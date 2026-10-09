Protección infantil en el turismo: piden leyes más estrictas contra la explotación

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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) pidió a los gobiernos endurecer las leyes contra la explotación infantil y fortalecer los mecanismos para investigar estos delitos, sancionar a los responsables y evitar que las empresas del sector turístico sean utilizadas para cometerlos. El llamado se hizo durante la Cumbre Mundial del organismo, que se celebra en La Valeta, Malta.
“Las empresas no pueden resolver este reto solas. Los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de reforzar los marcos legales, mejorar la aplicación de la ley y garantizar que quienes explotan a los niños afronten consecuencias reales”, afirmó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.
La solicitud coincide con los resultados de un estudio en el que participaron más de 50 organizaciones de 25 países. Según el informe, siete de cada diez entidades consultadas consideran que la protección de la infancia es una prioridad. En conjunto, las empresas representadas tienen un alcance anual cercano a los 1.000 millones de personas.
El sector ha puesto en marcha iniciativas de capacitación para sus empleados, canales de denuncia, campañas de sensibilización y evaluaciones de riesgos. También ha establecido alianzas con organismos de seguridad y organizaciones especializadas para identificar y prevenir situaciones de explotación.
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Sin embargo, el WTTC insiste en que las acciones empresariales deben acompañarse de marcos legales sólidos y una mayor coordinación entre países para enfrentar un problema que puede involucrar operaciones y redes que trascienden las fronteras nacionales.
Durante el encuentro también se presentó Unlock Futures, un documento de acción elaborado con aportes de la industria para incorporar medidas de protección infantil en las cadenas de valor de los viajes, el ocio y el entretenimiento.
Najat Maalla M’jid, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, señaló que las empresas tienen la posibilidad de ampliar sus acciones e integrar la protección de la infancia en sus operaciones.
Por su parte, Guillaume Landry, director ejecutivo de ECPAT International, recordó que los menores están vinculados a la actividad turística de distintas maneras: como viajeros, familiares de trabajadores y miembros de las comunidades que reciben visitantes. Por eso, advirtió sobre la responsabilidad de las compañías de impedir que sus servicios sean aprovechados para facilitar la explotación.
La iniciativa retoma el compromiso asumido en la Cumbre Mundial del WTTC de 2025, en Roma, cuando más de 100 altos directivos firmaron la Promesa Compartida y reconocieron la protección de la infancia como parte de la sostenibilidad empresarial.
El organismo busca que este compromiso se traduzca en acciones concretas de prevención dentro de las empresas y en una respuesta más efectiva de las autoridades frente a la explotación infantil.
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