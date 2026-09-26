Bogotá es el destino nacional que más creció en búsquedas para la semana de receso, según Kayak. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Estos son los destinos más buscados por los colombianos para la semana de receso 2026 Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Con la llegada de la semana de receso escolar de octubre, los colombianos empiezan a definir sus planes de viaje dentro y fuera del país. Un análisis de Kayak muestra cuáles son los destinos que concentran mayor interés y cuáles ofrecen las tarifas aéreas promedio más económicas para esta temporada.

De acuerdo con las búsquedas registradas en el buscador de viajes, Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Medellín y San Andrés son los destinos nacionales más consultados por los viajeros colombianos. En el ámbito internacional, Miami, Punta Cana, Ciudad de Panamá, Cancún y Orlando encabezan las búsquedas.

Publicidad

Bogotá, además, es el destino que presenta el mayor crecimiento en las búsquedas nacionales frente al año pasado, con un aumento de 84 %. Medellín registra un incremento de 10 %. Entre los destinos internacionales, Miami y Río de Janeiro muestran un crecimiento de 23 % cada uno.

Según Kayak, estos cambios reflejan un interés que se mantiene relativamente estable en términos generales, aunque con variaciones importantes en determinados destinos.

“Este año, estamos viendo un crecimiento en las búsquedas hacia Bogotá, mientras que Cali, Bucaramanga y Pereira se destacan por registrar tarifas aéreas promedio más bajas frente al año pasado”, señaló Alejandro Lombana, director senior comercial para Latinoamérica de Kayak.

Cali, Bucaramanga y Pereira, entre las opciones más económicas

Para quienes todavía están definiendo su destino, los precios también pueden ser un factor determinante. En Colombia, Cali registra el precio promedio más bajo para un vuelo de ida y vuelta en clase económica, con COP 251.974, seguida de Bucaramanga, con COP 255.498, y Pereira, con COP 282.093.

👀🌎📄 Lea también: Semana de receso: el Eje Cafetero invita a volver a sus parques y destinos turísticos

Los tres destinos presentan, además, una reducción en sus tarifas promedio frente al año anterior. En Cali la disminución es de 7 %, en Bucaramanga alcanza 44 % y en Pereira llega a 18 %.

En los viajes internacionales, Ciudad de Panamá aparece como la alternativa con el precio promedio más bajo, con COP 1.173.031. Le siguen Ciudad de México, con COP 1.442.294, y Lima, con COP 1.457.649.

Ciudad de Panamá (Panamá).

Foto: EFE - Carlos Lemos

Cambiar las fechas puede reducir el costo del viaje

La flexibilidad en las fechas también puede marcar una diferencia en el precio de los tiquetes. Para los viajes nacionales, el 3 de octubre registra actualmente la tarifa promedio de salida más baja, con COP 366.764, mientras que el 5 de octubre es el día con el precio promedio de regreso más económico, con COP 313.408.

Para los destinos internacionales, el 9 de octubre presenta la tarifa promedio de salida más baja, de COP 1.422.144, mientras que el 7 de octubre registra el menor precio promedio para el regreso, con COP 1.379.907.

La recomendación de Kayak es considerar diferentes combinaciones de fechas al momento de buscar vuelos, pues modificar algunos días la salida o el regreso puede abrir opciones con menores tarifas.

Los datos corresponden a búsquedas y precios promedio registrados por Kayak para viajes durante la semana de receso escolar de octubre de 2026.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com