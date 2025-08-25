Turismo sostenible en Colombia: Santander se consolida como referente clave

Barichara hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Santander se consolida como un referente nacional en turismo sostenible, gracias a su riqueza natural, la participación de sus comunidades en la preservación de tradiciones y recursos, y una oferta creciente de alojamientos responsables con el medioambiente. Así lo destacó Booking.com en la décima edición de su informe Viajes & Sostenibilidad.

De acuerdo con el estudio, viajar a destinos menos saturados es una prioridad para el 45 % de los colombianos, mientras que un 74 % valora que su visita impulse las economías locales. En este contexto, Santander emerge como una alternativa ideal para quienes buscan experiencias auténticas y responsables.

Bucaramanga, ciudad destacada

La capital del departamento fue incluida en la selección de destinos sostenibles de Booking.com, gracias a la oferta de alojamientos con certificaciones independientes en sostenibilidad. Este reconocimiento refleja cómo el sector turístico regional se adapta a las nuevas demandas de los viajeros, ampliando su propuesta más allá de los grandes centros turísticos.

Tres paradas imperdibles para un turismo consciente

Barichara: Este pueblo patrimonio, con su arquitectura colonial y ambiente sereno, es el segundo destino más buscado en Santander para las fiestas de fin de año y registra un crecimiento del 10 % en búsquedas para la Semana de Receso. Su propuesta gastronómica, con restaurantes como Milana y Elvia, resalta los sabores locales y conecta a la comunidad con sus tradiciones.

Dónde hospedarse: Santa Sofía Casa Boutique, reconocida por su ambiente colonial y frescos de época, ofrece descanso en medio de la autenticidad.

Girón: Con un aumento del 65 % en búsquedas para octubre, este municipio conquista con su casco antiguo y la Basílica Menor Santuario Señor de Los Milagros. Su preservación patrimonial y cultural responde al interés de los viajeros por experiencias auténticas.

Dónde hospedarse: Hotel Macaregua, que combina infraestructura tradicional con actividades comunitarias como recorridos históricos y talleres artísticos.

Lebrija: Capital piñera de Colombia, mezcla tradición agrícola y paisajes naturales que impulsan un turismo de impacto positivo. Un ejemplo es el Tour del Cacao en la finca Los Rosales, donde los visitantes conocen todo el proceso de cultivo y producción.

Un destino que atrae a colombianos y extranjeros

El atractivo sostenible de Santander no solo cautiva a viajeros nacionales, sino también a turistas internacionales, especialmente de España y Chile, interesados en su autenticidad, conexión cultural y experiencias en armonía con la naturaleza.

“En Booking.com creemos que viajar, cuando se hace con respeto hacia las comunidades, el medioambiente y la biodiversidad, tiene el poder de transformar positivamente los destinos y la vida de las personas”, afirmó Luiz Cegato, gerente de comunicación de Booking.com para América Latina.

Con paisajes memorables y una propuesta turística que prioriza la sostenibilidad, Santander se proyecta como un destino clave para quienes buscan viajar de forma responsable y consciente.

