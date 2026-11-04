Guía de viaje por el otro Santander: paisajes y experiencias más allá de lo conocido

Las Gachas, la cascada La Humeadora, el bosque de Pandora, Zapatoca, las Ventanas de Tisquizoque, el cabrito y la pepitoria son algunos de los atractivos naturales y gastronómicos que invitan a descubrir Santander. Foto: Cortesía Johan Triana y Geoparque Bosques de Pandora

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“Estamos tan acostumbrados a vivir dentro de la belleza que a veces se nos olvida admirar lo bonito y la riqueza en donde vivimos”. La reflexión de Johan Triana resume parte de lo que busca mostrar con Visite Santander, una plataforma audiovisual que desde hace seis años recorre los municipios del departamento para contar historias y visibilizar lugares que todavía no hacen parte de los circuitos turísticos habituales.

Santander tiene 87 municipios y una oferta que va mucho más allá de destinos como Bucaramanga, Barichara y San Gil. En sus siete provincias hay pueblos rodeados de montañas, cascadas que atraviesan formaciones rocosas, cuevas y ríos subterráneos, páramos, caminos reales y una gastronomía que también hace parte de la experiencia de viajar por el territorio.

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Triana, periodista de profesión, creó Visite Santander en 2020 después de regresar al departamento y decidir que quería conocerlo por su cuenta. Tras haber viajado por diferentes países y cursado una maestría en periodismo multimedia en España, empezó a visitar pueblos, documentar sus atractivos y compartirlos con sus seguidores. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en un proyecto que ya ha recorrido 55 de sus 87 municipios.

“El objetivo siempre ha sido no mostrar lo mismo ni ir a los mismos municipios, porque hay muchos sitios más”, explica. Esa búsqueda lo ha llevado a explorar el Cañón del Chicamocha desde diferentes perspectivas: en bicicleta, parapente, por el río, caminando y en carro. También a recomendar pequeños alojamientos, restaurantes y emprendimientos rurales que encuentran en el turismo una oportunidad para crecer.

Un departamento para los amantes de la aventura

“El activo más importante de Santander en temas turísticos sí es la aventura”, afirma Triana. La geografía del departamento, con montañas, ríos, cuevas, lagos, lagunas y páramos, permite desarrollar actividades como senderismo, trekking, ciclismo de montaña, escalada, canotaje y recorridos en moto.

Para quienes buscan experiencias diferentes, Macaravita es una alternativa. Conocido como el “balcón de las estrellas”, este municipio es destacado por sus condiciones para la observación astronómica y la investigación científica. Desde allí, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, también es posible observar el Nevado del Cocuy.

En El Peñón, los bosques de Pandora, las cavernas, las cuevas y los ríos subterráneos conforman un paisaje que algunos visitantes han comparado con los escenarios de la película Avatar. Sus miradores naturales son otro de los atractivos para quienes buscan tranquilidad y contacto con el entorno.

El Peñón es epicentro de un mundo subterráneo de cuevas, ríos ocultos y formaciones rocosas. En Colombia, estos ecosistemas son especialmente importantes porque albergan una biodiversidad única y son fundamentales para la regulación del ciclo del agua. Foto: Cortesía Geoparque Bosques de Pandora

Otro destino para tener en cuenta es Los Santos. Aunque buena parte de los viajeros lo relaciona con la Mesa de los Santos, el municipio tiene otros lugares por conocer: caminos reales, miradores, sitios con pictografías de los indígenas Guane y espacios para practicar escalada en roca. También está la cascada Pila Honda, que, de acuerdo con Triana, produce un particular efecto visual en el que el agua parece caer hacia arriba.

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Guadalupe es uno de los municipios que más recomienda el periodista. A una hora de El Socorro, reúne ríos, cascadas y paisajes naturales. Allí se encuentran Las Gachas, uno de sus atractivos más conocidos, además de una oferta gastronómica tradicional.

“Guadalupe es fascinante, es tranquilo, tiene cascadas, tiene unos ríos preciosos”, dice Triana sobre uno de sus destinos preferidos en Santander.

Hacia el occidente del departamento, Florián guarda uno de los escenarios naturales más llamativos de la región: las Ventanas de Tisquizoque. Se trata de una formación rocosa atravesada por una cueva, desde la que se precipita el agua en tres caídas sucesivas que, en conjunto, superan los 300 metros, según el periodista. "Es la cascada más hermosa que he visto en mi vida", afirma Triana. El lugar también está ligado a la historia del cacique Tisquizoque, un relato que los habitantes transmiten a quienes llegan al municipio.

Las Ventanas de Tisquizoque en Florián, Santander. Tres cascadas gigantes que salen de una montaña en Florián, Santander. Foto: Cortesía Johan Triana

“La gente se esmera por explicarte lo mejor posible la riqueza que hay en su municipio”, cuenta Triana, quien destaca la hospitalidad de las comunidades como parte de la experiencia de conocer Santander.

La lista continúa con San Vicente de Chucurí, que cuenta con ríos, quebradas, pozos de aguas cristalinas y cuevas para actividades de aventura. Cerca de allí está el embalse de Topocoro, una alternativa para los deportes acuáticos y para conocer los paisajes que rodean este cuerpo de agua.

Para quienes prefieren recorrer el Cañón del Chicamocha sobre dos ruedas, Málaga y sus alrededores ofrecen rutas para practicar “off-road”, “downhill” y enduro. Algunos recorridos conectan con senderos que descienden hacia Umpalá, una zona que también puede explorarse a pie mediante actividades de senderismo y trekking.

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También están Jordán, junto al río Chicamocha, con una oferta de alojamiento y gastronomía que ha venido creciendo; Curití, Mogotes, Gámbita y Suaita, con alternativas para explorar cuevas, ríos y paisajes rurales.

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En el recorrido por Santander tampoco pueden faltar Zapatoca y Tona, dos municipios con atractivos naturales y opciones para quienes buscan descanso. En Vetas, por su parte, se encuentra uno de los accesos al entorno del páramo de Santurbán, un ecosistema de alta montaña con lagunas y una enorme importancia hídrica para Santander y Norte de Santander.

Los sabores y las comunidades también hacen parte del viaje

Conocer Santander también significa sentarse a la mesa. La gastronomía tradicional es uno de los elementos que complementan los recorridos por sus municipios. Entre las recomendaciones de Triana están Cepitá y Capitanejo, lugares donde el cabro y la pepitoria ocupan un lugar especial en la cocina local.

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“Si quieren probar uno de los mejores platos de cabro y de pepitoria de Santander, deben ir a Cepitá o a Capitanejo”: Johan Triana

También vale la pena acercarse a las plazas de mercado, probar los tamales de Piedecuesta, desayunar en El Socorro o buscar preparaciones tradicionales como la sopa de chorotas en San Vicente de Chucurí. Son experiencias que permiten conocer el departamento desde sus costumbres y las historias de sus habitantes.

Esta oferta ha abierto oportunidades para las comunidades. Según Triana, después de la pandemia aumentó el interés por el turismo de naturaleza y las caminatas, lo que impulsó la creación de servicios de alojamiento, alimentación y guianza en diferentes municipios.

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El periodista destaca especialmente el trabajo de jóvenes que se han capacitado como guías turísticos y hoy encuentran en esta actividad una alternativa económica para permanecer en sus territorios y mostrar los atractivos de sus municipios.

“Muchos jóvenes han preferido capacitarse, educarse, prepararse y tener una base que les permita ser guías turísticos”, señala. Para él, uno de los aspectos más valiosos de este proceso es que los propios habitantes se han convertido en los encargados de mostrar sus territorios, recomendar restaurantes y acompañar a los viajeros.

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No obstante, ampliar los recorridos por Santander también implica superar algunos desafíos. La conectividad terrestre continúa siendo una de las principales dificultades para llegar a determinados municipios. La vía entre Bucaramanga y Málaga, por ejemplo, representa un reto para el desarrollo turístico de la provincia de García Rovira. En otros destinos, las condiciones de acceso hacen necesario contar con vehículos adecuados o recurrir al transporte público.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la promoción de lugares que todavía no tienen la misma visibilidad de los circuitos tradicionales. Para Triana, el departamento necesita una estrategia que permita mostrar sus siete provincias y conectar a los viajeros con la oferta de sus 87 municipios.

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“A veces nos falta creérnosla un poquito más con lo que tenemos, con lo que podemos vivir en Santander”: Johan Triana

Mientras tanto, proyectos independientes, viajeros y habitantes continúan contando las historias de sus territorios. El recorrido de Johan Triana también es una muestra del amor que siente por su departamento y de su propósito de lograr que más personas descubran sus paisajes, sabores y experiencias.

“Lo que hay en Santander es imponente”, concluye. Después de recorrer 55 municipios, su invitación es a volver a mirar el mapa, regresar a los destinos conocidos y aventurarse por aquellos que todavía esperan ser descubiertos.

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