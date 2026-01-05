Recorrido del desfile de carrozas del carnaval de negros y blancos 2026: horarios y dónde

Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Desfile Magno del 6 de enero Foto: Redacción Vea

El Carnaval de Blancos y Negros regresa a Pasto y, durante una semana de celebración, la ciudad se transforma en un gran escenario donde el color, la música y la fiesta colectiva marcan el ritmo de la vida cotidiana.

Y entre la amplia programación que habrá, uno de los momentos más esperados será el Desfile Magno del 6 de enero, una jornada que concentra la esencia del carnaval, cuando carrozas monumentales en movimiento, comparsas y cientos de artistas recorren las calles para mostrarle al mundo el talento, la creatividad y la identidad cultural de la región.

Si tiene previsto vivir esta jornada clave del carnaval, conviene saber con antelación por donde pasará: aquí le contamos cuál es el recorrido de la senda del desfile y a qué hora inicia, para que así pueda organizar su recorrido y no perderse ningún detalle.

¿Dónde será el Desfile Magno?

El Desfile Magno tendrá su punto de concentración en la Institución Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez desde las 8:00 de la mañana. A partir de allí, la caravana iniciará su recorrido por la avenida Emanuel, a la altura del barrio Tamasagra, continuará por la carrera 27 hasta la calle 19 y luego tomará la senda tradicional que conduce al estadio Departamental Libertad, en la avenida Alfonso Zambrano, donde concluirá la jornada.

De acuerdo con el gerente de Corpocarnaval, Andrés Jaramillo, el trazado del Desfile Magno es una mejora en términos de capacidad y seguridad, esto debido a que mientras los recorridos anteriores permitían la presencia de poco más de 200 mil personas, en cambio, la nueva senda tiene la capacidad de albergar a más de 400 mil espectadores a lo largo del desfile.

Esta senda, explica el gerente, es el resultado de estudios técnicos que evaluaron el comportamiento de las carrozas y de los colectivos coreográficos en movimiento, con el fin de prevenir inconvenientes, reducir riesgos y facilitar el desplazamiento tanto del público como de los participantes.

“Aun así, persisten retos relacionados con la planificación urbana, pues muchas ciudades intermedias, y en general las ciudades colombianas, no fueron concebidas para albergar eventos de esta magnitud, lo que obliga a realizar adaptaciones permanentes para responder a las exigencias del carnaval”, señaló el gerente.

Como ejemplo, explicó que una de las principales dificultades está en la normativa de infraestructura. En Colombia, la altura estándar de los puentes suele ser de 4,50 metros, mientras que algunas carrozas del carnaval alcanzan hasta siete metros, lo que ha llevado a plantear excepciones y ajustes puntuales en ciertos sectores para garantizar el paso seguro de estas estructuras monumentales.

Sin embargo, Jaramillo señala que más allá de los desafíos logísticos, el carnaval cumple un papel clave en el posicionamiento de Pasto y Nariño como destino cultural y turístico. Para quienes lo visitan, la experiencia va más allá del espectáculo: es una vivencia que se disfruta, se comprende y se lleva en la memoria, fortaleciendo la identidad del territorio a nivel nacional e internacional.

¿Qué tendrá el desfile?

El Desfile Magno concentra la esencia del Carnaval de Blancos y Negros en una puesta en escena de gran formato. A lo largo de la Senda del Carnaval desfilan expresiones artísticas que combinan creatividad, tradición y música, dando vida a relatos que transitan entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Durante el recorrido, el público podrá disfrutar de:

30 disfraces individuales , con propuestas cargadas de simbolismo y detalle.

30 comparsas , que integran danza, música y narrativa colectiva.

20 carrozas tipo A y seis carrozas tipo B , verdaderas obras de arte en movimiento.

30 murgas, cuya música acompaña todo el desfile y marca el ritmo de la celebración.

En escena emergen figuras ancestrales, lo sagrado y lo profano, así como mitos y leyendas propias y universales, que convierten el desfile en una experiencia visual y sonora única.

Eso sí, si quiere más diversión ese día, la Rumba Carnavalera, iniciará a las 4:00 de la tarde en la Plaza de Nariño y en la Plaza del Carnaval, con artistas invitados y espacios pensados para seguir celebrando el espíritu del carnaval.

Aquí le dejamos una infografía sobre cómo hacen las carrozas:

