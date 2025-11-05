Royal Caribbean presenta su verano 2027 con nuevo club de playa en Santorini

Royal Beach Club Santorini. Foto: Cortesía Royal Caribbean

El verano de 2027 ya tiene nombre: Royal Caribbean.

La compañía de cruceros ha revelado su nueva temporada europea, una apuesta que combina destinos de ensueño, experiencias exclusivas y un regreso cargado de nostalgia y aventura.

El protagonista indiscutible será el Royal Beach Club Santorini, una joya frente al mar que promete capturar la esencia del Mediterráneo. Situado entre los icónicos paisajes de cúpulas blancas y aguas turquesa, este nuevo club de playa ofrecerá lo mejor de la isla griega con el sello característico de Royal Caribbean: hospitalidad de primera, gastronomía local, cabañas privadas y vistas que se graban para siempre en la memoria.

Pero la temporada también marca el regreso triunfal del Legend of the Seas, un clásico que vuelve al Mediterráneo para ofrecer travesías de siete noches desde Barcelona y Roma, visitando lo más emblemático del sur de Europa. En su interior, una propuesta gastronómica de 28 restaurantes —entre ellos el cinematográfico Hollywoodland Supper Club y el inmersivo Royal Railway – Legend Station— eleva la experiencia culinaria a otro nivel. Y para los amantes del entretenimiento, el musical Charlie and the Chocolate Factory promete noches mágicas bajo las estrellas.

El Mediterráneo como nunca antes

Desde las costas de Italia hasta los fiordos del norte, la flota europea de Royal Caribbean desplegará un abanico de rutas que combinan historia, cultura y diversión.

El Mariner of the Seas debutará en Southampton, con itinerarios que recorrerán Oporto, Copenhague, Sevilla y los paisajes majestuosos de Noruega. El Brilliance of the Seas, por su parte, zarpará desde Rávena, explorando las islas griegas, Croacia y la costa del Adriático.

El Rhapsody of the Seas volverá al Mediterráneo oriental con escalas en Turquía, Marruecos y Egipto, además de una parada obligada en el flamante Royal Beach Club Santorini. Mientras tanto, Explorer of the Seas y Odyssey of the Seas conectarán los grandes tesoros del continente: Dubrovnik, Atenas, Nápoles, la Provenza y más.

Aventura, relajación y sabor a bordo

Royal Caribbean no solo redefine los destinos: transforma la manera de vivirlos. En sus barcos, cada día puede ser una nueva aventura o un refugio de calma. Los más intrépidos encontrarán adrenalina en Crown’s Edge, el pasillo suspendido sobre el océano, o en los toboganes acuáticos The Perfect Storm. Quienes prefieran la tranquilidad podrán dejarse llevar en el spa, entre piscinas infinitas y vistas de 360 grados.

Las noches se iluminan con espectáculos de Broadway, música en vivo y cócteles artesanales bajo el cielo estrellado. En la mesa, la propuesta es tan amplia como los destinos: desde los sabores mediterráneos de Giovanni’s Table hasta el sushi creativo de Izumi, pasando por los clásicos atemporales de Chops Grille o Johnny Rockets.

Con esta nueva temporada, Royal Caribbean no solo traza rutas por Europa: dibuja la promesa de un verano perfecto, donde cada puerto es una historia y cada amanecer, un recuerdo que dura para siempre.

