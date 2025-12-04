República Dominicana lanza el libro Santo Domingo y sorprende con arte y ritmo en Nueva York

Foto: Cortesía

República Dominicana protagonizó una jornada de alto impacto cultural en la ciudad de Nueva York (EE.UU.) con dos acciones estratégicas que consolidan la proyección internacional de su capital: el lanzamiento oficial del libro Santo Domingo, de la icónica casa editorial Assouline, y una intervención artística sorpresa en la estación Grand Central–42nd Street del metro neoyorquino.

Un libro que eleva a Santo Domingo al universo del lujo editorial

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana, en alianza con Assouline, presentó en Nueva York la obra Santo Domingo, una publicación que posiciona la capital dominicana como un destino cultural, histórico y cosmopolita dentro del catálogo global de lifestyle premium de la editorial.

El encuentro tuvo lugar en Casa Tua, un espacio reconocido por su sofisticación, donde se dieron cita personalidades del arte, la cultura, la moda, la prensa internacional y el mundo editorial. La velada contó con la presencia del CEO de Assouline, del Ministro de Turismo, David Collado, de Olivia Palermo, quien fungió como embajadora del lanzamiento, entre otras personalidades.

El ministro David Collado subrayó el compromiso del país con iniciativas que fortalecen su identidad cultural en mercados influyentes: “Santo Domingo es una capital llena de historia, talento y creatividad. Esta obra es una ventana al corazón de la ciudad y al orgullo de su gente”.

En medio del lanzamiento, Collado también afirmó: “El amor es una fuerza que impulsa a los seres humanos a salir adelante. En medio del miedo y la incertidumbre, como ocurrió en 2020, decidimos ver el vaso medio lleno y convertir la pandemia en un legado de esperanza. Gracias a esa visión, la República Dominicana alcanzó los mejores resultados turísticos de su historia, incluso cuando el mundo estaba en retroceso”.

Una obra que captura el alma de la capital dominicana

Santo Domingo ofrece un recorrido visual y editorial por la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, destacando su imponente Zona Colonial, su escena gastronómica, sus playas urbanas y su vibrante vida nocturna. La publicación rinde homenaje a figuras icónicas como Oscar de la Renta y recuerda el rol de la ciudad como escenario de filmes emblemáticos como The Godfather Part II.

El libro incluye textos del ministro Collado y de la curadora cultural Rosanna Rivera, mientras que la reconocida fotógrafa Aline Coquelle aporta una narrativa visual que captura la belleza atemporal, el espíritu creativo y la calidez humana de Santo Domingo.

República Dominicana sorprende a Nueva York con merengue en Grand Central

Como parte de una estrategia más amplia para reforzar su presencia en mercados internacionales clave, la República Dominicana también llevó a cabo una intervención artística en el Subway de Grand Central – 42nd Street, uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad.

En una presentación sorpresa que detuvo a cientos de transeúntes, el merenguero Toño Rosario llenó el espacio de ritmo caribeño, convirtiendo una tarde cualquiera en una celebración navideña al estilo dominicano. Aplausos, bailes espontáneos y teléfonos grabando el momento convirtieron la estación en una fiesta improvisada.

La acción da inicio a varias semanas de actividades en Nueva York, que incluirán clases gratuitas de merengue y bachata, degustaciones de dulces típicos y otras experiencias orientadas a acercar la cultura dominicana a residentes y turistas.

Un cierre de año vibrante para la promoción de la marca país

Tanto el lanzamiento del libro como la intervención artística forman parte de una estrategia integral destinada a amplificar la visibilidad de la República Dominicana en uno de los mercados más influyentes del mundo.

Estas iniciativas refuerzan el posicionamiento de Santo Domingo como un destino donde convergen historia, modernidad y autenticidad, invitando a audiencias globales a descubrir —o redescubrir— la esencia de una capital que celebra su herencia mientras mira hacia el futuro.

