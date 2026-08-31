Qué hacer en Miami y Miami Beach: nuevas aperturas y eventos para el cierre de 2026

Miami sigue fortaleciendo su posición como uno de los destinos internacionales favoritos de los colombianos. Foto: Cortesía Greater Miami Convention & Visitors Bureau

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Miami y Miami Beach mantienen una agenda de novedades durante el tercer trimestre de 2026, con nuevas aperturas hoteleras, restaurantes, experiencias culturales y atracciones que amplían las alternativas para los viajeros.

“La inversión continua en todo Miami y Miami Beach refleja un destino que evoluciona a todos los niveles”, afirmó David Whitaker, presidente y director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB). Según explicó, la transformación de hoteles emblemáticos y la llegada de nuevas propuestas culturales y gastronómicas ofrecen “nuevas razones para visitarnos”.

Con 28,3 millones de visitantes y un impacto económico de USD 32.200 millones en 2025, Miami alcanzó cifras históricas. Colombia se mantuvo como el principal mercado internacional, con 409.000 viajeros.

Nuevos hoteles y experiencias de hospitalidad

Uno de los proyectos de mayor escala es el Grand Hyatt Miami Beach, que en julio alcanzó un importante hito de construcción con la finalización de la estructura de su hotel de 800 habitaciones. La propiedad, desarrollada por Terra y Turnberry, tendrá 17 pisos y estará conectada directamente con el Centro de Convenciones de Miami Beach mediante un puente peatonal climatizado.

El complejo también contará con espacios para reuniones y eventos, una terraza con piscina en la azotea, restaurantes, bares y áreas comerciales. Su apertura está prevista para finales de 2027.

Por su parte, el JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa incorporó nuevas experiencias para sus huéspedes, entre ellas Cascata Sunset Sips, una serie de cócteles de los sábados con vista a la fuente del resort; Off the Record, con sesiones de DJ en vinilo; Spritz at SOFF’S, inspirado en el aperitivo italiano, y The Listening Room, una propuesta de música en vivo con artistas locales.

En Miami Beach, Royal Palm South Beach reabrió sus puertas en julio después de una renovación superior a los US$100 millones. El hotel, que ahora opera como resort insignia de Tribute Portfolio de Marriott, cuenta con 404 habitaciones y suites renovadas, nuevos conceptos gastronómicos, elementos históricos restaurados, acceso directo a la playa y 18.000 pies cuadrados de espacios para reuniones y eventos.

El InterContinental Miami, en el centro de la ciudad, también amplió su propuesta para viajeros con mascotas. El hotel presentó a Rocco, un conserje canino virtual que ofrece recomendaciones sobre parques, restaurantes, atracciones y rutas de paseo aptas para perros. Además, prevé incorporar a finales de año un menú de servicio a la habitación diseñado para huéspedes de cuatro patas.

Restaurantes y nuevas propuestas gastronómicas

La escena gastronómica continúa creciendo en diferentes barrios. En Lincoln Road, Miami Beach, abrió Sulta Rosa, un café y espacio de postres de lujo creado por los bailarines profesionales de Dancing with the Stars Daniella Karagach y Pasha Pashkov. La propuesta combina café de especialidad con pastelería, baklava y otros dulces inspirados en sabores internacionales.

En South Beach, Casa Rassi abrió su primera ubicación permanente después de comenzar como un pop-up. El concepto local se suma así a la creciente oferta de cafés de especialidad del sector.

Coconut Grove recibió en julio a Manoli, restaurante de cocina griega y mediterránea liderado por el chef Emmanouil “Manoli” Aslanoglou. Su menú incluye platos para compartir, mariscos, pastas hechas en casa y preparaciones a la parrilla.

En Sunset Harbour, Miami Beach, CHŌ Funky Asian Bistro, del equipo detrás de Pubbelly, reúne influencias de las cocinas japonesa, china y del sudeste asiático.

Para quienes buscan una opción de brunch, el Novotel Miami Brickell lanzó una nueva experiencia de fin de semana en Vista Rooftop Bar & Lounge y UVA Restaurant & Bar. Está disponible los sábados y domingos, de 10:30 a. m. a 3:00 p. m., con platos reinterpretados y opciones de bebidas durante dos horas.

Música, arte y nuevas experiencias

Wynwood sumará una nueva atracción el 10 de septiembre, cuando abra Gibson Garage Miami. Será el tercer espacio de este tipo de la marca en el mundo, después de Nashville y Londres.

El establecimiento tendrá 8.000 pies cuadrados, más de 500 guitarras, un escenario para presentaciones en vivo, productos exclusivos y la primera Gibson Gallery en Estados Unidos, con exhibiciones de arte y memorabilia relacionada con la música.

En Sunny Isles Beach también abrió un nuevo Centro de Bienvenida en Gateway Center, destinado a orientar a los visitantes sobre restaurantes, compras, atracciones y programas locales.

La agenda cultural incluye además la temporada Arsht Impact 2026-27 del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, con más de una docena de eventos gratuitos o de pago voluntario. La programación contempla actividades relacionadas con el Día de Muertos, música góspel, hip-hop, cultura haitiana, bienestar y propuestas familiares.

En The Betsy - South Beach, la exposición From Venice With Love reúne obras del artista haitiano radicado en Miami Edouard Duval-Carrié. La muestra estará disponible hasta el 15 de noviembre y explora temas como la historia del Caribe, la migración, la memoria y la identidad. También incluye una programación pública gratuita con conversaciones, música en vivo y encuentros culturales.

Eventos para tener en el radar

La agenda del trimestre también incluye eventos deportivos, gastronómicos, de bienestar y entretenimiento:

Orange Blossom Classic: 6 de septiembre, en Hard Rock Stadium.

Miami Spice Restaurant Months: hasta el 30 de septiembre.

The Pilates Journal Expo: 12 y 13 de septiembre, en Loews Miami Beach Hotel.

Bugtopia: hasta el 31 de octubre, en Zoo Miami.

Con esta combinación de aperturas, experiencias y eventos, Miami y Miami Beach continúan ampliando su oferta más allá de sus atractivos tradicionales, con propuestas distribuidas por distintos vecindarios y pensadas para diferentes tipos de viajeros.

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