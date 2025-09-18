¿Qué llevar en la maleta para practicar senderismo en montaña?

Es recomendable familiarizarse con la ruta antes de emprenderla, para evitar avanzar a ciegas y minimizar posibles riesgos. Foto: Leidy Barbosa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted sale a la montaña se encontrará con paisajes que quitan el aliento, aire fresco que llena los pulmones y el sonido de la naturaleza en su estado más puro. Sin embargo, también puede hallar terrenos desafiantes, cambios repentinos de clima y situaciones que pondrán a prueba su resistencia. Y es que parte de la magia de la montaña es que siempre guarda sorpresas, y estar preparado es la mejor manera de disfrutarlas al máximo.

Por eso, lo que lleve en su maleta es tan importante como el destino que elija. Empacar de forma estratégica no solo garantiza comodidad, sino que le permitirá reaccionar ante imprevistos y mantenerse seguro en todo momento.

Esta guía le muestra qué incluir para que viva la experiencia con confianza y tranquilidad.

Ropa de cambio

Puede parecer que no es necesario, pero sí lo es. Durante la actividad existe la posibilidad de que su ropa y zapatos se mojen, y contar con un cambio seco esperándole en la van hará que el regreso a casa sea mucho más cómodo y agradable.

Además, tenga en cuenta el clima del lugar al que regresa:

Si vuelve a una zona fría: lleve prendas abrigadas y secas como sudadera, chaqueta, pantalón largo y calcetines de repuesto. Esto le ayudará a mantener el calor y evitar incomodidades por la humedad.

Si vuelve a una zona cálida: opte por ropa ligera y transpirable, como camiseta de algodón, short o pantalón fresco y sandalias o zapatos livianos. Así podrá sentirse cómodo y evitar el calor excesivo después de la actividad.

De esta manera, estará preparado para cualquier situación y podrá terminar la experiencia de forma agradable.

Hidratación y alimentación para el senderismo

El agua y la comida son esenciales para mantener el rendimiento y el bienestar durante la caminata. Tenga en cuenta:

Se recomienda llevar al menos 1 litro de agua por cada dos horas de trayecto , ajustando la cantidad según la temperatura, el esfuerzo físico y la disponibilidad de fuentes en el camino.

Si la ruta permite reabastecimiento, un filtro portátil o pastillas purificadoras pueden ayudar a reducir peso sin comprometer la seguridad.

Para la alimentación, priorice opciones que aporten energía y sean fáciles de transportar:

Frutos secos, barritas energéticas y frutas deshidratadas para recorridos cortos, y para caminatas largas, alimentos más sustanciosos como sándwiches, pan con queso maduro, fiambres o pasta cocida en recipientes bien sellados.

Evite productos perecederos y elija opciones que soporten el calor y el movimiento sin necesidad de refrigeración.

Protección solar, higiene y accesorios:

Protegerse del sol y mantener la higiene durante el recorrido es clave para disfrutar la experiencia sin incomodidades. Para lograrlo, lleve:

Bloqueador solar con FPS 30 o más y aplíquelo cada dos horas, incluso en días nublados. Esto reduce el riesgo de quemaduras y daños en la piel por la exposición prolongada.

Gafas de sol con filtro UV , que protegen la vista y evitan el cansancio ocular en entornos muy iluminados.

Sombrero o cachucha , ideales para cubrir rostro y cabeza, lo que disminuye el riesgo de insolación.

Bálsamo labial con protector solar , para mantener los labios hidratados y evitar grietas causadas por el viento y el sol.

Repelente de insectos , que ayuda a prevenir picaduras y posibles reacciones alérgicas, especialmente en zonas de bosque o cerca de cuerpos de agua.

Artículos básicos de higiene, como papel higiénico en un contenedor impermeable y gel sanitizante, que garantizan limpieza y comodidad en cualquier punto del camino.

Botiquín y herramientas de supervivencia

Este conjunto de elementos es esencial para responder a emergencias y mantenerse seguro en la montaña:

Botiquín básico: curitas, gasas estériles, esparadrapo, desinfectante, analgésicos, medicamentos personales y vendas elásticas.

Herramientas de fuego: encendedor, fósforos impermeables y pedernal, útiles para situaciones de emergencia o para cocinar únicamente en áreas autorizadas. Recuerde respetar las normas de las zonas protegidas y no encender fuego en lugares no permitidos.

Orientación y señalización: brújula o GPS portátil para evitar desorientarse y silbato para alertar en caso de emergencia, que también puede servir para ahuyentar animales.

Iluminación y protección: lámpara frontal con baterías funcionales que permite mantener las manos libres y ofrece iluminación LED eficiente, y manta térmica para conservar el calor o generar sombra.

Herramientas multifuncionales: navaja o herramienta multiusos para resolver imprevistos, desde cortar cuerda hasta abrir envases.

Incluir estos artículos en su maleta le permite reaccionar de manera rápida y efectiva ante imprevistos, ya sea una herida leve, una pérdida de rumbo o un cambio de temperatura.

Documentos y objetos personales

Llevar y proteger correctamente sus documentos es fundamental para prevenir contratiempos durante la caminata. Asegúrese de incluir:

Documentos de identificación: cédula y carné de seguro médico, indispensables en caso de emergencias.

Permisos especiales: si la ruta lo exige, deben tramitarse con antelación y llevarse en físico.

Protección contra humedad: guarde documentos y dispositivos electrónicos en bolsas impermeables o estuches resistentes.

Objetos frágiles: evite transportar envases de vidrio u otros elementos que puedan romperse.

Estos cuidados garantizan que sus pertenencias estén seguras y listas en caso de que se necesiten durante el recorrido.

Accesorios opcionales para mayor comodidad:

Además del equipo básico, algunos accesorios pueden mejorar la experiencia sin añadir demasiado peso:

Bastones de marcha: proporcionan mayor estabilidad en terrenos irregulares y reducen la fatiga en caminatas largas, especialmente en rutas con pendientes pronunciadas.

Binoculares: ideales para observar aves, fauna o paisajes sin alterar el entorno.

Cámara fotográfica: para documentar la experiencia y conservar recuerdos de la travesía.

Estos elementos no son indispensables, pero pueden enriquecer la actividad y hacerla más cómoda y memorable sin comprometer la seguridad ni la capacidad de carga.

⛰️⛰️⛰️Si quiere saber más sobre senderismo puede seguir Entre Montañas un espacio de El Espectador dedicado a estos temas 🌄🌄