancos 2026: estos son todos los eventos por días

La carroza tenía un jaguar, guardianes y ninfas amazónicas. Foto: Corpocarnaval

El Carnaval de Negros y Blancos vuelve y, con él, una tradición llena de colores que se apodera de las calles de Pasto y marca la transición entre el fin de un año y el comienzo del siguiente. Y es que durante estos días, la ciudad se convierte en un espacio de encuentro donde la música, los desfiles y las expresiones populares cuentan una historia de diversidad, memoria y celebración colectiva.

Para esta edición, Pasto espera recibir a más de 250 mil turistas, atraídos por el despliegue de carrozas, comparsas y trabajo artesanal que da forma a la fiesta, así como por una programación que llena de color y alegría el inicio del año en el sur del país. Aquí le decimos todo lo que podrá disfrutar.

¿Qué podrá ver aquí?

Si busca cerrar el año y comenzar el siguiente en medio del color y la alegría, el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto es una visita imprescindible. Considerado una de las expresiones culturales más representativas de Colombia, en esta celebración convergen historia, tradición, música e igualdad.

El pre-carnaval se vive del 28 al 31 de diciembre y el carnaval del 2 al 6 de enero, en una fiesta que relata el encuentro de las culturas indígenas, españolas y africanas, desde los rituales ancestrales de agradecimiento por las cosechas hasta los procesos de esclavitud e independencia que marcaron la historia del país.

Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2009, el carnaval inicia este año su programación el 28 de diciembre con una intensa jornada deportiva y cultural. La apertura incluye la Carrera Atlética, pensada para los amantes del running, y actividades descentralizadas como “Vive tu Comuna” y “Vive tu Corregimiento”, iniciativas que llevan la celebración a distintos barrios, comunas y corregimientos del municipio, integrando a la comunidad desde los primeros días de fiesta.

Los días previos al Año Nuevo se viven como un gran preámbulo festivo, marcado por la música y los rituales de despedida. Conciertos y encuentros culturales toman distintos espacios de la ciudad, entre ellos la tradicional Serenata a Pasto, que convoca a propios y visitantes en la Plaza del Carnaval a través de canciones que evocan historia y memoria colectiva.

Y si no tiene el plan el 31 de diciembre, vívalo en las calles, pues la celebración se traslada a ellas con dos desfiles que se han convertido en emblema de esta temporada: el Desfile de Años Viejos, donde el humor y la creatividad popular son protagonistas, y el Desfile de Autos Clásicos, que suma elegancia y nostalgia al cierre del año al exhibir parte del patrimonio de Nariño.

Para quienes buscan vivir la parte más enérgica del carnaval, la programación oficial comienza el 2 de enero con el Carnavalito, una tradición de más de seis décadas en la que los niños son los protagonistas y herederos de la fiesta.

Durante estos días, la celebración también contará con invitados especiales que pondrán el ritmo a la ciudad, entre ellos Andy Rivera, La Suprema Corte, Rikareña, Son Barniz, Luis Alberto Posada, Roberto Blades, Buha 2030 y Los Prisioneros, con la participación de Miguel Tapia, ampliando la propuesta musical y festiva del Carnaval de Negros y Blancos.

Eso sí, un evento especial es el 5 de enero, pues se celebra el Día de Negros, una jornada profundamente simbólica en la que la ciudad se pinta de negro como un acto colectivo de igualdad y fraternidad.

Sin embargo, la celebración alcanza su punto culminante el 6 de enero con el Desfile Magno, cuando carrozas monumentales, comparsas y miles de artistas recorren la ciudad en un espectáculo que condensa meses de trabajo artesanal y tradición viva.

Tras el cierre del carnaval, la experiencia se extiende a la mesa con festivales gastronómicos como el del cuy y el de la trucha en El Encano, que invitan a conocer la identidad de Nariño a través de sus sabores.

Programación

28 de diciembre

5:00 a.m. : Concentración Carrera Atlética del Carnaval 15K–10K competitiva y 5K recreativa | Plaza del Carnaval

6:00 a.m. : Inicio Carrera Atlética del Carnaval | Plaza del Carnaval

8:00 a.m. – 4:00 p.m. : Vive tu Comuna | Comunas de la ciudad

8:00 a.m. – 4:00 p.m. : Vive tu Corregimiento | Corregimientos del municipio de Pasto

8:00 a.m. – 10:00 a.m. : Arcoíris en el Asfalto (versión #29) | Sector El Colorado y vías aledañas

10:00 a.m. : Bici Carnaval en Familia 2025 | Plaza del Carnaval

10:00 a.m.: Encuentro de Cantautoras | Plazoleta de San Felipe

29 de diciembre

3:00 p.m.: Concierto de música romántica (baladas en español) | Plaza del Carnaval

30 de diciembre

3:00 p.m.: Serenata a Pasto | Plaza del Carnaval

31 de diciembre

10:00 a.m. : Desfile de Años Viejos | Senda del Carnaval (desde Capusigra hasta Av. Alfonso Zambrano)

11:00 a.m.: Desfile de Autos Clásicos | Senda del Carnaval (desde Capusigra)

2 de enero

7:00 a.m. : Ofrenda a la Virgen de las Mercedes | Templo de la Merced

10:00 a.m. : Carnavalito – 60 años de tradición | Desde Parque Ambiental Rumipamba hasta Estadio Departamental Libertad

2:00 p.m. : Rock Carnaval | Plaza de Nariño

2:00 p.m.: Concierto de música campesina | Plaza del Carnaval

3 de enero

9:00 a.m. : Canto a la Tierra | Desde I.E.M. INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez hasta Estadio Departamental Libertad

3:00 p.m. : Concierto Cantos de Vida | Plaza de Nariño

4:00 p.m.: Rumba Carnavalera | Plaza del Carnaval

4 de enero

10:00 a.m. : Llegada de la Familia Castañeda | Senda del Carnaval (desde Capusigra hasta Av. Alfonso Zambrano)

4:00 p.m.: Rumba Carnavalera | Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval

5 de enero

2:00 p.m. : Día de Negros | Comunas de la ciudad

2:00 p.m. : Concierto “Todos la misma pintica” | Plaza del Carnaval

4:00 p.m.: Rumba Carnavalera | Plaza de Nariño

6 de enero

8:00 a.m. : Desfile Magno | Desde I.E.M. INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez hasta Av. Alfonso Zambrano – Estadio Departamental Libertad

4:00 p.m.: Rumba Carnavalera | Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval

7 de enero

Festival del Cuy y la Cultura Campesina | Corregimientos de La Laguna, Catambuco, Obonuco y Genoy

11 de enero

Festival de la Trucha | Corregimiento de El Encano, vereda El Puerto

