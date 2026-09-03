Puerto Rico mostrará en Anato 2027 el lado de la isla que va más allá de sus playas

La Cueva del Indio es uno de los escenarios naturales que hacen parte de la diversa oferta turística de Puerto Rico. Foto: Cortesía Compañía de Turismo de Puerto Rico

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Puerto Rico será el Destino Internacional Invitado de Honor de la Vitrina Turística Anato 2027, que se realizará del 24 al 26 de febrero en Bogotá. La designación fue oficializada este 3 de septiembre durante un encuentro en la capital colombiana, en el que participaron Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), y Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

La elección llega en un momento de crecimiento de la relación turística entre ambos mercados. Puerto Rico recibió más de 37.000 viajeros colombianos en 2025, un 65,2 % más que en 2024, mientras que en el primer semestre de 2026 llegaron cerca de 17.000 visitantes procedentes de Colombia.

Para Robles Cancel, la relación entre Puerto Rico y Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos. Actualmente, Colombia es el tercer mercado internacional más importante para la isla, mientras Bogotá y Medellín están entre las ciudades suramericanas con mayor demanda hacia Puerto Rico. La conectividad aérea también refleja la importancia de este mercado: según la funcionaria, Avianca representa aproximadamente el 58,8 % de la capacidad aérea entre Colombia y Puerto Rico.

La apuesta para Anato 2027, sin embargo, va más allá de atraer turistas colombianos. Puerto Rico quiere utilizar la feria como una plataforma para fortalecer alianzas comerciales, ampliar la conectividad y acercarse a otros mercados de América Latina y el Caribe.

“Queremos sentarnos con quienes toman las decisiones, queremos crear nuevas alianzas, queremos explorar nuevas oportunidades para crear nuestra conectividad y nuestra presencia en estos mercados”, señaló Robles Cancel durante el anuncio.

Una isla que va más allá del sol y la playa

Uno de los objetivos de Puerto Rico será mostrar en Bogotá una oferta turística diversa. La isla reúne más de 500 años de historia, cultura, música, gastronomía, montañas, pueblos y ciudades, además de sus conocidas playas.

La propuesta permite recorrer el destino a través de experiencias muy diferentes. En el norte, por ejemplo, el viajero puede combinar las calles adoquinadas, plazas y fortificaciones del Viejo San Juan con los paisajes costeros de Dorado, Vega Baja, Manatí y Arecibo. Esta zona también se caracteriza por su terreno kárstico y sus espacios naturales.

El este concentra buena parte de las experiencias de naturaleza y aventura, con atractivos como El Yunque y las costas de Luquillo y Fajardo. Desde este último también es posible visitar cayos como Icacos y Palomino, mientras que Vieques y Culebra suman playas de aguas cristalinas y atractivos naturales como la Bahía Mosquito.

Para quienes buscan aventura, la isla ofrece alternativas como surf, exploración de cuevas de piedra caliza y recorridos en tirolina, mientras que el centro permite descubrir una cara más montañosa de Puerto Rico. Pueblos como Adjuntas, Jayuya, Utuado, Orocovis, Barranquitas y Aibonito ofrecen paisajes, agricultura, gastronomía criolla y actividades al aire libre, además de atractivos como el Cañón San Cristóbal.

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En el sur, Ponce destaca por su oferta cultural e histórica, mientras Guánica, Lajas, Yauco, Guayama, Salinas y Coamo combinan naturaleza, gastronomía, arquitectura y paisajes costeros. El oeste, por su parte, reúne destinos como Rincón, Aguadilla e Isabela, reconocidos por sus playas y opciones para practicar surf, además de pueblos como Cabo Rojo, Mayagüez y San Germán.

La intención es que el viajero pueda encontrar en un mismo destino historia, naturaleza, aventura y gastronomía, y que la experiencia también esté marcada por la cultura y la hospitalidad de sus habitantes.

Turismo de negocios y nuevas conexiones

La participación de Puerto Rico también tendrá un componente comercial. La delegación que llegará a Bogotá estará integrada por empresarios, hoteleros, operadores y otros representantes de la industria turística, que buscarán presentar su oferta y generar nuevas oportunidades de negocio.

En este frente, la isla quiere posicionarse también como destino para congresos y reuniones. Cortés Calle destacó que Puerto Rico cuenta con infraestructura hotelera, un centro de convenciones y una oferta de operadores y mayoristas con capacidad para atender este segmento.

“Puerto Rico no solamente es un destino de playa. Puerto Rico es un destino de negocio”, afirmó la presidenta ejecutiva de Anato, quien también destacó el potencial de Colombia como hub aéreo para conectar viajeros de Centroamérica y Suramérica con Puerto Rico.

Para Anato, la designación representa una oportunidad para fortalecer la promoción, los negocios y la conectividad entre los dos mercados. El objetivo, explicó la dirigente gremial, es transformar el interés de los viajeros en negocios concretos para los agentes de viajes colombianos y puertorriqueños.

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Esta será, además, la tercera participación de Puerto Rico como destino internacional invitado de honor en la Vitrina Turística de Anato. Para Cortés Calle, la continuidad de esta relación refleja el peso que tiene la feria como plataforma de negocios para los destinos internacionales.

La presencia en Bogotá hace parte de una estrategia más amplia de posicionamiento internacional de Puerto Rico. En enero de 2027, la isla será socio principal de Fitur 2027, en Madrid (España), mientras que la celebración de la edición número 75 de Miss Universo también contribuirá a aumentar su visibilidad internacional.

Así, entre playas, bosques tropicales, ciudades históricas, montañas, gastronomía y experiencias de aventura, Puerto Rico llegará a Anato 2027 con la intención de mostrar una isla diversa y, al mismo tiempo, convertir esa visibilidad en más viajeros, conexiones y negocios con Colombia y el resto de Latinoamérica.

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