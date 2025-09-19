Rutas de enoturismo: planes para disfrutar entre viñedos, bodegas y catas únicas

El enoturismo se presenta como un plan perfecto para quienes buscan planear, regalar o vivir experiencias distintas. Foto: Getty Images

En Colombia, el mes de septiembre se convierte en el escenario de una celebración singular: Amor y Amistad. A diferencia de otros países que reservan febrero para los enamorados, aquí el festejo se amplía para honrar también la amistad, ese lazo que une y multiplica memorias compartidas.

Con este espíritu, el enoturismo se presenta como un plan perfecto para quienes buscan planear, regalar o vivir experiencias distintas: recorrer viñedos, descubrir bodegas históricas, disfrutar de catas y brindar con vinos que narran la esencia de cada tierra. Ya sea en pareja, con amigos o en solitario —con la posibilidad de conocer nuevas personas—, las rutas propuestas por Civitatis son una invitación a viajar a través de sabores, paisajes y culturas.

Chile: tradición y prestigio

El país austral, mayor productor de vino en Latinoamérica, ofrece un mosaico de experiencias en los valles de su zona central. Entre las visitas más recomendadas se encuentran:

Viña Concha y Toro , con sus bodegas centenarias y experiencias exclusivas.

Viña Santa Rita , que combina un paseo en coche de caballos por los viñedos con la degustación de vinos carmenere, cepa emblema nacional.

Viña Undurraga, en Talagante, que invita a conocer la primera bodega chilena que exportó a Estados Unidos.

Colombia: vino con sello tropical

Aunque el café es su carta de presentación, Colombia sorprende con escenarios vitivinícolas que crecen en reconocimiento. Desde el Parque Nacional de la Uva en La Unión (Valle del Cauca) hasta los viñedos de la Mesa de los Santos en Santander o las bodegas de Villa de Leyva y Nobsa en Boyacá, cada región ofrece experiencias únicas. Recorridos guiados, vinificación tropical y catas que revelan sabores intensos hacen de esta ruta una opción diferente y auténtica.

Argentina: Mendoza, alma del vino

Al pie de los Andes, Mendoza es sinónimo de vino argentino. Sus zonas más destacadas —Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco— combinan tradición y modernidad. Allí, las bodegas no solo abren sus puertas para recorridos y degustaciones, sino que también ofrecen experiencias gastronómicas de alto nivel, con maridajes que elevan cada copa. Entre las paradas imperdibles se encuentran Andeluna, Terrazas de los Andes, Santa Julia, Casa Vigil y Rosell Boher.

España: diversidad enológica

El 2025 marcará el Año del Enoturismo en Madrid, donde la DOP Vinos de Madrid reúne cuatro subzonas con identidad propia. Pero el mapa español se expande mucho más:

La Rioja y Ribera del Duero al norte, con tintos de tempranillo reconocidos mundialmente.

El Marco de Jerez al sur, con su tradición única de crianzas biológicas y oxidativas.

Estos destinos consolidan a España como referente mundial del enoturismo, donde cada región guarda un relato enológico distinto.

Un brindis con propósito

“El enoturismo invita a descubrir paisajes, sabores y momentos que se disfrutan mejor acompañados. Cada recorrido es también una oportunidad para crear memorias que permanecen en el corazón, igual que un brindis entre amigos o enamorados”, asegura María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

Así, entre copas de vino, risas y paisajes inolvidables, septiembre se convierte en la excusa perfecta para celebrar el amor, la amistad y la vida misma.

