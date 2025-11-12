Razones para visitar Universal Orlando Resort 

Vista del espacio Super Nintendo World, en Epic Universe. Foto: Universal

Florida es un destino para todos los gustos y edades. La península, ubicada al sur de Estados Unidos, ofrece un clima cálido y acogedor durante todo el año, que atrae a millones de turistas (en 2024 hubo 8’9 millones de visitantes internacionales).

Este estado alberga algunos de los parques de diversiones, playas y resorts más conocidos y visitados del país. En medio de ese buen clima y de una naturaleza abundante se encuentra el Universal Orlando Resort, un complejo de entretenimiento que reúne algunas de las temáticas más solicitadas por el público de todas partes del mundo.

¿Interesado en la adrenalina? Pues allí están algunas de las montañas rusas más conocidas del mundo. ¿Busca un espacio divertido y seguro para sus hijos? El resort es el lugar indicado, pues cuenta con atracciones para niños. ¿Busca un destino en Norteamérica para compartir en familia? Orlando es ideal para usted, en particular el Universal Orlando Resort.

Epic Universe

Con las instalaciones más modernas y algunas de las temáticas más llamativas y mediáticas, Epic Universe congrega a visitantes de diferentes destinos y edades. Allí está el Mundo de Super Nintendo (Super Nintendo World), quizás uno de los espacios más recomendados para visitar con niños, gracias a su temática inspirada en la franquicia de Mario.

Los niños podrán disfrutar de un recorrido a bordo de Yoshi, el popular compañero de aventuras de Mario. Junto al dinosaurio explorarán un escenario con flores, hongos, montañas y nubes inspiradas (o calcadas) en los videojuegos del personaje italiano.

Una pequeña carretilla y un deteriorado riel en una mina dan vida a la atracción más indicada para adultos en el mundo de Nintendo. En Mine-Cart Madness, Donkey Kong protege una banana de oro mientras los visitantes lo acompañan en su aventura en una montaña rusa con caídas inesperadas y curvas con aceleraciones.

Ahora bien, si visita Epic Universe y busca adrenalina, Mine-Cart Madness puede ser un interesante abrebocas para el ícono del parque: la montaña rusa Stardust Racers. Durante casi un minuto y medio, esta atracción traslada a sus ocupantes a un escenario con luces, caídas, giros y una velocidad cercana a los 100 km/h.

Stardust Racers es un imperdible en su visita a Epic Universe. Una experiencia única que puede repetir una y otra vez en cualquiera de sus dos direcciones. Las recomendaciones de la atracción incluyen tener una altura mínima de 122 cm. Vale la pena mencionar que tanto en esta como en todos los juegos mecánicos hay una silla de pruebas antes de ingresar, donde los visitantes pueden probar la posición durante el recorrido.

The Wizarding World of Harry Potter - The Ministry of Magic es un espacio que transporta al público a un mundo mágico. Incluye presentaciones y atracciones inspiradas en las películas de Harry Potter y Animales fantásticos.

Sobresale el Harry Potter and the Battle at the Ministry, simulación prolijamente ambientada en la saga donde Harry, Ron y Hermione comparten batallan con bestias fantásticas en las profundidades del Ministerio.

La zona más oscura y misteriosa del parque se llama Dark Universe. Es el escenario donde se encuentran monstruos legendarios. Una de las atracciones recomendadas es la de Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, con sustos, adrenalina y la figura del monstruo creada con tanto detalle y tecnología que parece real.

Por último, el parque ofrece un espacio inspirado en la película Cómo entrenar a tu dragón. Tiene una temática vikinga y juegos mecánicos como el Dragon Racer’s Rally, el cual lleva a sus visitantes a una aventura en el cielo, simulando un campeonato de carrera de dragones.

Universal Studios Florida

Acompañe a los personajes principales de sus películas favoritas en diferentes aventuras. Este parque incluye, por ejemplo, simuladores de algunas de las series más conocidas en el mundo, como Los Simpson. Sobre una de las familias más conocidas de Estados Unidos, hay un escenario donde se puede acompañar a la familia amarilla a salvar la ciudad de Springfield.

Cada una de estas simulaciones cuenta con juegos mecánicos que entregan una experiencia sensorial que incluye sentir el calor al momento de una explosión, experimentar una brisa fuerte cuando hay un movimiento brusco en el escenario e incluso olores en momentos puntuales.

Este parque le permite vivir una sensación retro en espacios como E. T. Adventure. Allí acompañará al extraterrestre en una bicicleta y recorrer espacios en la tierra y en su planeta. Es una de las atracciones más antiguas del parque y que siga vigente da fe de su impacto en los visitantes.

Volcano Bay

Es el espacio de entretenimiento para las personas que disfrutan los juegos acuáticos. Transporta a sus visitantes a un escenario similar a Hawái y otras islas del Pacífico. Hay montañas, piscinas y toboganes de todos los tamaños. Es un espacio familiar, con un menú de comidas variado y la posibilidad de alquilar una cabaña como punto de encuentro.

Los creadores del parque construyeron las instalaciones después de una investigación donde descubrieron cuáles son las cosas que atraen al público y eliminando aquellas que identifican como fallas, que están presentes en otros lugares del mundo.

Entre las atracciones recomendadas se encuentra el Krakatau Aqua Coaster, una extensa montaña rusa acuática que alcanza gran velocidad. Un imperdible es la caída libre en un ángulo de 70 grados desde una altura de 38 metros.

Islands of Adventure

Una oportunidad para disfrutar de la adrenalina. Es una combinación de emociones. Los fanáticos de la magia, el misterio y las criaturas fantásticas encontrarán en The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade una atmósfera inmersiva en atracciones como el simulador Harry Potter and the Forbidden Journey y la montaña rusa Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

El espacio inspirado en Jurassic Park es uno de los más famosos del escenario. Aquí la recomendación es subirse al Jurassic Park River Adventure, atracción acuática. También, la popular VelociCoaster, una de las montañas rusas más famosas del resort, con una velocidad máxima de 110 km/h.

Estas son algunas de las atracciones que ofrece el Universal Orlando Resort, un destino familiar a poco más de cuatro horas de Bogotá. Adrenalina, magia y aventura en un mismo lugar.

