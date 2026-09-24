Semana de receso: el Eje Cafetero invita a volver a sus parques y destinos turísticos

En el Parque del Café, Avix recorre 355 metros a una altura máxima de 22 metros, con caídas, curvas y giros, mientras sus pasajeros vuelan con los pies al aire. Foto: Cortesía Parque del Café

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Colombia cuenta con una amplia oferta de parques temáticos, de diversiones, naturaleza y entretenimiento familiar, una industria que también se ha convertido en un dinamizador de las economías regionales. De cara a la semana de receso escolar, que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre, la Asociación Colombiana de Parques de Atracciones y Diversiones (Acolap) hizo un llamado a los viajeros para considerar al Eje Cafetero entre sus destinos.

De acuerdo con el gremio, más del 90 % de los parques temáticos y de diversiones de la región estarán operando durante esta temporada, luego de los procesos de revisión, mantenimiento y adecuación adelantados tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Para Acolap, el regreso de los visitantes representa una oportunidad para respaldar a una región cuya economía está estrechamente vinculada al turismo. Hoteles, restaurantes, comercios, transportadores, operadores turísticos y proveedores hacen parte de una cadena que se activa con la llegada de viajeros.

“Colombia es un destino de parques y tenemos una oferta capaz de competir por su diversidad, calidad y conexión con la identidad de cada región. Hoy queremos invitar al país a mirar al Eje Cafetero, no desde la afectación que dejó el terremoto, sino desde su capacidad de levantarse, recibir visitantes y seguir generando empleo. Viajar también es una forma de apoyar a las regiones y de acelerar su reactivación”, afirmó Ángela María Díaz, directora ejecutiva de Acolap.

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Una industria que mueve empleo y economía

Bioparque Ukumarí, en Pereira. Foto: Cortesía Bioparque Ukumarí

La importancia de esta actividad se refleja en los datos recopilados por Acolap en 34 establecimientos ubicados en la zona afectada por el sismo. Según el gremio, más de 2.240 empleos directos dependen de la operación de estos parques.

La recuperación también ha requerido inversiones para garantizar las condiciones de operación. 14 establecimientos destinaron entre COP 50 millones y COP 150 millones cada uno a reparaciones y adecuaciones, mientras que algunos operadores superaron los COP 1.500 millones en inversiones.

La seguridad, señala Acolap, ha sido uno de los principales componentes de este proceso. Antes de reabrir sus puertas, los parques realizaron revisiones de infraestructura, atracciones mecánicas, redes eléctricas y espacios comunes, además de pruebas técnicas y trabajos de mantenimiento.

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La oferta del Eje Cafetero se extiende desde parques temáticos vinculados con la cultura cafetera hasta espacios dedicados a la naturaleza, la aventura y el entretenimiento familiar. Entre ellos se encuentran el Parque del Café, que abrió sus puertas en 1995; Panaca, con experiencias relacionadas con el campo y la agricultura; y el Bioparque Ukumarí, además de los termales de Santa Rosa y parques acuáticos como Consotá.

Con esta oferta, Acolap plantea que la semana de receso puede convertirse en una oportunidad para que los viajeros conozcan la región y, al mismo tiempo, contribuyan a la recuperación de las actividades económicas que dependen del turismo.

Así, el llamado del gremio es a viajar al Eje Cafetero durante esta temporada y mantener activa una cadena que involucra a parques, alojamientos, restaurantes, transporte, comercio y otros servicios turísticos.

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