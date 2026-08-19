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Satena reactiva conexión aérea entre Valle del Cauca y Chocó

La aerolínea retomará desde el 25 de agosto los vuelos entre Cali, Pizarro y Quibdó, con tres frecuencias semanales y tarifas especiales de lanzamiento.

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Redacción Turismo
19 de agosto de 2026 - 07:19 p. m.
Los vuelos entre Cali, Pizarro y Quibdó serán operados en aeronaves Twin Otter.
Los vuelos entre Cali, Pizarro y Quibdó serán operados en aeronaves Twin Otter.
Foto: Cortesía Satena
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Satena anunció la reactivación de las rutas Cali–Pizarro–Cali y Pizarro–Quibdó–Pizarro a partir del próximo 25 de agosto, con el propósito de recuperar la conexión aérea de Pizarro, en el Bajo Baudó (Chocó), con Cali y Quibdó.

La operación tendrá vuelos los martes, jueves y sábados, una frecuencia que amplía las opciones de movilidad para los habitantes de esta zona del Pacífico, donde las condiciones geográficas hacen del transporte aéreo una alternativa clave para acceder a servicios, comercio, educación y trámites.

Como parte de la reapertura, la aerolínea dispondrá de tarifas especiales de lanzamiento. El trayecto Pizarro–Quibdó tendrá precios desde COP 180.000, mientras que Quibdó–Pizarro estará disponible desde COP 204.800. En la ruta Pizarro–Cali, las tarifas comenzarán en COP 200.000, y en sentido Cali–Pizarro, desde COP 213.000.

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“La reactivación de estas rutas responde al propósito de Satena de mantener conectados territorios donde la aviación tiene un impacto que va mucho más allá del transporte. Recuperar la conexión de Pizarro con Cali y Quibdó significa acercar a sus habitantes a oportunidades, servicios y mercados, al tiempo que fortalecemos la integración del Pacífico colombiano con el resto del país”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

La operación permitirá fortalecer a Pizarro como punto de conexión entre el Valle del Cauca y Chocó. Mientras el enlace con Cali facilitará el acceso a uno de los principales centros económicos del suroccidente del país, la ruta hacia Quibdó permitirá una conexión más directa con la capital departamental.

Los vuelos serán operados en aeronaves Twin Otter, con capacidad para 19 pasajeros, utilizadas por Satena en rutas regionales y destinos con características operacionales particulares. Este tipo de aeronave permite atender las condiciones propias de zonas de difícil acceso y de la geografía del Pacífico colombiano.

La reactivación también busca contribuir a la dinámica económica y social del Bajo Baudó, al facilitar los desplazamientos de residentes, comerciantes, trabajadores y visitantes. Con estas rutas, Satena amplía nuevamente su presencia en el Pacífico y recupera un corredor aéreo considerado estratégico para la integración de las comunidades del litoral.

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Por Redacción Turismo

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