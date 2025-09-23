¿Quiere recorrer Colombia? Participe en la nueva temporada de ColombiAR

Únase a la próxima generación de colombiajeros y descubra los destinos, sabores y tradiciones que hacen de Colombia el País de la Belleza Foto: Fontur

¿Le gusta viajar y descubrir rincones únicos de Colombia? Ahora puede ser parte de una experiencia que va mucho más allá de un simple recorrido. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Fontur y Canal Trece, abrió la convocatoria para la segunda temporada de ColombiAR, el docurreality que invita a explorar el país de una manera diferente. Serán 14 los seleccionados que se convertirán en auténticos colombiajeros, recorriendo a Colombia y viviendo aventuras que combinan bienestar, gastronomía, naturaleza, cultura y tradición.

Esta estrategia es importante, pues para el viceministro de Turismo, John Alexander Ramos Calderón, ColombiAR es mucho más que un programa de televisión: es el reflejo de una apuesta de este gobierno por consolidar un turismo en armonía con la vida. “Todo lo que verá el público es el resultado de ejercicios de planificación comunitaria y de la creación de experiencias basadas en los valores reales de cada territorio. Buscamos promover un turismo sostenible y regenerativo, que muestre la autenticidad de nuestra gente y la riqueza natural de nuestros destinos”, aseguró.

El viceministro destaca que el turismo es hoy el segundo generador de divisas para el país, y que en menos de una década podría convertirse en el primero. “Con ColombiAR: 4 Generaciones queremos impulsar el turismo doméstico, promover hábitos y comportamientos responsables en los viajeros y visibilizar experiencias que ya existen y que cualquier colombiano puede vivir. Las rutas y actividades que verán en el programa están disponibles para el público y forman parte de una oferta que conecta directamente con los empresarios y prestadores de servicios turísticos del país de la belleza”.

¿Qué trae esta segunda temporada?

Gracias al éxito de su primera temporada, ColombiAR regresa con una edición renovada y llena de sorpresas. Nuevos destinos, historias inspiradoras y experiencias únicas esperan a los 14 colombianos que recorrerán el país para convertirse en Colombiajeros Mayores.

“En esta segunda temporada el reto será aún mayor: por primera vez participarán personas de distintas generaciones desde los 18 hasta los 60 años, lo que permitirá un diálogo entre miradas y costumbres diferentes, ampliando la forma en que se vive y se cuenta el turismo en Colombia” señaló Félix Gonzalo Ojeda, gerente general de Fontur.

Los resultados de la primera temporada fueron contundentes: premios nacionales e internacionales, audiencias récord y millones de televidentes que redescubrieron Colombia a través de una narrativa fresca e innovadora. “Nuestro objetivo es superar esos logros y llegar a más hogares, tanto en Colombia como en el exterior”, afirmó el directivo.

Añadió que, con ColombiAR: 4 Generaciones, dan un paso más en su apuesta por mostrar el País de la Belleza de manera auténtica e inclusiva. En esta nueva edición, los participantes vivirán 63 experiencias que revelarán la riqueza de nuestra biodiversidad, la profundidad de nuestras tradiciones, el sabor de nuestra gastronomía, la creatividad de nuestras artesanías y, sobre todo, el espíritu de nuestra gente.

“Queremos demostrar que, más allá de la edad, lo que nos une como colombianos es la pasión por nuestro territorio”, concluyó.

La producción hace una curaduría especial de 63 experiencias que representan la diversidad de la oferta turística nacional: turismo de naturaleza, cultural, de bienestar, médico, urbano, marino-costero y deportivo. Cada vivencia está escogida para reflejar la pluralidad del país e invitar a más personas a explorar destinos tradicionales y emergentes. Con ello, se busca dinamizar el turismo interno y abrir nuevas oportunidades para los empresarios del sector.

Por su parte, el viceministro de Turismo, Ramos, recordó que esta producción forma parte de una estrategia de promoción turística que busca posicionar a Colombia como el País de la Belleza.

“Colombia es única. Somos el segundo país más diverso del mundo y el primero en biodiversidad por kilómetro cuadrado. Tenemos municipios como Santa Rosa, en el Macizo Colombiano, que albergan más especies que países enteros como Suiza. Contamos con costas en dos océanos, más de 300 ecosistemas, 115 pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras que enriquecen nuestra identidad”, afirmó.

Ramos resaltó que esta temporada va más allá de ser un programa de televisión: será una experiencia inmersiva. Los colombiajeros no solo serán turistas, sino que también conocerán el trabajo de quienes hacen posible el turismo en el país: guías, cocineros tradicionales, transportadores, agentes de viaje, personal hotelero y de parques de diversiones. De esta forma, los espectadores podrán descubrir la cadena de valor que hay detrás de cada viaje y comprender el esfuerzo colectivo que convierte cada experiencia en algo memorable.

“El objetivo es que los colombianos descubran que pueden recorrer el País de la Belleza más allá de los destinos tradicionales y que existen lugares emergentes que merecen ser visitados”, dijo. “El turismo tiene el poder de transformar territorios y mejorar la vida de quienes los habitan. Con esta nueva temporada queremos inspirar a más colombianos a viajar, a reconocer la diversidad de nuestro país y a sentirse orgullosos de él”, finalizó el viceministro.

¿Cómo inscribirse?

La convocatoria estará abierta del 16 de septiembre al 3 de octubre de 2025 para todos los colombianos mayores de edad que deseen vivir esta aventura.

Pasos para participar en ColombiAR: 4 Generaciones

Ingrese a www.colombiar.com.co Diligencie el formulario de inscripción con sus datos personales. Grabe un video en formato horizontal de máximo un minuto (peso máximo 250 MB, formato MP4) en el que responda brevemente: ¿Por qué quiere Colombiar? ¿Qué tipo de turismo le gusta? ¿Por qué debería ser elegido como Colombiajero? Cargue el video en la plataforma y envíe su inscripción.

John Gutiérrez, ganador de la primera temporada y oficialmente el Colombiajero Mayor, recomienda que para ser uno de los seleccionados lo más importante es ser auténtico, mostrarse tal como es y dejar que brille la propia esencia.

“No se trata de aparentar, sino de mostrar quiénes somos realmente. Y algo fundamental: sentir orgullo por Colombia, demostrar que amamos este país y que queremos que el mundo conozca su belleza. Al final, cada vivencia es una forma de construir país”, afirma.

Gutiérrez invita a todos a inscribirse y ser parte de esta nueva edición:

“Anímense a participar, porque esta segunda temporada llega más recargada, con nuevas vivencias y muchas sorpresas. Es una oportunidad para reafirmar nuestro amor por Colombia y mostrarle al mundo por qué somos el País de la Belleza y de la paz. No decimos que en Colombia todo sea paz, pero a través de estas experiencias podemos ayudar a construirla. La paz comienza con nuestros actos, evitando el odio y la violencia en lo cotidiano. Desde ahí podemos aportar no solo a la paz de Colombia, sino también a la del mundo.”

