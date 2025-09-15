Prográmese para el Festival Internacional de Jazz de Mompox: eventos e invitados

Mompox Foto: Instagram @gobbolivar - Instagram @gobbolivar

Si lo que busca es una semana llena de energía, cultura y el inconfundible ritmo del jazz, Mompox será el destino ideal en septiembre. El Festival Internacional de Jazz de Mompox (FestiJazz) se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más relevantes de Colombia, ofreciendo no solo música de primer nivel, sino también experiencias que entrelazan arte, gastronomía, cine y tradición en la histórica Tierra de Dios y este año llegara cargado de sorpresas.

La XI edición del FestiJazz se celebrará del 17 al 20 de septiembre, con cuatro días dedicados a la música, el arte, la gastronomía y los espacios académicos. La programación contempla conciertos centrales de gran formato con reconocidos artistas nacionales e internacionales como la participación del salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y del intérprete colombiano de música popular Jessi Uribe, quienes encabezarán la agenda musical y garantizarán que Mompox vuelva a convertirse en epicentro cultural y artístico del país.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha expresado grandes expectativas frente a la edición 2025, resaltando que “la economía se mueve con el festival, desde hoteles hasta restaurantes, pasando por el comercio informal”.

Menciona que, lo que inició como un sueño para darle a Mompox el reconocimiento que merece, hoy es un evento que trasciende fronteras y genera progreso y oportunidades para miles de familias bolivarenses. Para la administración departamental, el FestiJazz no solo preserva la identidad cultural del territorio, sino que también impulsa su desarrollo económico.

¿Qué podrá ver en el evento?

Este año la jornada será especial, pues el festival trasciende los conciertos tradicionales con una agenda diversa que integra cine, desfiles, homenajes y expresiones artísticas de gran valor. Por ejemplo, en alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), se van a proyectar películas en la Plaza San Francisco; además, se llevará a cabo el tradicional desfile Río de Gente y un sentido homenaje al momposino Franklin Ramos.

Los asistentes también podrán disfrutar de un concierto góspel en la Iglesia Santa Bárbara, del desfile de la Marca Bolívar, de las presentaciones del Colegio del Cuerpo en la Plaza El Moral y de los performances de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac). La programación se complementa con intervenciones de Street Jazz, espectáculos circenses, cine al aire libre y una variada oferta gastronómica que enriquece la experiencia cultural del festival.

Toda esta programación refleja cómo el FestiJazz se ha consolidado como un verdadero motor económico para Mompox. En la edición de 2024, el festival recibió cerca de 41.000 asistentes, de los cuales más de la mitad llegaron desde otras ciudades, generando una ocupación hotelera del 91%. Según un estudio realizado por el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) y la Secretaría de Desarrollo Económico, las ventas superaron los $456 millones, lo que representó el 76% de los ingresos comerciales reportados durante esos días del 2024.

El impacto también se evidenció en sectores específicos: la gastronomía local alcanzó ingresos cercanos a los $114 millones, mientras que el comercio informal reportó ventas por aproximadamente $26 millones, confirmando la relevancia del festival como dinamizador integral de la economía momposina.

De hecho, este estudio mostró como el festival ha fortalecido significativamente la proyección turística de Mompox, con el 58.6% de los visitantes afirmando que viajó exclusivamente por el evento y más de un tercio llegando por primera vez a la ciudad patrimonial. Esto consolida el perfil del municipio como destino cultural internacional y demuestra la efectividad del festival como herramienta de promoción turística.

La edición 2025 promete superar las cifras anteriores, con la expectativa de recibir más de 40.000 visitantes que contribuirán a la reactivación económica de la región. El evento se ha posicionado como uno de los encuentros culturales más relevantes del país, demostrando que la apuesta inicial por darle a Mompox un escenario a su altura ha sido un éxito rotundo.

Programación

Miércoles 17 de septiembre

7:00 p.m.: Proyección FICCI | Plaza San Francisco

Jueves 18 de septiembre

8:00 a.m. – 6:00 p.m.: Agenda académica | Casa Cabildo SENA

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Feria artesanal y gastronómica Malibú | Entre Cocosolo y San Miguel

4:00 p.m. – 6:00 p.m.: Desfile Río de Gente | Desde la bomba Gilmar hasta la Plaza Santa Bárbara

7:00 p.m.: Concierto | Parque del Jazz

Street Jazz y Circo Caribe “Río en Movimiento” | Calles y plazas de Mompox

Viernes 19 de septiembre

8:00 a.m. – 6:00 p.m.: Agenda académica | Casa Cabildo SENA

8:00 a.m. – 10:00 p.m.: 1er Festival del Frito Momposino | Albarrada

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Feria artesanal y gastronómica Malibú | Entre Cocosolo y San Miguel

3:00 p.m.: Concierto UNIBAC al Parque | Plaza Santa Bárbara

5:30 p.m.: Desfile Elar by Marca Bolívar | Plaza San Francisco

7:00 p.m.: Concierto | Parque del Jazz

Street Jazz y Circo Caribe | Calles y plazas

Sábado 20 de septiembre

8:00 a.m. – 6:00 p.m.: Agenda académica | Casa Cabildo SENA

10:00 a.m. – 8:00 p.m.: Feria artesanal y gastronómica Malibú | Entre Cocosolo y San Miguel

10:00 a.m. – 12:00 p.m.: Concierto Gospel | Iglesia Santa Bárbara

2:00 p.m.: Lanzamiento mural UNIBAC

3:00 p.m.: Concierto UNIBAC al Parque | Plaza Santa Bárbara

5:30 p.m.: Obra Suite Akhunov | Colegio del Cuerpo, Plaza El Moral

7:00 p.m.: Gran concierto de cierre | Parque del Jazz

Street Jazz y Circo Caribe | Calles y plazas

