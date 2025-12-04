Réveillon 2025: así se vivirá la celebración de Año Nuevo más grande del mundo

Réveillon en Río de Janeiro es una de las celebraciones de Año Nuevo más famosas del mundo. Foto: Cortesía Visit Rio

Río de Janeiro (Brasil), uno de los destinos internacionales que más ha crecido en preferencia de los viajeros colombianos, según Viajes Falabella —con un aumento en reservas superior al 246,6% frente al año pasado— se prepara para vivir otra edición histórica de su tradicional Réveillon, considerado el mayor festejo de Año Nuevo del mundo. Cada 31 de diciembre, millones de personas se congregan en las playas cariocas, especialmente en Copacabana, para despedir el año entre fuegos artificiales, música en vivo y rituales que combinan espiritualidad, cultura popular y celebración.

Para esta edición, Visit Río comparte que la ciudad ofrecerá 13 escenarios oficiales, un show de 12 minutos de fuegos artificiales, presentaciones de artistas consagrados y una agenda de fiestas privadas y en hoteles que convertirán a la Ciudad Maravillosa en un epicentro global de celebración.

Tres grandes escenarios en Copacabana

El corazón del Réveillon volverá a ser la playa de Copacabana, donde se instalarán tres escenarios principales:

Escenario Río : el escenario central, montado frente al mítico Copacabana Palace, concentrará las principales presentaciones.

Samba Stage : ubicado cerca de la Rua República, reunirá a grandes nombres de la samba.

Escenario Leme: con una programación orientada a la música gospel.

Escenarios por toda la ciudad

Además del epicentro en Copacabana, la fiesta se distribuirá en diversos puntos de Río, garantizando opciones para todos los barrios y estilos. Habrá escenarios en:

Playa de Flamengo – Puesto 2

Playa de Ramos – Plaza Roquette Pinto

Penha – Calle Santo Engracia

Parque Madureira

Parque Oeste (Inhoaíba)

Parque Realengo

Playa de Sepetiba

Barra de Guaratiba

Ilha do Governador – Praia da Bica

Isla Paquetá – Playa Moreninha

Cada uno ofrecerá una programación propia, con artistas locales y ritmos que reflejan la diversidad cultural de la ciudad.

Artistas de primer nivel

El Réveillon 2025 contará con una constelación de figuras de la música brasileña. Entre los nombres confirmados se encuentran Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso & Maria Bethânia, Marcelo D2, Xand Avião y Thales Roberto, además de decenas de artistas invitados que animarán los distintos escenarios.

12 minutos de fuegos artificiales

El tradicional espectáculo pirotécnico volverá a iluminar el cielo carioca con 12 minutos de fuegos artificiales lanzados desde barcazas frente a Copacabana. También habrá shows de luces en Flamengo, en la Iglesia de Penha y en varios hoteles y centros comerciales de Barra y Recreio.

Fiestas en hoteles y eventos privados

Para quienes buscan experiencias más exclusivas, los principales hoteles de Río —incluyendo el Copacabana Palace— ofrecerán cenas, fiestas temáticas y paquetes especiales.

Además, la ciudad contará con decenas de fiestas privadas con barra y gastronomía libre, ambientes diferenciados y programación musical hasta el amanecer, orientadas a quienes prefieren celebraciones más íntimas o de estilo premium.

