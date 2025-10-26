¿Quiere conocer Alaska? Ahora podrá hacerlo en un crucero de Royal Caribbean

Royal Caribbean ha revelado sus nuevas escapadas para el verano de 2027 para que los viajeros experimenten las maravillas de Alaska. Foto: Cortesía Royal Caribbean

Royal Caribbean International ha revelado sus esperadas rutas para el verano de 2027, invitando a los viajeros a descubrir las maravillas naturales y la emoción de Alaska a bordo de cuatro de sus reconocidos barcos: Anthem of the Seas, Quantum of the Seas, Serenade of the Seas y Voyager of the Seas.

Con itinerarios de siete noches desde Seattle (EE. UU.), Seward (Alaska) y Vancouver (Canadá), la naviera ofrecerá una amplia gama de experiencias tanto en el mar como en tierra, incluyendo nuevas expediciones Cruisetour de varias noches para explorar a fondo “La Última Frontera”. Las reservas ya están disponibles.

Cuatro formas de vivir Alaska

Anthem of the Seas, que debutará en Alaska en 2027, ofrecerá travesías entre Vancouver y Seward, visitando destinos como Skagway, Ketchikan y el glaciar Hubbard. Por primera vez, el barco incluirá experiencias Cruisetour en tierra, que van desde recorridos por el Parque Nacional Denali hasta viajes en tren panorámico con cúpula de vidrio. A bordo, los pasajeros disfrutarán de atracciones como la cápsula de observación North Star, el complejo de entretenimiento SeaPlex y opciones gastronómicas como Solarium Bistro, Johnny Rockets y más.

El Quantum of the Seas, con base en Seattle, ofrecerá aventuras de siete noches tras su temporada en Australia. Los itinerarios incluirán Sitka, Juneau y Skagway, con actividades como kayak entre glaciares o el simulador de surf FlowRider. La oferta culinaria destacará por sus restaurantes Jamie’s Italian, Chops Grille e Izumi.

Desde Vancouver, el Serenade of the Seas recorrerá el Pasaje Interior de Alaska, con paradas en Sitka, Icy Strait Point y Ketchikan, ofreciendo vistas espectaculares y una experiencia más íntima. A bordo, los huéspedes podrán disfrutar de cine bajo las estrellas, música en vivo y una selección de restaurantes internacionales.

Por su parte, el Voyager of the Seas, también desde Seattle, navegará hacia Juneau, Skagway y los glaciares Endicott Arm y Dawes, combinando descanso y diversión con su Solarium solo para adultos, pista de hielo, minigolf y combates de pistolas láser.

Una experiencia completa entre naturaleza y aventura

Desde el avistamiento de ballenas en Sitka hasta los paseos en trineos tirados por perros en el glaciar Mendenhall o los vuelos panorámicos en helicóptero sobre la naturaleza salvaje, Royal Caribbean promete una oferta de exploración incomparable.

Las vacaciones en Alaska de 2027 refuerzan la apuesta de la compañía por combinar innovación, entretenimiento y conexión con la naturaleza, manteniendo su liderazgo como una de las líneas de cruceros más premiadas del mundo.

