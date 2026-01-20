Las Bahamas, un destino que en 2026 busca ser ideal para viajar en familia

En Paradise Island, las familias encuentran actividades al aire libre y opciones divertidas, como buceo en arrecifes protegidos. Foto: Cortesía Ministerio de Turismo, Inversiones y Aviación de Las Bahamas

Las Bahamas se consolidan como uno de los destinos más atractivos del Caribe para los viajes familiares. Con 16 islas-destino, cada una con identidad propia, el archipiélago ofrece un equilibrio natural entre descanso, aventura, cultura y diversión, capaz de cautivar por igual a niños, padres y abuelos. Es un escenario donde los recuerdos no solo se crean, sino que se comparten entre generaciones.

Nassau y Paradise Island funcionan como la puerta de entrada ideal para quienes buscan comodidad y variedad. En esta región, considerada el corazón urbano del país, las familias encuentran resorts completamente equipados, playas de aguas tranquilas y una amplia oferta de actividades para todas las edades. Nassau, la capital, invita además a un recorrido por la historia local a través de sitios emblemáticos como Fort Fincastle y la Queen’s Staircase, mientras que su centro histórico, con coloridos edificios coloniales, reúne tiendas, cafés y museos que despiertan la curiosidad de grandes y chicos.

Entre estos espacios destacan el Pirates of Nassau Museum, un museo de cera que recrea la época de los piratas y su influencia en la historia bahameña, y el Junkanoo World Museum, que presenta la cultura local de forma interactiva y festiva. En Paradise Island, la experiencia familiar se amplía con actividades al aire libre como el buceo en arrecifes protegidos, el acuario al aire libre de Atlantis, los encuentros con delfines en Dolphin Cay y amplias playas pensadas para los más pequeños.

Para quienes prefieren un ambiente más tranquilo, Eleuthera y Harbour Island se presentan como alternativas ideales. Sus famosas playas de arena rosa, el ritmo pausado y la sensación de desconexión convierten a estas islas en el escenario perfecto para viajar con niños pequeños o para familias que buscan descanso sin renunciar al confort. El paisaje cinematográfico y las aguas serenas refuerzan la experiencia de pausa y bienestar.

En contraste, Las Exumas aportan la dosis de aventura que muchos viajeros buscan. Famosas por sus intensos tonos azules, estas islas son el escenario de experiencias icónicas como nadar con los cerditos en Pig Beach, en Big Major Cay, realizar excursiones en barco por islotes casi vírgenes, bucear en arrecifes llenos de vida marina o disfrutar de playas tan tranquilas que parecen privadas.

El ecoturismo ocupa un lugar central en la propuesta de Las Bahamas. Senderos suaves, cavidades naturales, parques nacionales y áreas de preservación permiten a las familias explorar el entorno de forma segura y educativa. Actividades como el esnórquel, la observación de la vida marina, la navegación en aguas poco profundas y caminatas ligeras fomentan el contacto con la naturaleza y despiertan en niños y jóvenes un interés genuino por el medio ambiente.

La experiencia se complementa con una infraestructura hotelera pensada para el viaje en familia. Los resorts ofrecen piscinas para diferentes edades, clubes infantiles, espacios para adolescentes y programas culturales tradicionales, mientras que la hospitalidad bahameña, cálida y cercana, refuerza la sensación de bienestar. A esto se suma una oferta gastronómica diversa que va desde food trucks hasta restaurantes frente al mar, donde los pescados frescos y los sabores locales invitan a descubrir la cultura del país a través de la cocina.

Con fácil accesibilidad entre islas, una combinación única de naturaleza vibrante y servicios de calidad, Las Bahamas se posicionan como uno de los destinos más completos del Caribe para viajar en familia. Ya sea para unas primeras vacaciones con niños, un viaje multigeneracional o una reunión familiar con aire de celebración, el archipiélago ofrece el escenario perfecto para crear historias inolvidables. En Las Bahamas, cada isla tiene su propio encanto y cada recuerdo lleva el sello inconfundible de este paraíso.

