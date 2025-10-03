Logo El Espectador
Descubra Pallay Punchu: la nueva montaña arcoíris en Perú que asombra al mundo

Su fama comenzó en 2020, cuando las primeras imágenes circularon en redes sociales y millones de personas quedaron cautivadas por su belleza surreal.

Andrés Montes Alba
03 de octubre de 2025 - 01:04 p. m.
Está ubicada en el corazón de los Andes, a más de 4.700 metros de altura.
Foto: Cortesía PROMPERÚ
En el corazón de los Andes, a más de 4,700 metros de altura, emerge una joya natural que parece tejida por la misma tierra: Pallay Punchu, conocida como la nueva Montaña Arcoíris de Perú. Sus líneas geométricas y tonos vibrantes evocan un poncho andino, de ahí su nombre, “Punchu”, que en quechua significa esta prenda icónica de la región.

Más que un espectáculo visual, Pallay Punchu es considerada un paisaje sagrado donde naturaleza y cultura se entrelazan para narrar la historia de los Andes. Cada cresta se asemeja a un hilo tejido y cada pico se eleva como una plegaria a los apus, los espíritus tutelares de las montañas venerados desde tiempos ancestrales.

Su fama comenzó en 2020, cuando las primeras imágenes circularon en redes sociales y millones de personas quedaron cautivadas por su belleza surreal. En aquel momento, marcado por la incertidumbre global, el hallazgo de Pallay Punchu fue interpretado como un recordatorio de que la naturaleza aún guarda sorpresas capaces de inspirar esperanza y asombro. Hoy, cuatro años después, continúa consolidándose como una de las revelaciones más impactantes del turismo en Perú.

La experiencia de ascender esta montaña va más allá del esfuerzo físico. Visitantes describen la travesía como un encuentro con el silencio y la inmensidad de los Andes, una caminata que invita a la introspección y a la conexión espiritual. Muchos aseguran que desde sus cumbres sienten cómo la magnitud del paisaje deja sin alientos y llena de felicidad.

Muy cerca de Pallay Punchu se encuentra otro tesoro: la Laguna Langui Layo, un espejo de agua ubicado a casi 4,000 metros sobre el nivel del mar. Allí, los reflejos plateados del cielo se mezclan con los azules profundos del agua, hogar de truchas y aves andinas como wallatas y gaviotas. El conjunto de la montaña y la laguna conforma un dueto natural de tierra y agua que refleja la dualidad monumental y serena de los Andes.

Con este nuevo destino, Perú sigue consolidando su posición como uno de los países con paisajes más sorprendentes del planeta, no solo por su riqueza visual sino también por la dimensión espiritual que encierran sus territorios, un atractivo que para los colombianos ha sido más que suficiente para tener este destino entre sus próximos viajes.

Pallay Punchu no es simplemente otra montaña colorida: para quienes han estado es un "tapiz sagrado de los Andes", un regalo de colores, silencio y espiritualidad que refuerza la idea de que Perú es un país capaz de ofrecer experiencias tan únicas como transformadoras.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

