Renunció el viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco

El funcionario deja el cargo por razones personales después de estar dos años en la cartera.

Después de casi dos años al frente del Viceministerio de Turismo, el viceministro Julián Guerrero Orozco, quien posicionó la sostenibilidad y la Ley General del Turismo, dejará su cargo. La decisión de renunciar la tomó el funcionario el pasado 18 de mayo de 2021 y se hará efectiva a partir del 1 de junio de 2021.

Durante su tiempo en la cartera, Orozco lideró varios temas que se han materializado en logros tales como las cifras récord en turismo obtenidas en 2019; las más de 42 medidas que se tomaron en 2020 para apoyar a la cadena de valor del sector turístico dada la coyuntura; la nueva Ley General de Turismo, Ley 2068 de 2020, que combina medidas a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la reactivación sostenible del turismo en Colombia; la ‘Política de Turismo Sostenible: Unidos por la Naturaleza’, primera de este tipo en Colombia, entre otros.

“Quiero manifestar que todos los logros obtenidos hasta este momento son el resultado del trabajo en equipo del Viceministerio de Turismo de la mano de los gremios del sector y de los diferentes actores de la cadena de valor del sector turístico, quienes me han acompañado y apoyado durante todo este camino. A todos ellos solo me resta manifestarles mi gratitud.”, mencionó Guerrero. La renuncia, según informo él mismo ex viceministro, está impulsada por “asumir nuevos retos profesionales”.

En una entrevista para este medio en septiembre de 2020, Orozco remarcó que la importancia del turismo en las regiones era la de “ser un elemento dinamizador de la economía de los territorios de una manera expedita y comparativamente más fácil que otros sectores”. En la misma entrevista Orozco señaló que la confianza sería vital para la reactivación de un sector que en 2019 generó 16,9 millones de empleos.