Turismo mundial 2025: EE.UU. y Europa se consolidan mientras China acelera

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) presentó un nuevo informe durante su 25ª Cumbre Global, que se celebra en Roma, en el que confirma a Europa como epicentro del turismo internacional, con cinco de los diez mercados más poderosos del sector a nivel global.

El regreso de la Cumbre a Europa, por primera vez desde la pandemia, subraya el papel de la región como líder en la industria. Italia, anfitrión del encuentro y miembro del G7, consolida su peso tras acoger el año pasado la primera reunión de ministros de Turismo del grupo.

Según el WTTC, el sector de Viajes y Turismo en Italia alcanzó en 2024 los 248,3 mil millones de dólares, impulsado por el gasto internacional y un sólido mercado de congresos y eventos. Alemania, tercer mercado mundial, contribuyó con 525 mil millones de dólares, mientras que el Reino Unido añadió 367 mil millones, pese a la caída de visitantes internacionales. Francia, país más visitado del mundo, generó 289 mil millones, y España, el segundo destino más visitado, sumó 270 mil millones.

Gloria Guevara, CEO interina del WTTC, destacó que los resultados muestran “una historia de fortaleza y oportunidad”, con EE.UU. como líder indiscutible, China en plena recuperación, Europa consolidada y un crecimiento récord en Medio Oriente, Asia y África. El organismo prevé que en 2025 el sector alcance un récord de 2,1 billones de dólares, superando la marca previa de 2019.

Estados Unidos y China: motores globales

El informe confirma que Estados Unidos sigue siendo el mercado de Viajes y Turismo más poderoso del mundo, con una aportación de 2,6 billones de dólares al PIB en 2024, gracias a su robusto mercado doméstico. Sin embargo, el WTTC advierte de un posible freno en 2025, con una caída prevista de 12,5 mil millones en gasto internacional.

China, en tanto, aportó 1,64 billones de dólares en 2024 y se espera que crezca un 22,7% en 2025, añadiendo 260 mil millones, lo que confirma su rápida vuelta al protagonismo global. Japón, quinto mercado mundial, también seguirá al alza con una proyección de casi 325 mil millones en 2025.

Medio Oriente: un hub en ascenso

El WTTC señala que la región del Medio Oriente mantiene uno de los crecimientos más dinámicos del mundo, liderado por Arabia Saudita, que impulsa su posicionamiento global con fuertes inversiones en infraestructura, aeropuertos, terminales de cruceros y proyectos de hospitalidad de vanguardia.

Empleo e inversión

El sector apoyó 357 millones de empleos en 2024 y alcanzará los 371 millones en 2025. Para 2035, se proyecta que uno de cada ocho empleos en el mundo estará vinculado al turismo.

La confianza en la industria se refleja también en la inversión, que superó el billón de dólares en 2024 y seguirá creciendo este año. Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Francia concentraron más de medio billón, mientras que Italia atrajo 11,4 mil millones de euros destinados a proyectos sostenibles e innovadores.

La Cumbre Mundial del WTTC en Roma se celebra en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, ENIT, el Ayuntamiento de Roma y la Región del Lacio, junto a socios internacionales del sector privado.

