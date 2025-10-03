Seis destinos familiares para aprovechar la semana de receso en Colombia

El río Don Diego es ideal para los amantes del turismo de aventura y de naturaleza. Foto: Cortesía: Alcaldía de Santa Marta

Con la llegada de la semana de receso, muchas familias se animan a buscar alternativas para disfrutar de unas vacaciones diferentes y memorables. Y descubrir el país es una de las mejores opciones, pues Colombia ofrece planes que integran diversión, cultura y naturaleza. Estos escenarios permiten que grandes y pequeños fortalezcan vínculos y creen recuerdos inolvidables al compartir actividades diseñadas para todos.

Desde parques temáticos y experiencias educativas hasta entornos naturales y de aventura, el país ofrece alternativas para que cada miembro de la familia encuentre algo especial en el viaje.

Así lo resalta Colombia Travel, el portal oficial de turismo de ProColombia, que usando el metabuscador de vuelos viajala.com.co presenta diversas alternativas para elegir el destino ideal y vivir una experiencia única en el país.

Santa Marta

Santa Marta es mucho más que un destino de playa en el Caribe colombiano; es una ciudad donde convergen la historia, la naturaleza y la cultura. Como el primer asentamiento español en Colombia, conserva un valioso patrimonio colonial visible en su centro histórico, donde destaca la Quinta de San Pedro Alejandrino, última morada de Simón Bolívar, y el Museo del Oro Tayrona que resguarda tesoros de las culturas indígenas de la región.

Para quienes viajan en familia, Santa Marta ofrece experiencias adaptadas a todas las edades y gustos. Taganga, un pintoresco pueblo pescador donde el tiempo parece detenerse, es perfecto para pasar el día con niños pequeños disfrutando del sol y la playa en un ambiente relajado. El Acuario Mundo Marino es una visita obligada para los más pequeños, donde podrán maravillarse observando tiburones, delfines, tortugas marinas y leones marinos, además de explorar un museo con curiosas piezas rescatadas del mar.

Para familias con niños mayores y adolescentes, el Parque Tayrona ofrece una aventura más activa con caminatas por senderos selváticos que conducen a playas de ensueño, permitiendo el avistamiento de aves coloridas y fauna silvestre.

La mejor época para visitar es entre diciembre y abril, aunque eventos como las Fiestas del Mar a mitad de año y el Festival Internacional de Teatro del Caribe en agosto-septiembre añaden sabor cultural a cualquier época del año.

Minca

Minca es un corregimiento ubicado a solo 21 kilómetros de Santa Marta, en las estribaciones de la Sierra Nevada, conocido como la capital ecológica de Colombia. El pueblo alberga fincas cafeteras históricas donde se puede hacer un tour completo del proceso del café, desde la recolección hasta la degustación, además del Museo del Cacao con la única fábrica artesanal de chocolate de la zona, que trabaja con productos de las cuatro etnias indígenas de la Sierra Nevada.

Para familias que ya han disfrutado de las playas de Santa Marta, Minca representa el complemento ideal para unas vacaciones completas. Después de días de sol y mar, subir a este paraíso ecológico permite disfrutar de clima fresco, caminatas por senderos rodeados de vegetación exuberante y baños en cascadas de agua dulce. Es un destino excepcional para el avistamiento de más de 300 especies de aves como tucanes, guacamayos y colibríes. Es el lugar perfecto para combinar aventura, naturaleza y espiritualidad en un mismo viaje.

Medellín

Conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera” por su clima templado, Medellín cautiva con la calidez de su gente, el ingenio antioqueño y una riqueza cultural que se expresa en sus trovas, bailes típicos y en platos emblemáticos como la bandeja paisa. La ciudad combina tradición y modernidad, ofreciendo experiencias que van desde museos de renombre, como el Museo de Antioquia con su valiosa colección de Fernando Botero, hasta espacios naturales como el Jardín Botánico y el Parque Arví.

Para las familias, Medellín es un destino lleno de propuestas educativas, culturales y recreativas, donde se puede disfrutar de experiencias muy variadas:

Parque de los Pies Descalzos : un espacio interactivo que invita a los niños a explorar actividades sensoriales sin zapatos.

Museo Interactivo EPM : con más de 200 experimentos que acercan la ciencia y la tecnología de forma divertida.

Corredor norte de la ciudad : allí se encuentran el Parque Explora , el Planetario y el Parque de los Deseos , ideales para aprender jugando en familia.

Metro cable hacia el Parque Arví : un recorrido imperdible desde la estación Acevedo hasta una reserva natural con senderos ecológicos, la Laguna Guarne y zonas de camping, todo a pocos minutos del centro urbano.

Pueblito Paisa en el Cerro Nutibara: una réplica de un pueblo tradicional antioqueño que refleja la cultura y arquitectura regional.

Guatapé

Guatapé es un municipio antioqueño ubicado a 75 kilómetros al oriente de Medellín, famoso por sus coloridas calles empedradas y sus casas adornadas con zócalos, elaborados bajorrelieves que narran historias sobre las costumbres, la flora, la fauna y los oficios de sus habitantes. Su principal atractivo es la imponente Piedra del Peñol, un monolito de granito de 220 metros de altura con 702 escalones que conduce a una cima desde donde se disfruta de vistas panorámicas del embalse de más de 2.200 hectáreas, salpicado de islas verdes.

Para familias con niños, Guatapé ofrece una combinación perfecta de aventura y cultura. Subir la Piedra del Peñol es una actividad emocionante para niños con energía, que pueden conquistar los escalones mientras disfrutan de la naturaleza circundante y luego deleitarse con artesanías y dulces típicos en la cima. El malecón de novecientos metros alrededor del embalse es el punto de partida para paseos en lancha, además de poder practicar deportes acuáticos, kayaking y canopy, mientras que la vegetación boscosa invita a hacer senderismo, ciclomontañismo y cabalgatas.

El Paisaje Cultural Cafetero

El Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una región que atraviesa los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca, ofreciendo una experiencia donde las montañas cubiertas de cafetales crean postales inolvidables. Esta zona es cuna del café colombiano de excelente calidad reconocido mundialmente, y permite vivir la experiencia completa del café visitando fincas y haciendas que enseñan todo el proceso, desde el cultivo hasta la preparación del grano.

Para las familias, el Paisaje Cultural Cafetero ofrece experiencias que combinan educación, naturaleza y diversión. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Parque Nacional del Café (Armenia): juegos mecánicos, senderos temáticos y actividades lúdicas en torno a la cultura cafetera y el medio ambiente.

Panaca: parque temático agropecuario donde los niños pueden interactuar con más de 4.500 animales domésticos y conocer procesos agrícolas.

Parque Nacional Natural Los Nevados: ideal para los amantes de la naturaleza, con paisajes de alta montaña y sus imponentes nevados.

Bioparque Ukumarí (Pereira): el más grande de América Latina, con 820.000 m² dedicados a la conservación y educación ambiental.

Ecoparque Los Yarumos (Manizales): espacio de aventura con canopy, rápel y senderismo en plena naturaleza.

San Gil y el Cañón del Chicamocha

San Gil, conocida como la capital colombiana de los deportes extremos, es un destino ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza ubicado en los Andes orientales. Este pequeño municipio ofrece actividades como rafting en los ríos Fonce y Suárez, exploración de cuevas impresionantes (como la Cueva de la Vaca y del Indio), parapente, rapel y barranquismo. Además de la adrenalina, los visitantes pueden disfrutar de atractivos naturales como el Parque El Gallineral con sus árboles cubiertos de musgo español, las espectaculares Cascadas de Juan Curí que caen desde 200 metros de altura, y refrescantes balnearios como Pozo Azul.

Ubicado a solo dos horas de Bucaramanga, San Gil ha experimentado un crecimiento turístico notable en los últimos 15 años, pasando de ser un destino desconocido a convertirse en uno de los lugares más visitados de Colombia. Aunque los deportes extremos son ideales para mayores de 12 años, muchos lugares ofrecen actividades para familias con niños desde los 6 años. Cerca de la zona se encuentra el Parque Nacional del Chicamocha (PANACHI), otro gran atractivo de Santander que combina aventura, cultura e historia, con actividades para todas las edades como cable vuelo, parque acuático, museos y vistas privilegiadas del imponente Cañón del Chicamocha.

