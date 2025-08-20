¿Qué hacer si le llega la menstruación en medio de un recorrido en la montaña?

La copa menstrual es muy práctica porque ocupa poco espacio y dura varias horas. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Subir una montaña es una experiencia única y muy deseada por quienes disfrutan del senderismo y la aventura. Sin embargo, cuando la menstruación está próxima a llegar o aparece en medio del camino, surgen dudas sobre cómo manejar la situación. Y es que mientras en una caminata corta cerca de la ciudad el asunto puede resolverse con facilidad, la historia cambia en travesías de varios días, con campamentos y rutas de alta montaña.

Surge entonces una pregunta clave: ¿cómo afrontar la menstruación en medio de la montaña?

¿Qué cuidados generales necesita para ir a la montaña con la menstruación?

El trekking supone retos particulares para quienes menstrúan. Entre los más comunes están los cólicos que pueden hacer más difícil continuar la caminata, el manejo de un flujo abundante sin acceso a baños cercanos y la incomodidad de cambiar productos menstruales en espacios abiertos.

La clave está en una preparación adecuada. Uno de los mayores desafíos es precisamente el recambio de toallas, tampones o copas menstruales en medio de la montaña, donde la correcta disposición de los desechos no siempre es sencilla. Este aspecto no solo afecta la comodidad, sino también el medioambiente: desechar productos de manera inadecuada puede generar un impacto considerable en los ecosistemas de alta montaña.

A esto se suma que las condiciones de higiene limitadas en la montaña aumentan el riesgo de infecciones u otros problemas de salud. Por eso, planear con anticipación qué productos llevar, cómo transportarlos y cómo manejarlos de forma responsable es tan importante como preparar el equipo de senderismo o definir la ruta.

1. Preparación mental y física: Inicie con la actitud adecuada: prepárese no solo para la caminata, sino también para manejar su período en un entorno exigente. Una disposición positiva y consciente le permitirá afrontar mejor las incomodidades y concentrarse en disfrutar la experiencia.

2. Selección de productos menstruales: Opte por alternativas que resulten cómodas, prácticas y seguras de manipular en la montaña. Asegúrese de llevar la cantidad suficiente para toda la caminata y empacar un poco más por precaución.

Según doctor Daniel Díaz, especialista en Ginecología y Obstetricia de la red médica de Salud Bolívar IPS y Seguros Bolívar, en entornos sin acceso a baños o agua corriente es fundamental elegir productos prácticos y fáciles de manejar. Una alternativa es la copa menstrual, que resulta muy cómoda por su tamaño compacto y porque permite hasta 12 horas de uso continuo. Si prefiere toallas higiénicas o tampones, es indispensable disponerlos correctamente al final del recorrido.

Las prácticas de higiene son esenciales para evitar incomodidades o infecciones durante la caminata. Para la limpieza personal se recomienda el uso de:

Paños humedecidos con agua hervida o envasada , que ayudan a mantener la frescura.

Lavarse las manos antes y después de cambiar el producto menstrual ; en caso de no contar con agua, el gel antibacterial funciona como un aliado seguro y práctico.

Lleva ropa interior que se seque rápido para evitar irritaciones.

3. Disposición de residuos

En cuanto a la disposición de los materiales de aseo, conviene llevar algunos implementos básicos:

Bolsas con cierre hermético (Ziplock) para almacenar los productos usados.

Desinfectante de manos y toallitas húmedas para la higiene frecuente.

Todos los productos menstruales usados deben empacarse en las bolsas herméticas y transportarse hasta encontrar instalaciones adecuadas para su eliminación. Bajo ninguna circunstancia deben dejarse estos desechos en la naturaleza, ya que contaminan y ponen en riesgo la fauna y la flora del lugar.

¿Y si le da dolor en medio de la montaña?

En la mayoría de los casos, la menstruación no tiene por qué convertirse en un impedimento para disfrutar del senderismo o la acampada. Muchas mujeres completan sus rutas con éxito durante esos días, siempre que estén preparadas y sigan las recomendaciones básicas. Sin embargo, conviene tener en cuenta que ciertas condiciones pueden generar limitaciones adicionales. Por ejemplo, quienes padecen endometriosis suelen experimentar dolores intensos que dificultan la caminata, por lo que se debe saber bien como manejar el dolor.

A esto se suma que, según Díaz en altitudes elevadas como un nevado o un páramo la disminución de oxígeno puede provocar cansancio, dolor de cabeza o mareos, síntomas que tienden a intensificarse si tiene la menstruación, en especial en mujeres con anemia o sangrados abundantes.

Recomendaciones para manejar el dolor y la incomodidad en caminatas largas

Si suele presentar dolores fuertes, consulte con su médico sobre el uso de antiinflamatorios (como ibuprofeno). En algunos casos, tomarlos un día antes del sangrado puede ser de ayuda.

Manténgase bien abrigada: el frío favorece la tensión muscular y puede aumentar el dolor.

Haga pausas frecuentes para descansar y respirar profundamente.

Ajuste correctamente la mochila para no sobrecargar la zona lumbar.

Muchas mujeres suelen experimentar mayor dolor durante el primer día de la regla, aunque en los días siguientes la incomodidad tiende a disminuir. Por eso, al planear actividades como acampar o ascender a gran altitud, puede resultar conveniente evitar coincidir con el inicio del ciclo. Lo fundamental es conocer cómo responde su propio cuerpo y organizar la experiencia de acuerdo con esas necesidades.

“Ojo, no se trata solo de que los dolores menstruales puedan intensificarse: también es posible que el ciclo se vea alterado después de una estancia prolongada en altura. El esfuerzo físico, los cambios de altitud, el poco descanso o una alimentación distinta pueden retrasar la menstruación o incluso hacer que no aparezca temporalmente. Sin embargo, lo más común es que el ciclo se normalice al regresar a la altura y la rutina habituales”, explica el doctor.

Para mujeres con menstruaciones abundantes o anemia, el Dr. Díaz recomienda considerar la suplementación con hierro, siempre bajo supervisión médica previa al viaje.

“Existen varias recomendaciones para quienes deciden automedicarse; como se mencionó, lo más adecuado es consultar primero con su médico”, señaló Díaz. No obstante, el uso de analgésicos y antiinflamatorios puede ser seguro en altura, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

No existan problemas gástricos, renales o alergias conocidas

Se acompañen con hidratación adecuada

No se excedan las dosis recomendadas

No se combinen con otros medicamentos gastroirritantes sin consulta médica previa

Cuidados especiales en altura

El especialista señala que la menstruación en condiciones de gran altitud requiere atenciones adicionales. Por ello, recomienda adoptar las siguientes medidas.

Hidratación y nutrición: Mantenga una adecuada hidratación, consumiendo entre 2 y 3 litros de agua al día. La deshidratación puede intensificar el dolor y los cólicos menstruales. Acompañe esto con una dieta equilibrada rica en carbohidratos y proteínas, que le permitirá sostener sus niveles de energía en caminatas exigentes.

Reposición de minerales: En ambientes de gran altura la pérdida de sales y minerales ocurre con mayor rapidez, por lo que es importante reponerlos mediante alimentos adecuados o suplementos avalados por su médico.

Otros manejos alternativos para el dolor menstrual: Aplicar calor en la parte baja del abdomen con una bolsa de agua caliente o un parche térmico puede ayudar al dolor, incluso algunos ejercicios de estiramiento para relajar el cuerpo y disminuir la tensión muscular pueden ayudar.

Díaz finaliza diciendo que la clave del éxito está en la preparación: conocer su cuerpo, planificar con anticipación y llevar los suministros adecuados le permitirá disfrutar plenamente de su aventura en la montaña, sin importar en qué fase de su ciclo se encuentre.

⛰️⛰️⛰️Si quiere saber más sobre senderismo puede seguir Entre Montañas un espacio de El Espectador dedicado a estos temas 🌄🌄