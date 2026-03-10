Puerto Rico apuesta por los viajes sensoriales con su nueva campaña “Despierta tus sentidos”

El Yunque es el único bosque tropical en el Servicio Forestal Nacional de los Estados Unidos y una de las gemas naturales más queridas de Puerto Rico. Foto: Getty Images

La organización oficial de mercadeo de destino de la Isla, Descubre Puerto Rico, anunció el lanzamiento de “Despierta tus sentidos”, una nueva campaña global de marketing inspirada en la psicología del consumidor que propone una forma distinta de viajar: experimentar el destino a través de los sentidos.

La iniciativa surge como evolución de la exitosa campaña “Vive Boricua” y busca profundizar la relación entre los visitantes y la cultura puertorriqueña mediante experiencias que integran música, gastronomía, paisajes naturales y contacto directo con las comunidades locales.

Según la organización, la campaña se fundamenta en estudios sobre comportamiento del consumidor que señalan una creciente preferencia por experiencias de viaje inmersivas y sensoriales, en las que los viajeros no solo observan un destino, sino que lo viven.

“‘Despierta tus sentidos’ va un paso más allá al invitar a los visitantes a experimentar Puerto Rico con todos sus sentidos”, afirmó Jorge L. Pérez, director general de Descubre Puerto Rico. “En un mundo saturado de notificaciones, conflictos y distracciones constantes, nuestra isla ofrece algo diferente: un lugar donde las personas pueden reconectarse, vivir el momento y redescubrir el simple placer de sentir realmente”.

Turismo en crecimiento

El lanzamiento de la campaña coincide con un momento positivo para el sector turístico del archipiélago. De acuerdo con proyecciones de Tourism Economics, Puerto Rico recibió 8,1 millones de visitantes en 2025, lo que representa un incremento del 8 % respecto al año anterior.

Para Storm Tussey, directora de mercadeo de Descubre Puerto Rico, el nuevo enfoque responde a un cambio global en las motivaciones de los viajeros.

“Esta campaña no responde a una tendencia pasajera, sino a un pulso global”, señaló. “Los viajeros ya no preguntan solo a dónde ir, sino por qué deberían ir. Buscan pertenencia, conexión y significado, algo que Puerto Rico ofrece naturalmente a través de su cultura, su música, su gastronomía y su comunidad”.

Tussey añadió que investigaciones en psicología del consumidor demuestran que las experiencias sensoriales generan recuerdos emocionales más duraderos y una conexión más profunda con los lugares visitados.

Viajes con propósito

“Despierta tus sentidos” también responde al auge de los viajes con propósito, una tendencia en la que los turistas priorizan la interacción cultural, el impacto positivo en las comunidades y las experiencias auténticas.

La estrategia incluye historias centradas en artesanos, músicos, tradiciones culinarias y pequeños negocios, invitando a los visitantes a conectar con las personas detrás de la cultura puertorriqueña.

Además, destaca la diversidad natural de la Isla, que cuenta con siete ecosistemas distintos, incluyendo el único bosque tropical del sistema forestal de Estados Unidos y tres bahías bioluminiscentes.

Una estrategia a largo plazo

La campaña marca la primera fase de una estrategia de marketing de tres años, cuyo objetivo es fortalecer la presencia global de Puerto Rico como destino turístico mientras se promueve un crecimiento sostenible.

Entre sus metas se encuentran:

Incrementar la conexión emocional de los visitantes con la Isla

Fomentar estancias más largas y exploración más profunda de los destinos locales

Apoyar a pequeños negocios y creadores culturales

Promover un gasto turístico que beneficie directamente a las comunidades

La campaña creativa global debutó el 10 de marzo, mientras que a partir del 1 de abril se desplegarán contenidos adicionales dirigidos a mercados prioritarios nacionales e internacionales.

Creatividad local en el centro

Uno de los pilares de “Despierta tus sentidos” es la participación directa de la comunidad creativa puertorriqueña. La producción estuvo liderada por la productora local World Junkies, que reunió a directores, artistas y colaboradores boricuas.

El proyecto también integra marcas y negocios locales de diversos sectores, desde moda y gastronomía hasta experiencias turísticas, entre ellos Al Este, Carabalí Rainforest Park, Don Q, Medalla, Pine Grove Surf Club y Piraguas Viejo San Juan, entre otros.

“No estamos presentando a nuestra comunidad como un elemento decorativo”, subrayó Tussey. “Son las voces y arquitectos de esta campaña. Al poner a los negocios locales en el centro, aseguramos que el corazón económico y cultural de la Isla permanezca en manos de la comunidad”.

Con “Despierta tus sentidos”, Puerto Rico busca consolidarse como un destino donde viajar no se limita a escapar de la rutina, sino que se convierte en una oportunidad para reconectar con la cultura, la comunidad y la experiencia de descubrir.

