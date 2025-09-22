No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Turistas gastan menos y Hilton responde con promociones en seis hoteles del país

Ante viajeros que priorizan la planificación y la transparencia en gastos, la cadena hotelera ofrece hasta 20 % de descuento en reservas en Colombia, vigente hasta abril de 2026.

María Alejandra Castaño Carmona
22 de septiembre de 2025 - 09:00 p. m.
Hilton Santa Marta está participando en Hilton Sale.
Foto: Cortesía Hilton
Viajar sigue siendo una de las principales prioridades de los consumidores en 2025. De acuerdo con el Estudio de Tendencias de Hilton, un 32 % de las personas ya ha reservado un viaje para este año, mientras que tres de cada cuatro crean un presupuesto específico para sus vacaciones. Además, el 67 % asegura que prioriza ese presupuesto frente a otros ahorros y un 55 % afirma que no quiere pensar en el gasto durante sus viajes.

Estas cifras reflejan un perfil de viajero que busca experiencias memorables, pero también valora la planificación, la flexibilidad y la claridad en los costos.

En este contexto, Hilton anunció el lanzamiento de Hilton Sale en Colombia, una promoción exclusiva que estará disponible del 19 al 29 de septiembre de 2025. Los viajeros podrán acceder a descuentos en hoteles de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, destinos que ofrecen desde vibrantes experiencias culturales y gastronómicas hasta planes de descanso frente al mar.

Detalles de la promoción

La oferta aplica en los siguientes hoteles: Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Cartagena, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Santa Marta y Hilton Garden Inn Barranquilla.

  • 20 % de descuento para miembros Hilton Honors.
  • 15 % de descuento para no miembros.
  • Válido para reservas realizadas del 19 al 29 de septiembre de 2025.
  • Estadías entre el 26 de septiembre de 2025 y el 6 de abril de 2026.
  • Requiere un mínimo de 2 noches y reserva con 7 días de anticipación.
  • Cancelación permitida hasta 21 días antes de la llegada.

👀🌎📄(Lea también: Colombia: el turismo que transforma vidas y regenera territorios)

Con esta iniciativa, Hilton responde a las tendencias actuales del turismo, que apuntan a viajeros que planifican con antelación, priorizan su presupuesto y buscan reglas claras para aprovechar al máximo cada experiencia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

